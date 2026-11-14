Viết Vương - chồng Đỗ Hà thay đổi

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc doanh nhân Nguyễn Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà đi dự đám cưới được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong lần xuất hiện này, Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải tham dự sự kiện một mình, không có sự đồng hành của vợ như một số lần trước đó.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn luận nhiều hơn cả lại là diện mạo hiện tại của Viết Vương. Qua những hình ảnh được ghi lại, nhiều người nhận xét nam doanh nhân có phần đầy đặn hơn so với thời điểm trước khi kết hôn. Gương mặt trông tròn trịa, phúc hậu hơn cũng là chi tiết được chú ý.

Viết Vương - chồng Đỗ Hà nhận nhiều chú ý khi một mình xuất hiện trong một đám cưới

Bên dưới đoạn clip, không ít bình luận hài hước cho rằng Viết Vương có vẻ được vợ chăm sóc tốt sau khi về chung một nhà, thậm chí gọi đây là dấu hiệu của việc lấy đúng người. Một số ý kiến khác lại dành lời khen cho diện mạo hiện tại của nam doanh nhân, nhận xét anh trông hiền lành, điển trai và tạo cảm giác gần gũi.

Bên cạnh ngoại hình, việc Viết Vương xuất hiện một mình tại đám cưới cũng khiến nhiều người chú ý. Bởi từ sau khi kết hôn với Đỗ Hà, nam doanh nhân thường được bắt gặp đồng hành cùng vợ trong các sự kiện và hoạt động đời thường. Trong đoạn clip lần này, dù không có vợ bên cạnh, Viết Vương vẫn khá chủ động giao lưu, bắt tay và chào hỏi những người có mặt.

Một số cư dân mạng còn nhận xét khoảnh khắc anh xuất hiện lẻ bóng mang đến cảm giác có phần khác lạ so với hình ảnh thường thấy của cặp đôi.

- “Nhìn anh đi một mình không quen thì phải, trông cảm giác hơi ngại. Bình thường có vợ đi theo khác hẳn”.

- “Bạn này lúc nào cũng mang cảm giác nhẹ nhàng, tử tế, hiền lành”.

- “Trung bình các ông chồng sau khi cưới đều tăng cân thì phải, Viết Vương cũng không ngoại lệ”.

- “Ngày càng phúc hậu, càng điển trai. Đỗ Hà chăm chồng tốt quá, đúng là cưới đúng người”.

- “Hiếm hoi thấy Đỗ Hà không đi cùng chồng. Thích hai vợ chồng nhà này lắm”.

Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, là con trai ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải. Hiện tại, anh đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là các công trình hạ tầng giao thông.

Theo thông tin tiểu sử được công bố khi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031, Viết Vương tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Anh từng đảm nhiệm vị trí Trợ lý Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Sơn Hải từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2023, trước khi trở thành Tổng Giám đốc vào tháng 4/2023.

Về chuyện tình cảm, Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính thức về chung một nhà vào năm 2025 sau khoảng thời gian hẹn hò kín tiếng. Đám cưới của cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng bởi chú rể là doanh nhân xuất thân trong gia đình kinh doanh nổi tiếng, còn cô dâu là Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cuộc sống hôn nhân của VIết Vương và Đỗ Hà được nhiều người ngưỡng mộ, dành nhiều sự quan tâm

Sau khi kết hôn, cả hai vẫn duy trì công việc riêng. Đỗ Hà tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, thời trang, tham gia các sự kiện và phát triển những dự án kinh doanh cá nhân. Trong khi đó, Viết Vương tập trung vào công việc điều hành tại Tập đoàn Sơn Hải.

Dù không thường xuyên chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng tư, cả hai vẫn khiến dân tình chú ý qua những khoảnh khắc đời thường được đăng tải trên mạng xã hội. Đỗ Hà từng chia sẻ hình ảnh đi làm cùng chồng, trong khi Viết Vương cũng nhiều lần được bắt gặp đồng hành với bà xã trong những chuyến đi và hoạt động thường ngày.

Một trong những điều khiến cư dân mạng thích thú là hình ảnh nam doanh nhân khá chu đáo khi ở bên vợ. Từ những khoảnh khắc xách đồ, hỗ trợ bà xã trong các chuyến đi đến những lần cùng nhau xuất hiện trước công chúng, Viết Vương thường nhận được nhiều lời khen về sự quan tâm dành cho Đỗ Hà.