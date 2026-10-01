Viet Panthers ra mắt đội hình pickleball chuyên nghiệp, đậm bản sắc Việt

Lễ ra mắt MLP Châu Á tại Việt Nam và Công bố đội Viet Panthers

Sự kiện đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển môn pickleball chuyên nghiệp Việt Nam, khi mô hình thi đấu đồng đội của MLP Châu Á được giới thiệu đến thị trường trong nước, cùng sự xuất hiện của một đội hình mang bản sắc riêng, là kết hợp giữa VĐV Việt Nam và quốc tế.

Tại buổi họp báo, những nội dung trọng tâm về MLP Châu Á, rồi định hướng phát triển của Ascend Sports Partners, đội hình Viet Panthers ở trong mùa giải 2026, nhận diện đội tuyển và kế hoạch sân nhà được chính thức công bố, làm thỏa trí tò mò của giới mộ điệu pickleball tại Việt Nam.

MLP Châu Á phát triển mô hình thi đấu đồng đội trong hệ sinh thái pickleball chuyên nghiệp, với các đội tuyển gắn với từng thị trường, và định hướng xây dựng cộng đồng người hâm mộ tại địa phương. Theo MLP Châu Á, hệ thống MLP Mỹ ghi nhận khoảng 48.000 lượt khán giả qua 14 sự kiện năm 2025.

MLP Châu Á mùa 1 dự kiến khởi tranh từ ngày 13-11, với 6 ngày thi đấu tháng 11 trước khi bước vào vòng đấu bán kết và chung kết tháng 12. Trong đó, Viet Panthers dự kiến đăng cai ngày thi đấu 21-11 tại Việt Nam, đưa trải nghiệm thi đấu MLP Châu Á đến gần hơn với NHM trong nước.

Sự hiện diện của Viet Panthers tại mùa giải đầu tiên sẽ mở thêm cơ hội để cho các VĐV Việt Nam tham gia môi trường thi đấu đồng đội cùng các tay vợt quốc tế, đồng thời tạo thêm điểm kết nối giữa MLP Châu Á và cộng đồng pickleball tại Việt Nam.

Phát biểu về định hướng xây dựng một hệ sinh thái kết nối đội tuyển, giải đấu, và phát triển VĐV, đại diện Ascend Sports Partners chia sẻ: “Chúng tôi mong Việt Nam không chỉ là điểm đến của các sự kiện quốc tế, mà còn là nơi những đội tuyển có năng lực cạnh tranh, những thương hiệu thể thao mang bản sắc riêng được phát triển”.

VĐV Pickleball Đỗ Minh Quân từng là tay vợt quần vợt số 1 Việt Nam

Viet Panthers sẽ là một trong những bước đi cụ thể trong định hướng này. Viet Panthers được xây dựng không chỉ với mục tiêu thi đấu mà còn hướng đến cả hình thành một thương hiệu thể thao có bản sắc, cá tính, cộng đồng riêng, tạo sự kết nối lâu dài giữa đội tuyển và NHM.

Đội hình mùa giải 2026 gồm 6 VĐV, trong đó 4 VĐV người Việt gồm có Đỗ Minh Quân - đội trưởng, Trương Vinh Hiển, Sophia Nhi Huynh và Ken Tam. Còn lại, Tama Shimabukuro và cả Kaitlyn Christian là 2 VĐV đến từ Mỹ.

AP Sports Club cũng được công bố là sân nhà của Viet Panthers. Theo kế hoạch, AP Sports Club sẽ có sân thi đấu chuyên biệt cùng khu vực khán đài dự kiến khoảng 1.000 chỗ, hướng đến trở thành địa điểm tổ chức các trận đấu sân nhà và không gian kết nối đội tuyển với cộng đồng NHM.