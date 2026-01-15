Cô gái từng viral trong đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà lên xe hoa, nhan sắc cô dâu chú rể như xé truyện bước ra

Trong lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Hà, dàn phù dâu - bạn thân của cô dâu gây chú ý không kém gì cô dâu chú rể. Bên cạnh sự xuất hiện của các Bông hậu Việt, thì những người bạn thân thiết gắn bó nhiều năm với Đỗ Hà cũng khiến không khí thêm phần rực rỡ, đúng chuẩn một đám cưới toàn nhan sắc đỉnh cao.

(Ảnh: Linh Le Chi)

Trong dàn phù dâu xinh đẹp của Hoa Hậu Đỗ Hà, Quỳnh Chi chính là người đầu tiên trong hội phù dâu năm ấy chính thức lên xe hoa sau khi Đỗ Hà kết hôn, khiến dân tình không khỏi thích thú và liên tục gửi lời chúc mừng.

Quỳnh Chi - người bạn thân thiết (học cùng trường đại học và chơi cùng hội pickleball với Hoa hậu Đỗ Hà), đã chính thức "theo chồng về dinh" vào những ngày đầu năm 2026. Đúng như lời dân tình vẫn hay nói vui, "xin vía" từ Hoa hậu quả nhiên không trượt phát nào.

(Ảnh: Linh Le Chi)

Nhan sắc cô dâu Quỳnh Chi nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Trong ngày trọng đại, cô dâu ghi điểm tuyệt đối với vẻ đẹp thanh tú, rạng rỡ nhưng vẫn giữ được nét nền nã, sang trọng. Nhiều cư dân mạng không ngần ngại dành lời khen: "Đúng là bạn thân Hoa hậu, cô dâu toát lên khí chất, đám cưới tinh tế vô cùng".

Cô dâu Quỳnh Chi chọn tông trắng tinh khôi làm chủ đạo cho lễ ăn hỏi của mình. Bộ áo dài trắng điểm xuyết hoa văn thêu tinh sảo, nhẹ nhàng, tôn lên nhan sắc thanh tú rạng rỡ của cô dâu trong ngày trọng đại. (Ảnh: Hya Studio)

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, gu chọn váy cưới của Quỳnh Chi cũng được khiến dân tình xuýt xoa. Thiết kế váy mang tinh thần tối giản nhưng đầy tinh tế, phom dáng chuẩn chỉnh, chất liệu cao cấp giúp tôn lên vẻ đẹp kiêu sa, đài các của cô dâu. Tổng thể tạo nên một hình ảnh vừa sang trọng, vừa trang nhã, đúng chuẩn một đám cưới của cô gái trong hội bạn thân Hoa hậu.

(Ảnh: Hya Studio)

(Ảnh: Hya Studio)

Sau hôn lễ, cô dâu Quỳnh Chi cũng xúc động chia sẻ những dòng tâm sự đầy yêu thương với đấng sinh thành hai bên: "Trước hết, chúng con xin được gửi lời biết ơn sâu sắc đến bố mẹ, gia đình hai bên nội - ngoại. Ngày hôm nay của chúng con không chỉ là kết quả của một lễ cưới được chuẩn bị chu đáo, mà còn là thành quả của cả một quá trình yêu thương, dạy dỗ và âm thầm nâng đỡ từ bố mẹ.

Cảm ơn bố mẹ vì đã luôn là điểm tựa vững chắc để chúng con yên tâm bước vào hôn nhân, với đủ yêu thương, niềm tin".

(Ảnh: Uji Wedding House)

Theo Quỳnh Chi, hai đám cưới trong mơ được tổ chức tại Nghệ An và Phú Quốc đã chính thức khép lại, để lại vô vàn kỷ niệm đẹp không thể nào quên. "Khép lại hành trình cưới với thật nhiều cảm xúc, chúng mình xin giữ lại trong tim sự biết ơn. Biết ơn vì đã được yêu thương, đồng hành và chúc phúc bởi gia đình, bạn bè và những con người tử tế đã góp phần tạo nên một ngày trọng đại trọn vẹn" - cô dâu Quỳnh Chi chia sẻ.

(Ảnh: Uji Wedding House)

Quỳnh Chi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bố mẹ và gia đình hai bên nội - ngoại, bạn bè thân thiết, những người đã luôn âm thầm ở phía sau, dành trọn tình yêu thương và luôn đồng hành cùng hành trình hạnh phúc của 2 người.

Đối với cô, ngày cưới không đơn thuần là một buổi lễ được chuẩn bị chỉn chu, mà là kết tinh của cả một chặng đường được nuôi dưỡng bằng sự yêu thương, dạy dỗ và chở che từ gia đình. Chính điều đó đã trở thành điểm tựa vững vàng để hai vợ chồng bước vào hôn nhân với trọn vẹn niềm tin và hạnh phúc.