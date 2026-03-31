Phương Oanh và "đối thủ của cô ấy": So kè ngoài đời, ai vượt trội hơn?

Đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 đã khép lại với top 3 người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Theo đó, Phan Phương Oanh - cô gái đến từ Hà Nội chính thức đăng quang ngôi vị Hoa Hậu. Á hậu 1 thuộc về Lê Phương Khánh Như và Á hậu 2 là người đẹp Trương Tâm Như. Đều là những cô gái tài sắc vẹn toàn song kết quả Miss World Vietnam 2025 vẫn khiến cộng đồng mạng phải bàn tán.

Đáng chú ý nhất, netizen dành nhiều sự so sánh giữa Hoa hậu Phan Phương Oanh và Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như. Bởi không chỉ xuất sắc trong cuộc thi mà ngoài đời, từ thành tích học tập đến loạt visual đời thường cũng đều một chín một mười.

Top 3 Miss World Vietnam 2025

Phan Phương Oanh

Phương Oanh (SN 2003, Hà Nội) vốn không phải gương mặt xa lạ với các fan sắc đẹp. Trước khi đến với Miss World Vietnam, Phương Oanh từng có thành tích Người Đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2022, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô sở hữu chiều cao khoảng 1m73, số đo hình thể 83-61-92 cm cùng gương mặt sắc nét, đường nét hài hòa.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Phương Oanh còn được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn. Cô có trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5 , tiếng Trung ở mức HSK 3. Phương Oanh cũng đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân với điểm GPA 3.63/4.0.

Thời còn đi học, Phương Oanh cũng rất năng nổ trong các hoạt động. Bên cạnh đó, cô luôn tạo được ấn tượng mỗi khi xuất hiện qua thần thái, phong cách thời trang và thu hút bởi hình ảnh đời thường năng động, gần gũi.

Nàng hậu sinh năm 2003 theo đuổi hình ảnh trẻ trung, linh hoạt biến hóa với nhiều phong cách thời trang, từ ngọt ngào đến cá tính, mạnh mẽ. Trên mạng xã hội, Phương Oanh cũng thường chia sẻ những hình ảnh diện trang phục quyến rũ, tôn lên đường nét gợi cảm.

Không những thế, Phan Phương Oanh còn rất cá tính, đam mê các bộ môn vận động như nhảy, leo núi, golf,... Người đẹp rất hay khoe những khoảnh khắc đời thường bình dị, chinh phục những đỉnh núi cùng bạn bè của mình. Song, cô cũng là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, chỉ chủ yếu chia sẻ về công việc hoặc hình ảnh của bản thân trong những lần đi sự kiện, tham gia hoạt động xã hội.

Lê Phương Khánh Như

Nếu Phương Oanh được biết đến qua một số cuộc thi sắc đẹp trước đó thì Khánh Như cũng viral với vai trò MC song ngữ.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên năm cuối ngành Du lịch tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Sở hữu chiều cao 1,69 m cùng số đo 84-63-98 cm, cô gây ấn tượng với vẻ ngoài cân đối, cuốn hút.

Bên cạnh đó, Khánh Như đang theo đuổi công việc MC song ngữ và từng dẫn dắt nhiều sự kiện quy mô lớn. Cô là quán quân cuộc thi Én Vàng UEF 2024 dành cho sinh viên toàn thành phố, đồng thời từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, người đẹp còn sở hữu thành tích học tập đáng chú ý với học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc 150% tại Đại học Kinh tế TP.HCM và giải C cuộc thi Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2023. Tại Miss World Vietnam, Khánh Như cũng ghi dấu ấn khi chiến thắng một phần thi phụ và giành danh hiệu “Người đẹp bản lĩnh”.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều ý kiến bày tỏ sự mê mẩn với visual của Khánh Như khi cô nàng có gương mặt cực xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng. Song, khác với sự sắc sảo, mạnh mẽ trên sân khấu, đời thường cô mang vẻ đẹp đầy dịu dàng và trong trẻo, làn da sáng mịn. Mỗi lần xuất hiện, Lê Phương Khánh Như luôn thu hút bởi nguồn năng lượng trẻ trung, năng động, đầy thiện cảm.

Người đẹp quê Khánh Hòa cũng ưa chuộng phong cách trang điểm nhẹ nhàng, những trang phục tiết chế cắt xẻ nhưng vẫn tôn lên được đường nét mềm mại của cơ thể. Khi xuất hiện với vai trò MC, Khánh Như luôn thể hiện sự chỉn chu, chuyên nghiệp.

Song, dù đặt lên bàn cân so sánh nhưng cộng đồng mạng cho rằng cả hai cô gái đều mười phân vẹn mười, ai cũng đẹp và có những thế mạnh riêng. Chính vì vậy, các fan sắc đẹp kỳ vọng cả Phương Oanh và Khánh Như đều tiếp tục tỏa sáng, thể hiện sự tự tin của mình trên các cuộc thi quốc tế sắp tới.

Tổng hợp