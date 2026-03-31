Vĩnh Đam một lần nói hết tin đồn: Từ "khoảnh khắc tình tứ" với Trấn Thành đến đại gia chống lưng

Thời gian gần đây, Vĩnh Đam trở thành cái tên nhận nhiều sự chú ý khi liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh, đặc biệt với Thỏ Ơi!! - bước đệm giúp mỹ nam 2004 lần đầu "bỏ túi" bộ phim trăm tỷ. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng chiều cao ấn tượng, Vĩnh Đam nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của khán giả, trở thành nhân tố được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Đi cùng sự quan tâm đó là hàng loạt ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen về visual, tiềm năng phát triển, nam diễn viên trẻ cũng không ít lần trở thành chủ đề tranh cãi, từ diễn xuất đến những câu chuyện bên lề. Và thay vì né tránh, Vĩnh Đam chọn cách đối diện trực tiếp với tất cả trong buổi trò chuyện mới đây.

Trong phần thử thách Sự thật hay Tin đồn, Vĩnh Đam lần lượt nghe lại những bàn luận xoay quanh tên mình - từ mối quan hệ xung quanh, những cử chỉ với bạn diễn ở sự kiện cho đến những hiểu lầm về cát xê. Có những điều nam diễn viên thẳng thắn thừa nhận, nhưng cũng có không ít câu chuyện được làm rõ theo góc nhìn cá nhân mà lần đầu tiên được chia sẻ một cách trực diện.

Nói về quá trình tham gia Thỏ Ơi!!, Vĩnh Đam không ngại chia sẻ mình chính là người được đạo diễn Trấn Thành chỉnh nhiều nhất trên set quay. "Đam được chỉnh về diễn xuất và chỉnh tóc nữa. Vai diễn của Đam là người đàn ông chỉn chu về ngoại hình và phong cách, nên chuyện tóc tai gọn gàng, đẹp cũng là điều phải chỉnh liên tục và mất thời gian trên set".

Nhân tiện, Vĩnh Đam cũng lên tiếng về khoảnh khắc hậu trường giữa mình với đạo diễn Trấn Thành trong sự kiện ra mắt. Lọt vào ống kính khi đó, Trấn Thành khá tỉ mỉ chỉnh sửa cho Vĩnh Đam, và từ hành động này đã dấy lên nhiều bàn tán về những tin đồn giữa cả hai. Nói về khoảnh khắc đó, Vĩnh Đam cho biết: "Đam muốn tóc mình không bị bung nên xịt rất nhiều keo nên bụi keo dính nhiều ở trên áo. Anh Thành thấy và phủi bụi keo giúp Đam, anh còn thắc mắc 'sao cái đầu nhiều gàu quá'. Đam có giải thích nhưng anh Thành không tin, thì khoảnh khắc đó lọt vào máy quay rồi nói đó là khoảnh khắc tình tứ này kia. Đó là tin đồn nha mọi người".

Là một người mẫu lấn sân sang diễn xuất nhưng liên tục nhận phim điện ảnh, nhiều tin đồn cho rằng Vĩnh Đam có thế lực chống lưng. Nam diễn viên không tránh né mà thẳng thắn cho biết ba trồng cà phê và mẹ là giáo viên, gia thế không hề khủng như đồn đoán. Sẵn tiện, nam diễn viên phủ nhận chuyện được góp mặt trong dự án Thám Tử Kiên phần 2. Vĩnh Đam chia sẻ thời gian sắp tới sẽ tập trung cho việc học tập để tốt nghiệp, và nếu Thám Tử Kiên có phần 3,4 thì sẽ tìm kiếm cơ hội sau.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Vĩnh Đam nhận 250-300 triệu cho vai diễn Thế Phong trong Thỏ Ơi!!. Dù Trấn Thành đã lên tiếng phủ nhận nhưng chính Vĩnh Đam cũng muốn một lần nói rõ. Theo đó, nam diễn viên khẳng định con số cát xê được lan truyền là sai sự thật nhưng thú thật thì cát xê hiện tại của mình đã gấp 100 lần so với thời điểm mới làm người mẫu.

Thời gian qua, cư dân mạng cũng liên tục rôm rả câu chuyện Vĩnh Đam có thái độ khác biệt với LyLy và Minh Kiên - 2 nữ chính đóng cặp với Vĩnh Đam trong 2 bộ phim. Nguồn cơn xuất phát từ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Vĩnh Đam bất ngờ gỡ tay Minh Kiên ra trên thảm đỏ. Không dừng lại ở đó, Vĩnh Đam còn tỏ ra khá lúng túng, liên tục điều chỉnh vị trí đứng và giữ khoảng cách với bạn diễn. Từ đây, nhiều netizen cho rằng Vĩnh Đam sợ bị chỉ trích "xào couple" nên hạn chế tương tác với Minh Kiên.

Trong buổi trò chuyện, nam diễn viên bộc bạch: "Thời điểm đó có nhiều thứ xung quanh ở sự kiện nên đôi khi có những khoảnh khắc khiến mình không thể để ý hết. Nhưng ngoài xuất hiện trên thảm đỏ thì ở hậu trường, Đam đều thoải mái trò chuyện, tương tác với bạn diễn, nên câu chuyện Vĩnh Đam phớt lờ hay làm lơ Minh Kiên là tin đồn nha".

Bên cạnh việc giải mã loạt tin đồn, Vĩnh Đam còn tham gia thử thách chọn 1 trong 2 để tìm ra cái tên mà nam diễn viên muốn hợp tác nhất trong lần tới. Loạt cái tên được đưa ra, đó là những bạn diễn, anh chị đã từng đồng hành cùng Vĩnh Đam trong 2 dự án gần nhất.

Gây chú ý, Vĩnh Đam liên tục chọn Văn Mai Hương, dù cho cả khi LyLy hay Minh Kiên xuất hiện. Tuy nhiên nghe đến tên Ali Hoàng Dương thì nam diễn viên bỗng "quay xe". Giải thích lý do muốn làm việc với Ali Hoàng Dương, Vĩnh Đam chia sẻ: "Mình thích năng lượng của anh Ali, vô cùng nhiệt huyết trong tất cả những việc anh ấy làm. Và đặc biệt, anh Ali rất hỗ trợ cho những bạn trẻ".

Dù kiên quyết chọn Ali Hoàng Dương, nhưng khi chốt sổ cái tên cuối cùng là Trấn Thành, Vĩnh Đam đã thay đổi quyết định. Vĩnh Đam cho biết để chọn 1 người muốn làm việc nhất trong lần tới thì Trấn Thành sẽ là người giúp đỡ rất nhiều cho nam diễn viên về câu chuyện chuyên môn lẫn diễn xuất.

Những chia sẻ trong buổi ghi hình lần này mới chỉ là phần khởi động trước khi bài phỏng vấn chính thức lên sóng. Với loạt chủ đề được hé lộ, từ hành trình vào nghề, áp lực dư luận cho đến những góc khuất phía sau ánh đèn, cuộc trò chuyện sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến cái nhìn rõ nét hơn về Vĩnh Đam.