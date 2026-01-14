Kể từ khi về chung một nhà với thiếu gia Minh Hoàng, Phương Nhi đã lui về hậu trường để vén khéo cho tổ ấm. Mỹ nhân sinh năm 2002 còn khóa các trang mạng xã hội khi hoạt động nghệ thuật, chọn cuộc sống kín đáo, chậm rãi và ít ồn ào hơn. Với nhiều người, đây không chỉ là cách để Phương Nhi bảo vệ bản thân trước áp lực mạng xã hội, mà còn là lựa chọn phù hợp khi cô bước sang một chương mới của cuộc đời.

Tuy vậy mới đây, cư dân mạng chia sẻ lại chia sẻ của Á hậu Phương Nhi và cho rằng dù ở ẩn nhưng không đồng nghĩa không biết gì. Theo đó, trong một lần trả lời truyền thông, nàng hậu xứ Thanh thừa nhận bản thân sở hữu nhiều tài khoản ẩn danh, chủ yếu hóng hớt, theo dõi những bàn tán xoay quanh mình, đặc biệt là các thông tin sai lệch.

Thậm chí, trong một số trường hợp, cô cũng dùng chính những tài khoản này để tự bảo vệ bản thân trước các tin đồn không đúng sự thật. "Phương Nhi có xài nick ảo để đôi khi bảo vệ bản thân mình nữa, đính chính những tin đồn không có thật về mình ở trên mạng. Thật ra Nhi có 5-6 nick clone gì đấy, chắc mọi người không biết đó là mình", Phương Nhi từng chia sẻ.

Phương Nhi từng sở hữu 5-6 nick ảo để hóng hớt những bàn tán về mình. Ảnh: NVCC

Sau khi chia sẻ cũ của Phương Nhi được lan truyền trở lại, phản ứng của cư dân mạng nhanh chóng trở nên sôi nổi theo. Trên nhiều diễn đàn và phần bình luận, netizen liên tục để lại những nhận xét hài hước như:

"Đừng tưởng Phương Nhi không biết gì", "Cô ấy ở ẩn nhưng biết hết", "Mẫu số chung gen Z là nick clone", "Hóng hớt vui vẻ sẵn bảo vệ bản thân luôn", "Nhiều khi tranh luận với fan Phương Nhi nhưng không chừng đó là Phương Nhi", "Dễ thương haha",....

Nhiều netizen hài hước cho rằng dù Phương Nhi ở ẩn nhưng không đồng nghĩa không biết gì. Ảnh: Tổng hợp

Tháng 1/2025, Phương Nhi chính thức tổ chức lễ ăn hỏi với Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Buổi lễ diễn ra ấm cúng, kín đáo và hầu như vắng bóng truyền thông, đúng với phong cách riêng tư mà nàng Á hậu vẫn duy trì suốt từ khi nổi tiếng. Sau cột mốc này, người đẹp xứ Thanh gần như rút hẳn khỏi các hoạt động showbiz.

Dù trở nên kín tiếng và hiếm hoi lộ diện trước truyền thông nhưng sức hút của Phương Nhi vẫn không hề giảm. Bằng chứng là mỗi lần nàng hậu xuất hiện trong những dịp đặc biệt, công chúng đều phải bàn tán không ngớt.

Vừa qua, thiệp cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng đã được hé lộ. Theo đó, cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới trong 2 ngày 22/1 và 23/1 tại một trong những khu resort sang trọng thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể. Khách mời dự đám cưới của Phương Nhi và chồng có quy định dresscode trang phục với màu sắc phong phú thiên về phong cách nhẹ nhàng, tươi tắn.

Đặc biệt nhất, trong lịch trình đám cưới của Á hậu Phương Nhi còn có hoạt động chưa từng xuất hiện trong các hôn lễ showbiz chính là giải đấu thể thao được tổ chức vào sáng 23/1. Đây dự sẽ là hoạt động thú vị, mới lạ khiến khách mời và hội "ăn cưới online" phải mong chờ.

Mỗi lần xuất hiện, Phương Nhi đều nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Ảnh: Như Hoàn