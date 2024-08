Sau khi tập 1 của Street Woman Fighter - Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố lên sóng, Gia Linh có nickname là Chéc - trưởng nhóm F.E.D là cái tên nhận được sự quan tâm. Cô còn được biết tới bằng chuyện tình đẹp với "anh tài" Hà Lê. Tại chương trình, cô và trưởng nhóm nhảy cũ có trận combat "khẩu chiến" cực căng thẳng.

Trong phần nhận xét đội đối thủ, cô cho rằng các thành viên của Hanoi X-Girls hiện tại nên "tự đứng trên đôi chân của mình" vì đang mang đậm màu sắc của nhóm trưởng ngoài đời. Hồng Ngọc có nickname EnV, là trưởng nhóm Hanoi X-Girls cũng thẳng thắn nói Gia Linh là người "phản bội". Được biết, trước khi tách ra và thành lập F.E.D, Gia Linh từng là thành viên chủ chốt của Hanoi X-Girls.

Mới đây, chúng tôi đã buổi trò chuyện với Gia Linh về chương trình Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố và những ồn ào đang được khán giả quan tâm.

Street Woman Fighter - Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố là chương trình truyền hình thực tế sống còn về vũ đạo dành riêng cho các nữ vũ công. Chia sẻ về chương trình này, Gia Linh cho hay: "Bản thân mình khi đi quay, chính mình cũng thấy chương trình rất gay cấn và hồi hộp rồi. Từ những thử thách chương trình đưa ra, luôn gây bất ngờ cho thí sinh, cho đến những câu chuyện sau khi xem tập 1 phát sóng".

Sau ồn ào ở tập 1, Gia Linh gây bất ngờ khẳng định với chúng tôi: "Mình chả mâu thuẫn với ai trong chương trình này!". Còn về ý kiến cho rằng các thí sinh như đang cố gồng lên để tạo drama như bản Hàn, bà xã Hà Lê cho biết có lẽ do bản Việt căng quá nên khán giả đã có những nhận xét như vậy.

Sau khi tập 1 lên sóng, Hari Won nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi được nhận xét là nhảy như tập dưỡng sinh, còn Mai Âm Nhạc có cách thể hiện quá lố. Trước những nhận xét này, Gia Linh cho hay: "Tôi nghĩ khán giả nên có cái nhìn khách quan hơn vì đây là chương trình giải trí. Cần có những yếu tố như vậy để thu hút chương trình hơn".



Khi ồn ào với nhóm cũ nổ ra, bà xã Hà Lê cũng nhận về không ít chỉ trích và bị tấn công. Tuy nhiên, Gia Linh cho biết cô đã quá quen với chuyện này và không cảm thấy bị tổn thương.

Trong khi Gia Linh tham gia chương trình Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố thì ông xã Hà Lê góp mặt trong số dàn "anh tài" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Do cả hai vợ chồng đều cùng tham gia show thực tế nên thời gian qua ít có thời gian gặp gỡ. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn có cách để ủng hộ và cổ vũ đối phương.

Gia Linh chia sẻ: "Hầu như 2 tháng qua bọn mình gặp nhau rất ít, người đi người về nên không có thời gian dành cho nhau. Tụi mình hỗ trợ nhau qua social, cũng như cho nhau những lời khuyên qua những lần video call. Cả hai ngày nào cũng kể cho nhau nghe những gì đang diễn ra giữa 2 cuộc thi. Do đều đang tham gia các chương trình nên cả 2 cũng dễ hỗ trợ lẫn nhau".

Vợ Hà Lê là 1 vũ công, biên đạo khá nổi tiếng. Gia Linh và Hà Lê gặp nhau lần đầu tiên khi cô mới 14 - 15 tuổi và Hà Lê gần 30. Lúc đó Gia Linh dự thi So You Think You Can Dance mùa 4, còn Hà Lê vừa là biên đạo vừa làm giám khảo, dựng bài nhảy cho các thí sinh. Cặp đôi đã chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2023 sau chặng đường dài đồng hành bên cạnh nhau.

Gia Linh và người chị em Song Linh là bộ đôi nức tiếng làng nhảy Việt. Cả hai được biết đến qua So You Think You Can Dance mùa thứ 4, sự nghiệp càng phát triển khi họ cùng Đức Việt thành lập nhóm nhảy Hanoi X-Girls. Nhóm nhảy từ 3 thành viên ban đầu tăng dần số lượng và khẳng định tên tuổi khi tiến thẳng vào bán kết Asia's Got Talent năm 2019.

Sau thời gian đồng hành, Gia Linh - Song Linh tách khỏi Hanoi X-Girls, tự mình lập ra F.E.D Crew. Năm 2022, cả hai tiếp tục gây sốt khi tham gia Street Dance Việt Nam và được Chi Pu chiêu mộ.

