Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay: Một ngày trải nghiệm thú vị cho các gia đình vào dịp hè 2022

Một trong những điểm đến thú vị dành cho các gia đình vào mùa hè 2022, chính là công viên nước Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay thuộc Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên, tọa lạc trên Quốc lộ 51, thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



Với tổng diện tích 25 ha và vốn đầu tư lên đến 2.500 tỷ đồng, Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay có sức chứa hơn 30.000 du khách, được trang bị toàn bộ trò chơi được nhập khẩu từ Proslide Canada. Đến đây, mỗi gia đình sẽ có trải nghiệm thú vị cùng đa dạng cung bậc cảm xúc, tạo nên mùa hè ý nghĩa và đáng nhớ.

Đắm chìm trong không gian thần thoại

Dành cho những tín đồ yêu thích thể loại thần thoại, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác của một người dân xứ Ba Tư đúng nghĩa tại Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay. Bằng lòng can đảm vượt qua các thử thách cam go khi hoá thân thành Aladin trên "Thảm Bay Thần Kì" trong "Cơn Bão Ma Thuật". Những người dân nơi đây luôn mang trong mình sự can đảm và dũng khí mỗi khi vượt qua các đường trượt dài hơn 650m uốn lượn quanh co. Mỗi lần vượt qua thử thách, sự phấn khởi và hào hứng được thể hiện qua tiếng hò hét đầy sảng khoái.

Mê mẩn trước vẻ đẹp "điện ảnh" đời thường

Và gia đình bạn cũng không nên bỏ lỡ "Bí Ẩn Cảng Hoàng Gia". Nơi đây tái hiện khung cảnh rực rỡ sắc màu, đan xen kết hợp hài hoà giữa chủ đề cổ điển và các đường trượt hiện đại. Cảm giác chân thật kích thích sự tò mò và khám phá của du khách qua từng mức độ kho báu đại dương khác nhau. Những bí mật vẫn đang chờ đợi người mở và bên trong kho báu là gì, hãy đến siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay để tìm cho mình câu trả lời nhé.

Thích thú khi được hoá thân "công chúa" Băng Giá

Đặc biệt, đối với các khán giả nhí đam mê phim hoạt hình "Frozen", mơ ước được một ngày trải nghiệm làm công chúa băng giá, du khách sẽ được thực hiện trong không gian mát lạnh của "Thử Thách Băng Giá Bùng Nổ" tại siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay. Các cụm trò chơi này được thiết kế riêng cho trẻ em, đảm bảo độ an toàn, phù hợp với đặc điểm tính cách và độ tuổi.

An nhiên giữa dòng nước xanh thiên đường

Nhắc tới Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay không thể khôg nhắc tới biển nước ngọt có cột sóng nhân tạo cao 4m được mệnh danh là cột sóng nhân tạo cao nhất Việt Nam. Nổi bật hơn nữa đây là công viên nước có màn hình Led ngoài trời lớn nhất Việt Nam với diện tích lên đến 2.000 inch. Vừa lướt theo những con sóng vỗ, vừa thưởng thức âm nhạc điện tử thì còn gì tuyệt vời hơn.

Bên cạnh đó, đa số du khách đều mê mẩn trước vẻ đẹp yêu kiều và thướt tha của "Dòng Sông Kỳ Diệu – Magical River" tại siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay. Dòng sông nhân tạo uốn lượn này được xác nhận kỉ lục dài nhất Việt Nam.

Thoả thích ăn uống và mua sắm

Tại Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay, du khách có thể thưởng thức các món ăn phù hợp với giá cả phải chăng đến từ các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, đồ ăn luôn được chuẩn bị "nóng" do chính đầu bếp chất lượng được lựa chọn trên tiêu chí đạt chuẩn của siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay.

Ngoài ra, siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay cũng tích hợp các khu mua sắm với đầy đủ các thương hiệu thuộc nhiều phân khúc phục vụ mọi nhu cầu của du khách.

Nhờ chất lượng chuẩn thế giới, siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay đã đạt nhiều kỉ lục ấn tượng đứng đầu Đông Nam Á. Đâu cần đi nơi xa khi giá xăng đang tăng, chỉ tốn vài tiếng rời thành phố đông đúc và ồn ào, tìm cho gia đình mình thiên đường vui chơi giải trí và thư giãn nổi bật tại Đông Nam Á, khoảng khắc tươi đẹp sẽ được lưu giữ trong kỉ niệm gia đình đáng giá.

The Amazing Bay – Vịnh Kỳ Diệu, thiên đường du lịch giải trí với những trải nghiệm trò chơi dưới nước đa dạng, nơi đây chính là thiên đường du lịch và điểm đến nổi bật ngành du lịch Việt Nam trong năm nay. Vịnh Kỳ Diệu chắc chắn mang đến muôn vàn niềm vui và bất ngờ bất tận cho mọi du khách trong và ngoài nước.

Mức giá hè ưu đãi

- Đối với khách các tỉnh thành:

+ Người lớn: 490.000 đồng/vé.

+ Trẻ em: 290.000 đồng/vé.

- Đối với khách Đồng Nai:

+ Người lớn: 450.000 đồng/vé.

+ Trẻ em: 250.000 đồng/vé.

- Đặc biệt, đối với các nhóm khách đi du lịch từ 20 người trở lên sẽ được ưu đãi thêm 10%.

Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay

Địa chỉ: Thành Phố Du Lịch Sinh Thái Sơn Tiên. Quốc Lộ 51, Khu Phố 4, Phường An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Hotline: 1900 633 087

Facebook: facebook.com/theamazingbay

Website: www.theamazingbay.com

