Vừa qua, tin đồn Xoài Non và Xemesis trục trặc hôn nhân khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Tính đến hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa trực tiếp lên tiếng về những nghi vấn xoay quanh hôn nhân của mình. Do đó, không ít netizen tò mò về cuộc sống những ngày gần đây của vợ chồng Xoài Non và Xemesis. Cũng vì vậy mà nhất cử nhất động của cặp đôi đều “lọt tầm ngắm” của dân tình.



Trong khi Xemesis tất bật khai trương quán ăn mới thì Xoài Non cũng tập trung với công việc riêng của mình. Người đẹp sinh năm 2002 vắng bóng trong buổi khai trương của chồng, thay vào đó cô chủ yếu quảng bá và lên sóng livestream bán hàng. Được biết, buổi mega live này của Xoài Non sẽ diễn ra khoảng hơn 12 tiếng với nhiều khách mời quen thuộc.

ViruSs xuất hiện trong livestream của Xoài Non mới đây

Đáng chú ý, một trong số khách mời xuất hiện trong livestream được nhiều người mong ngóng là ViruSs. Nam streamer vừa là bạn thân với Xemesis trong hội tứ hoàng, vừa có mối quan hệ tốt đẹp với Xoài Non. Tuy nhiên trong phiên live, khi cả hai cùng giới thiệu về mặt hàng đồ chơi cho trẻ em, ViruSs bỗng đưa ra một câu hỏi tương tác cho Xoài Non.

Nam streamer hỏi: “Nếu có con trai em sẽ muốn mua đồ chơi gì cho con”. Trước câu hỏi này, Xoài Non cũng vui vẻ tung hứng lại với người anh thân thiết. Cô cho biết sẽ mua con quay vì đây là món đồ chơi mà bản thân Xoài Non cũng thích nên có thể chơi cùng con. Ngoài ra, cả hai cũng cho rằng có thể tặng những món đồ chơi trí tuệ để tăng khả năng tập trung, tư duy.

Mặc dù Xoài Non vẫn cười nói trên livestream nhưng không ít netizen cho rằng cô nàng có phần hơi “sượng” và đang cố tỏ ra vui vẻ. Netizen nhận xét ViruSs có phần hơi thiếu tinh tế khi đưa ra một câu hỏi nhạy cảm như vậy vào thời điểm này. Bởi ngoài tin đồn trục trặc hôn nhân thì việc Xoài Non và Xemesis khó có con cũng được nhiều người biết đến.

Clip: ViruSs đưa ví dụ hỏi Xoài Non về việc tặng quà cho con trai

Dân tình cho rằng Xoài Non hơi "sượng" trên live và trực tiếp bình luận về ví dụ của ViruSs

Thực tế cả hai vẫn trò chuyện với nhau rất vui vẻ

Rất nhiều người đã phản ứng không hài lòng, bình luận trực tiếp trong phiên live về cách đưa ra ví dụ của ViruSs. Tuy nhiên, cũng nhiều người cho rằng đó là một câu hỏi hết sức bình thường vì livestream diễn ra vào ngày Quốc tế thiếu nhi, mặt hàng cũng là đồ chơi cho trẻ con nên cách tương tác của ViruSs không có gì gọi là “kém duyên”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Ủa sao lấy ví dụ gì nhạy cảm quá vậy anh”.

- “Trời ơi, sao ViruSs lại hỏi Xoài câu đó. Mọi người có thấy kỳ không hay mình đang nghĩ nhiều?”.

- “Tui thấy bình thường mà, ngày 1/6 thì hỏi vậy cũng hợp lý mà”.

- “Thực ra mọi khi thì không sao nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại của Xoài Non có lẽ chưa được tinh tế lắm thôi”.

- “Cả hai đang tương tác rất vui vẻ mà, Xoài Non cũng không phản ứng gì, mọi người làm quá rồi đó”.

Trước đó, Xoài Non từng chia sẻ dự định cả hai vợ chồng muốn có con trong năm nay. Tuy nhiên từ đầu năm đến hiện tại, cặp đôi chưa cập nhật thêm về câu chuyện này. Chưa kể, theo những check-in gần đây của Xoài Non, nhiều người tinh ý nhận ra cô không còn ở chung biệt thự với Xemesis mà thường chụp ảnh ở một căn hộ khác. Điều này khiến không ít người lo lắng và đồn đoán về tình trạng hôn nhân của cặp đôi.