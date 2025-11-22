Vợ chồng chủ TMV Mailisa bị bắt: Mức án và hướng xử lý tài sản ra sao?

Đồng thời, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) cũng khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và chồng là Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc.

Công an xác định trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố; sau đó, câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 03/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh. Ảnh: Bộ Công an

Về vấn đề này, Ts. Ls. Đặng Văn Cường, giảng viên luật hình sự, khoa Luật và lý luận chính trị. Trường đại học Thuỷ Lợi cho biết: Buôn lậu là hành vi buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới hoặc qua khu Phi thuế quan, bản chất đây là hành vi gian lận trong kinh doanh, nhằm mục đích trốn thuế nhập khẩu, hình phạt của tội danh này tới 20 năm tù, tài sản do phạm tội mà có có thể bị tịch thu sung vào công quỹ nhà nước.



Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng thời, C03 khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu".

Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

1. a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

2. b) Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên; c) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

Tội buôn lậu là một trong các đội danh thuộc nhóm tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được quy định tại Chương XVIII bộ luật hình sự. Tội danh này xử lý đối với cả cá nhân và pháp nhân thương mại. Với cá nhân thì hình phạt có thể tới 20 năm tù, nếu bị áp dụng chế tài phạt tiền thì mức phạt tiền cao nhất có thể tới 5.000.000.000 đồng. Trường hợp cá nhân phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, (Vật phẩm buôn lậu chị giá 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc số tiền thu lời bất chính từ 1.000.000.000 đồng trở lên…) thì chỉ có một loại hình phạt duy nhất là phạt tù với mức phạt là từ 12 năm tù đến 20 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Những tài sản do phạm tội mà có, có liên quan đến tội phạm, có nguồn gốc từ tội phạm cũng bị tịch thu để xung vào công quĩ nhà nước, những tài sản đồ vật được xác định là vật chứng của vụ án thì sẽ giải quyết theo điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự về xử lý vật chứng trong vụ án hình sự.

Trường hợp cơ quan điều tra khởi tố đối với pháp nhân thương mại phạm tội buôn lậu thì hình phạt với pháp nhân thương mại tới 15.000.000.000 đồng có thể đình chỉ hoạt động tạm tới 3 năm hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Đây là tội danh xử lý đối với cá nhân và pháp nhân thương mại phạm tội là người kinh doanh, đặc điểm là hành vi kinh doanh qua biên giới hoặc qua khu Phi thuế quan những hàng hóa, dịch vụ mà không tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh, về xuất nhập.

Hành vi thông thường là không khai báo hải quan Hoặc khai báo gian dối để che giấu nguồn gốc hàng hóa, che giấu giá trị hàng hóa, nhằm mục đích trốn thuế hoặc đưa những hàng hóa không đủ điều kiện kinh doanh vào Việt Nam tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường, lừa dối khách hàng và làm thất thu thuế của nhà nước. Hành vi không chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh, vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh đối với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực và xâm phạm đến quyền lợi của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến thị trường và quyền lợi của nhà nước, của các tổ chức cá nhân.

Điều đáng chú ý là khi tổ chức cá nhân thực hiện hành vi buôn lậu thì sẽ kéo theo các hành vi vi phạm khác về kinh tế như trốn thuế, rửa tiền, lừa dối khách hàng, vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) để xem xét xử lý theo quy định.

Quá trình giải quyết vụ án này, cơ quan điều tra cũng có thể thực hiện các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự là gây biên tài sản, phong tỏa tài khoản để tránh trường hợp tẩu tán tài sản và để đảm bảo thi hành án. Tập đoàn này có rất nhiều bất động sản có giá trị và nhiều siêu xe, biệt thự sang trọng, quá trình điều tra vụ án cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc của những tài sản này, nếu những tài sản được xác định là do phạm tội mà có thì sẽ bị tịch thu, những tài sản có liên quan đến tội phạm thì cũng sẽ bị kê biên, niêm phong, phong tỏa để đảm bảo thi hành án.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và lừa dối người tiêu dùng.

Bước đầu điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, vợ chồng Mai câu kết với nhiều người Trung Quốc, ký hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ về dòng tiền, về chất lượng sản phẩm, về điều kiện lưu hành sản phẩm, làm rõ hành vi của tất cả các tổ chức cá nhân có liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra vụ án nếu đủ căn cứ để xử lý về tội sản xuất buôn bán hàng giả thì sẽ tiếp tục xử lý về tội danh này, ngoài ra Những hành vi vi phạm về kế toán nếu có, hành vi trốn thuế, dựa tiền hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác thì cũng sẽ xem xét xử lý theo nguyên tắc mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ xử lý một lần, nếu hành vi nào thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của một tội danh độc lập thì sẽ xử lý về tội danh đó.