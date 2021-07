Việt Nam sẽ có vắc-xin Covid-19 nội vào cuối năm nay

Tại cuộc họp của Tổ công tác đặc biệt về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phát triển vắc-xin Covid-19 sáng 17-7, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Việt Nam phấn đấu trong năm 2021 sẽ có ít nhất 1 vắc-xin Covid-19 trong nước sản xuất thành công.

Hiện tại, 2 ứng viên vắc-xin Covid-19 trong nước được đánh giá có triển vọng là vắc-xin Covid-19 Nano Covax của Công ty Nanogen và vắc-xin Covivac của Ivac. Trong đó, nhóm thử nghiệm vắc-xin Nano Covax đang triển khai giai đoạn 3b trên 12.000 tình nguyện viên, đã tiêm xong mũi 1 ngày 14-7, dự kiến hoàn tất mũi 2 trước ngày 15-8 để có dữ liệu báo cáo Bộ Y tế vào cuối tháng 8.

Với vắc-xin Covivac của Ivac đã thử nghiệm xong giai đoạn 1, đang chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn 2 tại huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn chủ trì cuộc họp Tổ công tác đặc biệt nghiên cứu vắc-xin Covid-19

Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh phát triển vắc-xin Covid-19 là một trong những ưu tiên của Chính phủ. Vừa qua, Thủ tướng đã mời chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sang hỗ trợ để Việt Nam nhanh chóng sản xuất được vắc-xin, tiến tới tự chủ vắc-xin cho người dân và có thể xuất khẩu. Do đó, làm sao để tranh thủ tận dụng tối đa hỗ trợ của chuyên gia WHO trong công nhận phòng xét nghiệm, công nhận tiến trình thử nghiệm lâm sàng và quan trọng nhất là công nhận vắc-xin Covid-19 của Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng đề nghị các thành viên của Tổ công tác đặc biệt phát huy cao nhất năng lực, trách nhiệm trong công việc. "Tổ công tác đặc biệt với mục tiêu hỗ trợ tối đa cho các nhà nghiên cứu, sản xuất vắc-xin phòng Covid-19 trong nước với phương châm chủ động tối đa, linh hoạt, các đơn vị cần đến đâu, chuyên gia của Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ đến đó. Đồng thời đề nghị Cục Khoa học đào tạo và công nghệ chủ động mời thêm chuyên gia hỗ trợ khi cần theo đúng thẩm quyền.

Tiêm thử nghiệm vắc-xin Covid-19 Covivac

Thứ trưởng Bộ Y tế giao các vụ/cục chức năng hỗ trợ tối đa cho các đơn vị nghiên cứu, sản xuất và nhập khẩu, cấp phép vắc-xin phòng Covid-19 trong trường hợp khẩn cấp.

Đồng thời, phân giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP HCM, là 2 đơn vị đầu mối chính trong việc tổ chức thực hiện thử nghiệm lâm sàng chủ động các điều kiện tham gia (nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện…) và triển khai các nội dung nghiên cứu thử nghiệm vắc-xin chuyển giao công nghệ.

Bộ Y tế sẽ sớm trình Chính phủ kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách từ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 để hỗ trợ triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với các vắc-xin nghiên cứu sản xuất trong nước và chuyển giao công nghệ.