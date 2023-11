Virus cúm gây bệnh hô hấp ở Trung Quốc

Đây là nhận định của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc trong ngày 26/11. Theo người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp gần đây chủ yếu là do virus cúm. Những trường hợp khác do Rhinovirus, vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae, virus hợp bào hô hấp (RSV) và Adenovirus gây ra. Các trường hợp mắc bệnh ở trẻ em xuất hiện đặc biệt cao ở khu vực phía Bắc như Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo cần tăng số lượng các phòng khám và khu điều trị, đảm bảo nguồn cung cấp thuốc và đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh ở những nơi đông người như trường học, cơ sở trông trẻ và viện dưỡng lão.

Số ca mắc bệnh đường hô hấp tăng nhanh ở miền Bắc Trung Quốc, trong đó nhiều bệnh nhân là trẻ em, làm dấy lên lo ngại về đại dịch sau COVID-19. Tuy nhiên, hôm 24/11, các cơ quan y tế Trung Quốc cho biết không phát hiện mầm bệnh mới trong đợt bùng phát này. Lượng người nhập viện gia tăng do mùa đông kéo đến, các loại virus đường hô hấp quen thuộc phát triển sau khi nước này dỡ bỏ các hạn chế.

Hôm 20/11, hệ thống giám sát dịch bệnh công cộng ProMED, nơi từng đưa ra cảnh báo sớm về các trường hợp COVID-19, ghi nhận nhiều bệnh viện ở Trung Quốc bị quá tải do dịch viêm phổi bùng phát. Đợt dịch chủ yếu xảy ra ở Bắc Kinh, lan sang phía Đông Bắc tỉnh Liêu Ninh và một số khu vực nhỏ lẻ khác.

Triệu chứng bao gồm sốt, viêm phổi nhưng không ho, phổi xuất hiện các nốt, thường là kết quả của đợt nhiễm bệnh trước đó. Giới chức Trung Quốc chưa báo cáo trường hợp nào tử vong.

Hôm 22/11, WHO yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về các trẻ mắc chứng viêm phổi chưa được chẩn đoán. Bắc Kinh trả lời "không phát hiện bất kỳ mầm bệnh mới hoặc bất thường nào". Dù vậy, cơ quan y tế của Liên hợp quốc vẫn yêu cầu nước này bổ sung thêm nhiều chi tiết, lưu ý Chính phủ Trung Quốc cần theo dõi chặt chẽ xu hướng của các loại virus như cúm, RSV nCoV. Theo WHO, Trung Quốc bắt đầu ghi nhận bệnh viêm phổi do mycoplasma lần đầu tiên vào giữa tháng 10.