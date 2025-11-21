Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa

Ngày 21-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và Hoàng Kim Khánh (chồng bị can Mai) cùng 6 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa

Hoàng Kim Khánh - chồng bị can Mai (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an)

Mailisa là thương hiệu do bà Phan Thị Mai, còn gọi là Mailisa (tên của thẩm mỹ viện) và chồng là ông Hoàng Kim Khánh sáng lập từ năm 1998.

Theo giới thiệu, hệ thống Mailisa bắt đầu từ một cơ sở nhỏ trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận trước đây, nay là phường Cầu Kiệu, TP HCM. Thương hiệu này dần mở rộng thành chuỗi 17 chi nhánh trên cả nước.

Bà Mai từng nhiều lần nhấn mạnh những yếu tố làm nên tên tuổi của Mailisa đến từ hạ tầng sang trọng, máy móc hiện đại nhập khẩu, đội ngũ bác sĩ – chuyên viên có chứng chỉ hành nghề, cùng cam kết sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Ngoài ra, Mailisa còn là chuỗi thẩm mỹ hướng đến mô hình "hàng hiệu – giá bình dân", nhờ đó thu hút đông đảo khách hàng ở nhiều tỉnh, thành.

Mailisa được quảng cáo rầm rộ như: phun xăm thẩm mỹ (chân mày, môi, mí), điều trị da (mụn, nám, sẹo rỗ), triệt lông, bán mỹ phẩm và đầu tư máy móc công nghệ cao. Thương hiệu này cũng tổ chức các lễ khai trương, chương trình tri ân khách hàng, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để tăng độ nhận diện.

Đặc biệt, dù có tới 17 cơ sở trên khắp cả nước nhưng thay vì thuê mặt bằng, Mailisa đều bỏ tiền mua đất, xây dựng tòa nhà cao tầng nguy nga, sang trọng, tọa lạc tại những vị trí đắc địa ở trung tâm các thành phố lớn.