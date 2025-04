Khoảng 3 giờ 45 phút ngày 31-3, người thân phát hiện thi thể ông T.Q. (SN 1956, trú xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) cháy đen tại khu vực trước sân nhà vợ chồng ông T.C.C. (SN 1978, con rể ông Q.).

Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Mỹ đã đến hiện trường xác minh sự việc và lấy lời khai ban đầu của những người liên quan.

Qua kiểm tra, công an ghi nhận nạn nhân tử vong trong tình trạng cháy toàn thân, không phát hiện dấu vết tác động trên cơ thể.

Người thân nạn nhân cho biết nguyên nhân xảy ra sự việc là do ông Q. buồn chuyện gia đình khi con gái ruột cãi nhau với chồng và đòi ly hôn. Khuyên giải không được, ông đã quyết định dùng xăng tự thiêu.

"Người thân xác định nguyên nhân sự việc là do nạn nhân buồn chuyện gia đình nên đã sử dụng xăng để tự thiêu. Do đó, họ không đề nghị cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi" – báo cáo của Công an xã Sơn Mỹ cho hay.