Sáng 6-11, ông Trần Duy Khánh, Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ vợ chồng đi đánh cá ở đầm An Khê không may bị lật ghe dẫn đến tử vong.

Người dân đánh cá ở đầm An Khê, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ

Trước đó, ngày 5-11, ông Phạm Xuân C. (61 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị B. (56 tuổi, cùng ngụ xã Phổ Khánh) chèo ghe đi đánh cá ở đầm An Khê, thuộc xã Phổ Khánh. Trong lúc đánh cá, do gió mạnh, 2 vợ chồng ông C. bị lật ghe rơi xuống nước, mất tích.

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng thị xã Đức Phổ tổ chức tìm kiếm. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể vợ chồng ông C. và bà B. lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương phối hợp với các ngành chức năng thị xã Đức Phổ đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. 2 vợ chồng tử vong bỏ lại 6 người con; họ là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn", ông Trần Duy Khánh thông tin.