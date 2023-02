ViruSs, Châu Đăng Khoa thay nhau chê tới tấp khiến thí sinh "sang chấn tâm lý"

Tập 10 The Heroes – Thần tượng đối thần tượng chào đón 3 vị giám khảo: Nhạc sĩ – NSX âm nhạc Lưu Thiên Hương, Châu Đăng Khoa và ViruSs. Với chủ đề Tương lai, đây là một đề bài khó đối với 12 team. Ở tập 10, quyền quyết định chọn đối thủ sẽ thuộc về Shadow Wolves – team giành chiến thắng ở vòng trước. Và 3 team đối thủ lần lượt là: Homieboiz, The Last và North Sound.

Mặc dù đây là lần đầu tiên xuất hiện tại The Heroes – Thần tượng đối thần tượng nhưng ViruSs đã lập tức trở thành Giám khảo ‘gắt’ nhất, vượt xa cả Đoàn Minh Vũ. Là nhạc sĩ – nhà sản xuất âm nhạc và cũng là nhà sáng tạo nội dung, ViruSs không ngại thể hiện theo chiều hướng chê thẳng, không cả nể trên ghế nóng.

Trong đoạn teaser hé lộ tập 10, vị giám khảo không ngần ngại nhận xét: "Nghe xong bài hát không đọng lại chút nào", sau đó là biểu cảm sững sờ của Gil Lê. Dường như câu nói này dành cho team Shadow Wolves. Bên cạnh đó, có thể thấy Shadow Wolves tiếp tục đầu tư khủng cho tiết mục của mình mang đậm màu sắc tương lai, vũ trụ. Gil Lê xuất hiện với tạo hình ấn tượng, khoe thân hình vạm vỡ săn chắc. Tuy vậy việc khắc phục hạn chế về giọng hát của Gil Lê liệu có khiến Giám khảo hài lòng trong tập này?

Giám khảo Châu Đăng Khoa cũng không tiếc… lời chê dành cho các team. Một lần nữa, dường như phần rap của Pháo lại không khiến nam nhạc sĩ hài lòng khi không nghe rõ lời. Sau sự góp ý này, Pháo đã khẳng định ngay trên sân khấu: "Em không muốn trở thành quán quân nữa". Điều gì đã khiến nữ rapper 19 tuổi – nhân tố cá tính và đặc biệt trong chương trình từ bỏ tham vọng quán quân?

KHOA – chàng trai đa màu sắc tại The Heroes nhưng lận đận trên con đường sự nghiệp cũng có giây phút trải lòng trên sân khấu. Anh chàng thừa nhận đời đã cho mình một cái tát và khiến mình phải thay đổi, làm vì bản thân nhiều hơn. Đằng sau lời tự sự của KHOA là một câu chuyện về nghề và những người anh em, khiến chàng nhạc sĩ – ca sĩ phải nghẹn ngào khi nhắc lại.

Annie và team The Last vẫn tiếp tục thế mạnh, sở trường vũ đạo tuy vậy tới vòng này, cô nàng thú nhận: "Em đang rất là mệt". Với lời bộc bạch thật thà này, Châu Đăng Khoa dửng dung kêu nữ ca sĩ nên đi tập thể lực nhiều hơn.