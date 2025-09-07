Bảng chi tiêu trị giá 2,5 triệu đồng của cô gái ở Hà Nội khiến tất cả sửng sốt

Thu nhập chưa cao, lại muốn có tiền tiết kiệm, phương án khả thi duy nhất chắc chắn chỉ có thể là cắt giảm chi tiêu. Điều này, có lẽ ai cũng biết nhưng chúng ta cũng cần thừa nhận với nhau sự thật: Đây chỉ là phương án tạm thời, không phải nước đi lâu dài, bền vững. Lý do thì rất đơn giản: Thắt lưng buộc bụng vài tháng thì được, chứ chẳng ai muốn làm vậy cả đời, vì hưởng thụ là nhu cầu chính đáng và rất cần thiết.

Mới đây, bức ảnh chi tiêu hàng tháng của một cô gái hiện là sinh viên năm cuối tại Hà Nội, đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Cả tháng tiêu hết 2,5 triệu, tính thêm tiền thuê nhà thì là 4,5 triệu!

Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết bản thân sắp tốt nghiệp Đại học, lịch học cũng không quá dày nên đã có thể đi làm thêm. Công việc nhân viên livestream bán hàng mang về cho cô mức thu nhập 7-10 triệu/tháng. Với số tiền này, cô dự định chi tiêu tối đa 2,5 triệu/tháng, phần còn lại để tiết kiệm.

Dự trù chi tiêu hàng tháng do cô chia sẻ

"Đây là chi tiêu dự định hàng tháng của em ở Hà Nội. Em không liệt kê khoản tiền thuê nhà (2 triệu/tháng) vì khoản này em vẫn được bố mẹ cho. Hiện tại em đang cố học quản lý chi tiêu chứ cũng có kinh nghiệm hay kiến thức gì nhiều nên không biết như thế này đã hợp lý chưa ạ?" - Cô viết.

Trong phần bình luận, nhiều người đồng tình rằng có tư duy tiết kiệm và có nỗ lực quản lý chi tiêu thế này là tốt. Tuy nhiên, thay vì chăm chăm cắt giảm chi tiêu, thiết nghĩ nên đặt mục tiêu tăng thu nhập thì hơn, vì dù sao cô vẫn còn rất trẻ.

"Chi tiêu thế này là quá khéo rồi nhưng lâu dài thì không nên. Sinh viên năm cuối thì chắc em mới 22 tuổi, nên đầu tư đi học thêm kỹ năng ngoại ngữ hoặc các kỹ năng bổ trợ cho công việc em muốn làm sau này. Nếu định theo nghề livestream thì có thể đi học thêm kỹ năng làm MC chẳng hạn. Nói chung phải tìm cách và phải đầu tư để sau này mình có nhiều hướng kiếm tiền thì mới ổn, chứ chi tiêu tiết kiệm nó chỉ là tạm thời thôi" - Một người khuyên.

"Đang là sinh viên thì chị nghĩ nên tập trung học và phát triển đúng chuyên ngành, mấy việc làm thêm để kiếm tiền là phụ thôi chứ chăm chăm kiếm tiền mà không phát triển chuyên môn, sau này rất khó gia tăng thu nhập. Còn trẻ như em thì cũng không nên áp lực kinh tế quá nếu gia đình không quá khó khăn, còn đương nhiên tiết kiệm được là tốt, nhưng không nên coi đó là mục tiêu lớn nhất" - Một người khác chung quan điểm.

"Sinh viên kiếm 7-10 triệu/tháng mà sao ăn uống kham khổ vậy em ơi? Không biết là có đồ ăn bố mẹ gửi lên hay là tự mua đồ về nấu, chứ tự mua mà 900k/tháng thì ít quá sợ không đảm bảo sức khỏe. Tiết kiệm là tốt nhưng cũng đừng tiếc tiền chăm sóc bản thân" - Một người góp ý.

Phải làm sao để tăng thu nhập trong bối cảnh hiện tại?

