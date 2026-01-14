Vợ chồng Cường Seven – Vũ Ngọc Anh diện tông đen, tình tứ xuất hiện tại sự kiện

Tối 13/01, nhiều nghệ sĩ và gương mặt hoạt động trong lĩnh vực giải trí – thời trang đã góp mặt tại một sự kiện ra mắt store đầu tiên của Karve Meilleur ở trung tâm TP.HCM. Trong số đó, vợ chồng Cường Seven – Vũ Ngọc Anh thu hút sự chú ý khi xuất hiện tình tứ, đồng điệu trong trang phục tông đen.

Cặp đôi lựa chọn phong cách tối giản nhưng nổi bật, tạo điểm nhấn bằng chất liệu và phom dáng. Vũ Ngọc Anh diện áo dài lụa dáng suông, thiết kế phóng khoáng, mang tinh thần giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Trong khi đó, Cường Seven theo đuổi phong cách menswear hiện đại với jacket thêu ánh kim kết hợp quần dáng rộng, gợi cảm hứng street luxury. Sự ăn ý trong cách lựa chọn trang phục giúp hai vợ chồng trở thành một trong những điểm nhấn thị giác của sự kiện.

Ngoài cặp đôi Cường Seven – Vũ Ngọc Anh, sự kiện còn quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ quen mặt với khán giả. Hoàng Tôn xuất hiện với quần phom rộng màu sáng, phối cùng sơ mi lụa in hoạ tiết kiến trúc, mang đến hình ảnh lịch lãm nhưng vẫn trẻ trung. Osad lựa chọn phong cách casual phóng khoáng với jeans rách và áo polo, trong khi RTee giữ đúng tinh thần bụi bặm quen thuộc với hoodie và quần hoạ tiết, hoàn thiện tổng thể bằng phụ kiện kính râm cá tính.

Hoàng Tôn (bên trái)

Stylist Pông Chuẩn cũng có mặt, tiếp tục gây chú ý với gu thẩm mỹ khác biệt. Anh cùng vợ là diễn viên Tùng Min đến chúc mừng người bạn thân, góp phần tạo nên không khí giao lưu sôi động của cộng đồng sáng tạo.

Với cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM, Karve Meilleur mang đến cho giới yêu thời trang Việt - đặc biệt thẩm mỹ lifestyle và nightlife có cái nhìn rõ hơn về không gian, sản phẩm và triết lý mà thương hiệu đã định hình cho hành trình phát triển lâu dài.

Binz

Isaac

Diễn viên Tùng Min

Stylist Pông Chuẩn

Trong vài năm gần đây, các sự kiện thời trang tại TP.HCM ngày càng trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới nghệ sĩ, KOL và những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo. Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mới, những buổi ra mắt như vậy còn phản ánh sự chuyển động của thị trường thời trang trong nước – nơi thẩm mỹ cá nhân, trải nghiệm không gian và câu chuyện thương hiệu ngày càng được chú trọng.

Sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ với phong cách đa dạng cũng cho thấy thời trang đang dần trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống giải trí đương đại, nơi mỗi cá nhân lựa chọn trang phục như một cách thể hiện bản sắc và cá tính riêng.

PV