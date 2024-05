VinFast VF 3 – "Tắc kè hoa" trên thị trường ô tô Việt

Thoải mái chọn màu hợp mệnh, hợp cá tính



Cụ thể, VinFast cung cấp tới 9 tùy chọn màu sơn ngoại thất, gồm 4 màu cơ bản là xanh, trắng, đỏ và xám, cùng 5 lựa chọn màu ngoại thất nâng cao là vàng nóc trắng, xanh lá, hồng tím, xanh dương nhạt nóc trắng và hồng phấn nóc trắng.… Đây là số lượng lựa chọn màu sơn lớn nhất trên một mẫu ô tô đang bán chính hãng tại Việt Nam.

VF 3 có tới 9 tùy chọn màu sơn ngoại thất.

Nếu như những màu sơn cơ bản hướng đến số đông khách hàng thì những màu sắc nâng cao lại đáp ứng được nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng riêng biệt. Trên nhiều diễn đàn, các thành viên thậm chí còn tự tạo bình chọn màu sơn yêu thích nhất. Màu vàng nóc trắng là một trong những gam màu hot nhất được nhiều bạn trẻ Gen Z "ưng cái bụng" để thể hiện phong cách sống nổi bật, cá tính.



Nhiều chị em nội trợ, dân văn phòng thì không khỏi xuýt xoa vì những tông màu không thể tìm thấy trên các mẫu xe khác như hồng tím, hồng phấn nóc trắng, xanh dương nhạt… để rực rỡ dạo phố.

Các phiên bản màu nâng cao của VF 3 dự kiến tiếp tục "gây sốt".

"Hiếm mẫu xe nào có bảng màu hấp dẫn như thế. Không chỉ tìm được gam màu hợp mệnh mà còn hợp cả sở thích cá nhân", thành viên tên Trần Thủy, bình luận trên trang cá nhân, với hình ảnh đặt cọc thành công chiếc VF 3 màu xanh dương.



Thực tế, hầu hết dòng xe khác trên thị trường chỉ có 5-6 tùy chọn màu sơn. Còn với những dòng xe sang, nếu muốn tùy chọn thiết kế ngoại thất như VinFast VF 3, chủ xe cần phải chi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó, VinFast VF 3 là mẫu xe tiên phong trên thị trường Việt Nam cung cấp dịch vụ tự thiết kế ngoại thất.

Theo đó, ngoài 9 màu lựa chọn, VinFast còn cho phép khách hàng tùy biến chiếc xe với vô vàn màu sắc khác như hoa anh đào đi kèm các hoạ tiết cá tính khác để trở thành một sản phẩm độc đáo trên thị trường. Đây là lựa chọn được VinFast gợi ý thêm cho khách hàng lựa chọn. Người dùng chỉ cần chi thêm 15 triệu đồng đã có thể lựa chọn bất kỳ màu sơn ngoại thất nào theo sở thích cũng như thỏa sức sáng tạo các họa tiết trang trí bên ngoài.

Trước đây khi chưa có tùy chọn cá nhân hóa màu sơn theo sở thích, những chủ xe muốn tạo sự khác biệt thường lựa chọn phương án dán decal hay sơn lại xe với chi phí không dưới 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, chất lượng khó có thể đảm bảo như quy trình sơn chuyên nghiệp tại nhà máy. Đối với phương án dán decal, nếu chọn nhầm sản phẩm kém chất lượng, lớp sơn nguyên bản trên xe có thể bị hỏng sau vài năm sử dụng decal, khiến người dùng rơi vào tình cảnh "tiền mất, tật mang".

Với VF 3, khách hàng được sáng tạo "không giới hạn".

Giới chuyên môn đánh giá sự khác biệt này giúp VinFast VF 3 mang đến làn gió mới cho người tiêu dùng trong nước trước những lựa chọn vốn đã có phần nhàm chán trong suốt nhiều năm.



Sở hữu VF 3 dễ dàng với chính sách bán hàng hấp dẫn của VinFast

Hiện tại, giá bán chính thức của VinFast VF 3 là 240 triệu đồng đối với tùy chọn thuê pin và 322 triệu đồng khi mua kèm pin. Chính sách hỗ trợ từ Chính phủ giúp khách hàng mua VinFast VF 3 tiết kiệm được hàng chục triệu đồng lệ phí trước bạ. Nếu đăng ký biển số tại TP Hà Nội hoặc TP.HCM, chủ xe VinFast VF 3 chỉ cần chi tổng cộng khoảng 250 triệu đồng với tùy chọn thuê pin. Con số này bằng khoảng một nửa chi phí mua một chiếc xe xăng hạng A truyền thống. Số tiền chi trả trên sẽ thấp hơn đáng kể nếu khách hàng đăng ký biển số xe ở các tỉnh, thành phố khác.

Chính sách bán hàng hấp dẫn của VinFast giúp VF 3 đạt được số cọc kỷ lục tại thị trường Việt.

Ngoài mức giá thấp, khách hàng cũng còn được hưởng chính sách trả góp hấp dẫn cho VF 3 với mức vay tối đa lên đến 70-80%, đồng nghĩa khách hàng chỉ cần trả trước khoảng 70 triệu đồng đã có thể sở hữu được một chiếc ô tô. Số tiền trả góp hàng tháng theo tính toán, gồm cả gốc và lãi chỉ hơn 2 triệu đồng. Chính sách này là một phần trong chiến dịch Mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần thứ 2 của VinFast.



Mẫu xe "em út" của VinFast cũng được áp dụng mức bảo hành tối đa 7 năm hoặc 160.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, đây là chính sách bảo hành tốt bậc nhất trên thị trường ô tô Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Ngoài bảo hành tiêu chuẩn các bộ phận quen thuộc, bộ pin trên VinFast VF 3 cũng được bảo hành 8 năm không giới hạn quãng đường di chuyển, mang đến sự an tâm tuyệt đối đến khách hàng lựa chọn phương án mua pin.