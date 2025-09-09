Vợ chồng cãi nhau vì cái nồi chiên không dầu 3 triệu: “Tiêu pha không biết áy náy như em thì phá sản sớm”

Chuyện vợ chồng bất đồng quan điểm chi tiêu vốn không phải chuyện gì quá xa lạ. Tuy nhiên, để đến mức phải buông những lời khiến đối phương tổn thương, thường chỉ có 2 khả năng: Hoặc là gia đình đang quá khó khăn, hoặc là khoản chi quá lớn, không thể không cân nhắc kỹ như mua ô tô, sửa nhà,...

Đó là điều chúng ta thường nghĩ nhưng đúng là chuyện gì cũng có ngoại lệ cả. Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây, tiếc thay lại là một trường hợp như vậy. Chỉ vì muốn mua chiếc nồi chiên không dầu trị giá 3 triệu, cô bị chồng mắng không thương tiếc.

Tin nhắn người chồng gửi cho vợ khi vợ muốn mua nồi chiên không dầu...

"Lấy nhau hơn 2 năm, lương 2 vợ chồng cộng lại được 30 triệu/tháng, cũng đủ ăn đủ mặc, dư ra được ít để tiết kiệm. Vậy mà chồng mình tiếc với mình cái nồi chiên không dầu 3 triệu. Nhà bạn bè có nào là máy rửa bát, robot hút bụi,... nói chung không thiếu gì.

Mình muốn mua nồi chiên để đỡ phải đứng canh, dầu mỡ đỡ bắn tung tóe mà bị chồng càm ràm suốt như vậy. Mình thực sự tủi thân..." - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông có thể nghĩ "nhà này phá sản" chỉ vì món đồ 3 triệu. Chưa kể, thu nhập của gia đình cũng không phải quá thấp, và mong muốn mua chiếc nồi chiên của vợ là hoàn toàn chính đáng, cũng là sắm sửa đồ dùng gia đình, chứ nào có phải tiêu pha phung phí gì cho bản thân.

"Trời ơi em chưa chồng con gì, sống 1 mình mà nồi chiên, nồi nấu chậm, nồi áp suất, máy hút bụi, em sắm đủ hết chẳng thiếu gì. Giờ là thời đại nào rồi mà còn tiếc vợ cái này nữa chứ... Không thể tin được đến giờ vẫn có người chồng thế này" - Một người thảng thốt.

"Có 3 triệu thôi thì cần gì hỏi ý chồng nhỉ? Cứ mua thôi chứ, mình cũng đi làm kiếm tiền, với đây là mua đồ dùng gia đình mà. Ai nấu nướng nhiều thì mới hiểu có nồi chiên nó nhanh tiện thế nào, chứ mấy ông chồng chẳng bao giờ vào bếp thì bữa nào cơm cũng bày sẵn, đâu biết nấu nướng vất vả ra sao" - Một người chia sẻ.

"Giờ cứ lúc nào làm món chiên thì kêu chồng làm mom nhé, để xem được mấy bữa có mà lại chẳng than trời lên. Còn đã không chịu làm mà cũng không chịu cho vợ sắm sửa thì cũng xin là hết cách" - Một người khuyên.

Làm sao để vợ chồng hạn chế bất đồng trong những khoản chi phục vụ đời sống?

Đôi khi những bất đồng trong hôn nhân không nhất thiết phải đến từ những khoản chi tiêu lớn, mà hoàn toàn có thể xuất phát từ khoản chi tưởng chừng là hiển nhiên, không cần nghĩ. Một chiếc nồi chiên, một bộ ga trải giường, hay thậm chí một bữa ăn ngoài tiệm,... tất cả đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn tới tranh cãi, nếu cả hai chưa tìm được cách thống nhất quan điểm.

Ảnh minh họa

Chính vì thế, câu hỏi quan trọng hơn cả không phải là "món đồ này có đắt không?", mà là "làm sao để hai người hạn chế bất đồng trong những khoản chi phục vụ đời sống?".

Điểm đầu tiên cần thừa nhận là mỗi người sẽ có 1 cách nhìn, 1 cách "định giá" khác nhau với mỗi khoản chi tiêu. Với người này, 3 triệu có thể chỉ bằng vài bộ quần áo, nhưng với người kia, 3 triệu có thể là tiền tăng ca suốt cả 1 tháng. Sự khác biệt trong cách nhìn nhận ấy, nếu không được chia sẻ thường xuyên, sẽ dễ dẫn đến tình huống mỗi người sống trong một thế giới riêng. Bởi vậy, vợ chồng muốn hạn chế xung đột, trước tiên cần tạo thói quen trò chuyện cởi mở, không chỉ về những khoản chi lớn mà còn cả những khoản nhỏ, để hiểu được lý do và cảm xúc đằng sau mỗi quyết định tiêu tiền.

Thứ hai, nên thiết lập quỹ sắm sửa vật dụng trong gia đình. Bởi việc mua sắm đồ dùng phục vụ cuộc sống là mong muốn chính đáng. Nếu có sẵn 1 khoản quỹ phục vụ việc này rồi, quyết định nên sắm món gì, ngân sách ra sao,... sẽ bớt đi được kha khá công đoạn, từ đó hạn chế mâu thuẫn, tranh cãi không đáng có.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất để hạn chế bất đồng trong việc chi tiêu, chính là giữ thái độ tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng ở đây không có nghĩa là chiều theo mọi mong muốn của đối phương, mà là lắng nghe, cân nhắc và cùng nhau đi đến quyết định mà cả hai đều thấy hợp lý. Một gia đình hạnh phúc không phải là gia đình không bao giờ cãi nhau, mà là nơi những mâu thuẫn, dù nhỏ hay lớn, đều có thể được giải quyết trong sự thấu hiểu. Khi coi việc tiêu tiền không chỉ là chuyện tài chính mà còn là cách thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và công nhận giá trị của nhau, vợ chồng sẽ dễ dàng vượt qua những bất đồng tưởng như rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến đời sống chung.