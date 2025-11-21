Khởi tố 8 bị can trong vụ án buôn lậu liên quan đến hệ sinh thái Mailisa

Phan Thị Mai (ngoài cùng bên phải) Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa. (ảnh: Bộ Công an)

Ngày 21/11, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án Buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare và Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa.

Đồng thời, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng, gồm:

Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa;

Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare;

Nguyễn Thị Ngọc Trúc, kế toán; Trần Đan Phượng, kế toán trưởng Công ty MK Skincare;

Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn và Lu Xueyi, nhân viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khải Hoàn;

Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Tất cả các bị can cùng bị khởi tố về tội Buôn lậu.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã buôn lậu số lượng đặc biệt lớn mỹ phẩm từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ bất chính. Từ năm 2020–2024, nhóm này mua mỹ phẩm giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Các đối tượng cấu kết với nhiều người Trung Quốc ký hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc sản phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông, Trung Quốc) nhằm xin cấp giấy lưu hành tự do tại Hồng Kông. Sau đó, chúng tổ chức nhập khẩu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm sản xuất tại Hồng Kông để tạo lòng tin, đánh vào thị hiếu người tiêu dùng.

Số mỹ phẩm này được bán với giá cao gấp nhiều lần, giúp các đối tượng thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo của hệ thống Mailisa trên thị trường).



