KOREA SPOTLIGHT 2026: Thúc đẩy kết nối ngành âm nhạc Việt Nam - Hàn Quốc

KOREA SPOTLIGHT 2026 sẽ trở lại TP.HCM trong hai ngày 30 và 31/10, kết hợp giữa hoạt động giao lưu chuyên ngành và chương trình biểu diễn trực tiếp. Sự kiện hướng tới việc tạo thêm những kết nối thực chất giữa ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời đưa những nghệ sĩ K-Music đến gần hơn với công chúng.

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) chủ trì, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) thực hiện. So với một sự kiện biểu diễn đơn thuần, KOREA SPOTLIGHT 2026 được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa kết nối ngành và trải nghiệm âm nhạc.

Từ kết nối chuyên ngành đến những cơ hội hợp tác mới

Ngày 30/10, hội nghị Korea-Vietnam Content Connects sẽ diễn ra tại The Reverie Saigon (22-36 Đại lộ Nguyễn Huệ và 57-69F Đường Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp và đại diện hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc của Hàn Quốc và Việt Nam.

Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là hoạt động kết nối kinh doanh 1:1. Đây là cơ hội để các đơn vị trong hai thị trường trực tiếp trao đổi về những khả năng hợp tác trong phát triển nghệ sĩ, sản xuất và phân phối nội dung số, khai thác IP âm nhạc hay đồng sản xuất.

Việc xây dựng không gian gặp gỡ trực tiếp cũng cho thấy sự dịch chuyển từ giao lưu văn hóa sang tìm kiếm những mô hình hợp tác cụ thể giữa hai thị trường. Sức hút của K-Pop tại Việt Nam có thể trở thành điểm khởi đầu cho nhiều hoạt động sâu hơn trong lĩnh vực sản xuất, quản lý, truyền thông và phân phối âm nhạc.

Bên cạnh hoạt động kết nối doanh nghiệp, hội nghị sẽ có các phiên thảo luận xoay quanh ba nhóm chủ đề: nghệ sĩ Việt Nam, ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam và ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Các diễn giả sẽ cùng trao đổi về cách nghệ sĩ tiếp cận khán giả Việt Nam thông qua âm nhạc, những đặc điểm của thị trường hai nước cũng như định hướng phát triển của mô hình công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

5 nghệ sĩ, 5 màu sắc trên sân khấu Capital Theatre

Nếu ngày đầu tiên dành cho những cuộc gặp gỡ phía sau sân khấu, tối 31/10 sẽ là thời điểm âm nhạc trực tiếp đưa những kết nối ấy đến gần công chúng hơn.

KOREA SPOTLIGHT @ Ho Chi Minh City 2026 diễn ra tại Capital Theatre (212 Đường Lý Chính Thắng, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh) với sự góp mặt của 5 nghệ sĩ và nhóm nhạc Hàn Quốc gồm FTISLAND, ONF, g0nny, Minsu và KIIRAS.

Đội hình năm nay trải rộng từ Pop, Ballad, R&B đến Rock, tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc về âm nhạc Hàn Quốc đương đại.

Với FTISLAND, sự xuất hiện của nhóm được kỳ vọng mang đến những ca khúc quen thuộc với thế hệ khán giả Việt Nam đã theo dõi K-Pop trong nhiều năm. Trong khi đó, ONF đại diện cho màu sắc của các nhóm nhạc nam K-Pop với những màn trình diễn giàu năng lượng.

Ở một hướng khác, g0nny mang đến chất R&B giàu cảm xúc, Minsu gây chú ý với phong cách nghệ thuật mang màu sắc mộng mơ. Sự góp mặt của KIIRAS cũng mở thêm một góc nhìn về thế hệ nghệ sĩ nữ trẻ đang tìm kiếm dấu ấn trong thị trường K-Pop.

Sự đa dạng trong đội hình nghệ sĩ giúp đêm diễn không chỉ tập trung vào một màu sắc K-Pop quen thuộc mà mở rộng sang nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, từ những giai điệu giàu cảm xúc đến các màn trình diễn sôi động trên sân khấu.

KOREA SPOTLIGHT được triển khai từ năm 2017 với mục tiêu quảng bá âm nhạc Hàn Quốc tại thị trường quốc tế. Qua nhiều phiên bản được tổ chức ở các quốc gia khác nhau, chương trình tạo ra không gian để nghệ sĩ Hàn Quốc tiếp cận khán giả nước ngoài, đồng thời kết nối với các đối tác trong ngành.

Tại TP.HCM năm nay, mô hình chương trình được mở rộng khi hội nghị chuyên ngành và đêm nhạc được đặt trong cùng một chuỗi hoạt động. Một bên tập trung vào những cuộc gặp gỡ, trao đổi và cơ hội hợp tác; bên còn lại đưa âm nhạc đến trực tiếp với công chúng.

Sự kết hợp này tạo nên một hành trình liền mạch: từ những cuộc trò chuyện giữa các chuyên gia, doanh nghiệp đến trải nghiệm của khán giả trước sân khấu. Qua đó, âm nhạc không chỉ là sản phẩm biểu diễn mà còn trở thành một phần của quá trình giao lưu và kết nối giữa hai thị trường.

Với KOREA SPOTLIGHT 2026, TP.HCM tiếp tục là điểm đến cho những hoạt động giao lưu K-Music, nơi khán giả Việt Nam có thể gặp gỡ các nghệ sĩ Hàn Quốc, đồng thời các doanh nghiệp trong ngành có thêm cơ hội tìm kiếm những hướng hợp tác mới.