Ở thời điểm hiện tại khi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, việc tìm thêm công việc phụ hay kiếm 1 nghề tay trái để tăng thu, không phải điều đơn giản, nhưng cũng không phải là bất khả thi nếu bạn làm được 3 việc dưới đây.

1 - Hiểu rõ giá trị bản thân để tối ưu thu nhập chính

Bước đầu tiên để cải thiện thu nhập không phải là chạy đi tìm việc phụ, cũng không phải là lao vào đầu tư, mà là nhìn lại công việc hiện tại. Rất nhiều người bỏ qua yếu tố này: Họ làm việc chăm chỉ, ổn định, nhưng lại không đánh giá đúng giá trị của bản thân trên thị trường lao động.

Ảnh minh họa

Việc nhận ra mình đang được trả công dưới mức năng lực có thể là bước ngoặt để thương lượng lại lương, chuyển việc hoặc nâng cấp kỹ năng nhằm bước lên một vị trí cao hơn. Trên thực tế, cách tăng thu nhập nhanh và bền nhất vẫn là tối ưu hóa công việc chính. Một khi bạn có thể chuyển từ vị trí nhân viên sang chuyên viên, từ chuyên viên lên quản lý hoặc freelancer tự do với năng suất cao, thì thu nhập chính cũng sẽ tăng theo và đó là nền tảng an toàn nhất để cải thiện thu nhập.

2 - Biến tài lẻ thành nguồn thu phụ

Chúng ta thường có nhiều hơn một khả năng kiếm tiền, chỉ là phần lớn các kỹ năng còn nằm yên trong vùng "chưa được khai phá". Trong thời đại mà mọi thứ đều tiềm năng bán được, từ kiến thức, kinh nghiệm, đến năng khiếu cá nhân thì việc để kỹ năng ngủ quên là một sự lãng phí lớn.

Nếu bạn viết lách ổn, có thể bắt đầu từ cộng tác viết bài. Nếu bạn biết chụp ảnh, hãy thử bán ảnh stock. Nếu bạn giỏi nghiệp vụ kế toán, hãy nghĩ đến việc làm kế toán outsource cho doanh nghiệp nhỏ,...

Điều quan trọng không phải là tạo ra một nguồn thu khổng lồ ngay lập tức, mà là tập luyện thói quen biến thứ mình biết làm thành giá trị có thể quy đổi ra tiền. Một khi kỹ năng phụ đã sinh lời đều đặn, bạn có thể từ từ nâng cấp nó thành một nhánh thu nhập phụ bền vững.

3 - Đầu tư thông minh dựa trên sự hiểu biết cá nhân

Sau khi tối ưu thu nhập chính và bắt đầu có dòng tiền từ kỹ năng phụ, bước tiếp theo để đa dạng hóa thu nhập chính là đầu tư, nhưng không phải đầu tư theo phong trào. Một người có thể kiếm tiền tốt từ đầu tư bất động sản, trong khi người khác lại thành công nhờ cổ phiếu hoặc kinh doanh nhỏ. Không có kênh đầu tư tối ưu cho tất cả mọi người.

Thứ bạn cần là chọn một lĩnh vực mình đủ hiểu hoặc có thể chủ động tìm hiểu sâu, sau đó bắt đầu với số tiền nhỏ để vừa học vừa trải nghiệm. Đầu tư không chỉ là đặt tiền để chờ sinh lời, mà còn là cách để bạn hiểu hơn về dòng tiền, tâm lý thị trường và rèn luyện tư duy tài chính. Quan trọng nhất, đầu tư giúp bạn chuyển từ người chỉ biết làm để kiếm tiền sang người có thể khiến tiền làm việc cho mình.

Và khi thu nhập của bạn đến từ 3 nguồn: Công việc chính, công việc phụ và lãi đầu tư, thì rủi ro tài chính cá nhân sẽ giảm đáng kể, đồng thời cơ hội tăng trưởng sẽ mở rộng theo thời gian.