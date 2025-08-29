Ông bà dạy: Nhà có 3 cây này may mắn kéo dài, vừa sang vừa hút tài lộc, bảo sao người giàu thích mê

Nhiều loại cây cảnh nở hoa rất đẹp nhưng điểm hạn chế là thời gian hoa nở ngắn, đa phần tuổi thọ cây không cao, thậm chí có loài chỉ sống được một năm. Ngược lại, có nhiều loài thường dễ chăm sóc, sống bền bỉ hàng chục năm và mang đến giá trị lâu dài.

Đối với giới nhà giàu, trồng cây không chỉ đơn thuần để tạo bóng mát hay làm đẹp không gian sống, mà còn là khoản đầu tư sinh lời – càng để lâu, giá trị càng tăng thay vì giảm.

Dưới đây là ba loại cây cảnh được xem là “của để dành”, càng trồng lâu càng có giá, thường xuất hiện trong sân vườn của những gia đình có điều kiện.

1. Hồng đá: “Cây tài lộc” trong giới bonsai

Nếu phải chọn một loài cây xứng đáng với tên gọi “cây sinh tài”, hồng đá (Diospyros cathayensis, hay còn gọi Cathay persimmon) chắc chắn nằm trong danh sách hàng đầu. Loài cây này nổi bật ở cả lá, hoa lẫn quả. Khi mùa đơm trái đến, từng chùm quả vàng cam lấp lánh như chuỗi ngọc treo trên cành, đung đưa trong gió, tạo nên khung cảnh rực rỡ, vừa có giá trị thẩm mỹ vừa mang ý nghĩa phong thủy.

Lá cây xanh đậm, đôi khi điểm thêm vệt vàng, tương phản mạnh với sắc quả chín. Lá mọc dày, dẻo, bóng, viền hơi gợn sóng, mang lại cảm giác tươi mát, tràn đầy sinh khí. Hồng đá thường được xem như biểu tượng của sự đông con nhiều cháu, phúc lộc dồi dào, trường thọ và phú quý. Chính vì vậy, nhiều gia đình khá giả trồng hồng đá trong sân vườn với mong muốn thu hút may mắn, tài lộc.

Đặc biệt, khi được chăm sóc tốt, cây có thể trở thành bonsai cổ thụ vô giá chỉ sau vài chục năm. Nhiều người yêu cây coi hồng đá như “báu vật truyền đời”. Khi cây đạt đến dáng đẹp, giá trị có thể tăng gấp nhiều lần, trở thành một khoản đầu tư sinh lời lớn.

2. Ngọc kỳ lân: Cây giữ nhà, chiêu tài

Ngọc kỳ lân, còn gọi là xương rồng vạn lý trường thành (Euphorbia lactea cristata), được nhiều người ưa chuộng bởi hình dáng độc đáo, tựa như một bức tiểu cảnh xanh mướt. Những đường gồ ghề trên thân tạo nên hoa văn lạ mắt, xanh biếc như ngọc, khiến cây trở nên đặc biệt và cuốn hút.

Tên gọi “ngọc kỳ lân” xuất phát từ sự tương đồng với hình dáng kỳ lân trong truyền thuyết. Trong quan niệm dân gian, kỳ lân tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và là linh vật có khả năng xua đuổi tà khí. Bởi vậy, loài cây này thường được trồng trong nhà với ý nghĩa bảo vệ gia chủ khỏi những điều xấu, đồng thời thu hút phúc khí và tài lộc.

Ngọc kỳ lân dễ trồng, tuổi thọ cao và rất ít khi bị chết. Cây thích hợp với đất tơi xốp, thoát nước tốt, cần ánh sáng và thông gió đầy đủ. Vào mùa hè, nên che bớt nắng gắt và tránh bón phân nhiều để hạn chế thối rễ. Ngoài giá trị phong thủy, ngọc kỳ lân còn giúp thanh lọc không khí, giảm tác hại của bức xạ điện tử, nhờ vậy thường được đặt trên bàn làm việc hay cửa sổ.

3. Kim ngân lượng: Biểu tượng phú quý và thịnh vượng

Kim ngân lượng (Ardisia crenata Sims), còn được gọi với nhiều tên như “hạt tài lộc”, “vạn lượng vàng”, “trăm lượng vàng”, là một loại cây bụi nhỏ thường xanh, nổi bật với những chùm quả đỏ rực như ngọc châu.

Ngay từ tên gọi, kim ngân lượng đã gắn liền với sự giàu sang, may mắn. Quả đỏ chín mọng sum suê trên cành không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn biểu trưng cho sự sung túc, đủ đầy, ấm no. Trong phong thủy, sắc đỏ của quả kết hợp với sắc xanh của lá tượng trưng cho tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc viên mãn.

Cây thường được trồng trong chậu và đặt tại nhiều vị trí trong nhà: cạnh tủ, bàn ăn, bệ cửa sổ… vừa trang trí, vừa mang đến không khí tươi vui. Đặc biệt vào dịp lễ Tết, những chùm quả đỏ của kim ngân lượng càng làm không gian thêm ấm áp, gợi lên niềm vui, sự thành công và may mắn cho cả gia đình.

Ba loài cây cảnh trên không chỉ mang vẻ đẹp độc đáo, dễ chăm sóc, sống lâu năm mà còn ẩn chứa giá trị kinh tế và phong thủy lớn. Với giới nhà giàu, trồng cây chính là một cách “tích lũy tài sản xanh” – càng để lâu, giá trị càng tăng.