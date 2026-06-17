Việt Nam có mỹ nhân "3 mét bẻ đôi" nhưng nhan sắc đố ai dám chê, được đề cử người đẹp nhất thế giới

Showbiz Việt không thiếu những mỹ nhân xinh đẹp, nhưng để vừa sở hữu nhan sắc nổi bật vừa có sự nghiệp khiến đồng nghiệp lẫn khán giả phải nể phục thì Kaity Nguyễn là một trong những cái tên hiếm hoi làm được điều đó. Ở tuổi 27, nữ diễn viên không chỉ được xem là "ngọc nữ" thế hệ mới của màn ảnh Việt mà còn là gương mặt bảo chứng phòng vé với loạt tác phẩm đình đám.

Sở hữu visual ngày càng thăng hạng, thần thái cuốn hút cùng sự nghiệp diễn xuất đáng ngưỡng mộ, Kaity Nguyễn nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm mỹ nhân được công chúng đánh giá cao cả về sắc vóc lẫn tài năng. Chính vì vậy, khi chuyên trang sắc đẹp TC Candler công bố danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới, sự xuất hiện của Kaity Nguyễn nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ khán giả Việt.

Kaity Nguyễn lần đầu được đề cử vào danh sách người đẹp nhất thế giới

Từ cô gái 18 tuổi đáng yêu đến "ngọc nữ" gợi cảm của Vbiz

Ngay từ khi xuất hiện trong Em Chưa 18 , Kaity Nguyễn đã gây chú ý bởi vẻ đẹp rất riêng. Không sở hữu chiều cao nổi bật hay gương mặt sắc sảo, nữ diễn viên ghi điểm nhờ nét đẹp trẻ trung, đôi mắt to rạng rỡ và nụ cười trong trẻo.

Ở tuổi 18, Kaity được yêu thích bởi hình ảnh đáng yêu, tinh nghịch và có phần ngây ngô. Gương mặt bầu bĩnh cùng thần thái tươi sáng giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt được khán giả trẻ yêu thích.

Kaity Nguyễn gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình đáng yêu trong phim Em Chưa 18

Nhan sắc khi mới vào nghề của Kaity Nguyễn đã tạo ấn tượng mạnh

Theo thời gian, nhan sắc của Kaity Nguyễn cũng có nhiều thay đổi. Nữ diễn viên dần chuyển hướng sang hình ảnh trưởng thành, sang trọng và quyến rũ hơn. Những bộ váy cắt xẻ táo bạo, layout trang điểm sắc nét hay thần thái tự tin trên thảm đỏ giúp cô ngày càng ra dáng một ngôi sao hạng A.

Không ít lần Kaity khiến mạng xã hội bàn tán khi xuất hiện với visual cuốn hút, vừa mang nét ngọt ngào vừa có sự quyến rũ của một quý cô trưởng thành. Từ phong cách nữ tính, thanh lịch cho đến cá tính, thời thượng, nữ diễn viên đều được đánh giá cao về khả năng biến hóa hình ảnh.

Kaity Nguyễn giờ đây trở thành quý cô gợi cảm

Thần thái cuốn hút của Kaity Nguyễn cũng là điều khiến cô trở nên nổi bật hơn

Một trong những lần hiếm hoi Kaity Nguyễn thẳng thắn chia sẻ về ngoại hình là việc cô từng thực hiện phẫu thuật thu nhỏ vòng một. Nữ diễn viên cho biết quyết định này xuất phát từ nhu cầu cá nhân nhằm giúp cơ thể cân đối hơn, đồng thời thuận tiện cho công việc và cuộc sống. Sự cởi mở của Kaity khi nhắc đến chủ đề nhạy cảm cũng nhận được nhiều sự đồng tình từ công chúng.

Không chỉ quyết định thực hiện phẫu thuật thu nhỏ vòng 1, Kaity Nguyễn cũng có hành trình giảm cân 9 kg. Sau thời gian "lột xác", nữ diễn viên tái xuất với diện mạo khác hẳn - vẫn xinh đẹp nhưng mang vẻ hiện đại, trẻ trung và thanh thoát hơn. Cơ thể cân đối giúp cô dễ lựa chọn trang phục, định hình phong cách thời trang tối giản và sang hơn.

Kaity Nguyễn từng có thời gian đối diện với việc bị miệt thị ngoại hình

Gia tài của Kaity Nguyễn

Nếu nhan sắc giúp Kaity Nguyễn được chú ý thì diễn xuất mới là yếu tố đưa cô trở thành ngôi sao thực thụ.

Năm 2017, Kaity Nguyễn có màn ra mắt điện ảnh với vai Linh Đan trong bộ phim Em Chưa 18 . Thời điểm đó, ít ai ngờ một gương mặt hoàn toàn mới lại có thể tạo nên cơn sốt lớn đến vậy.

Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé, phá hàng loạt kỷ lục doanh thu của điện ảnh Việt lúc bấy giờ. Với 169 tỷ đồng, Em Chưa 18 từng là bộ phim Việt ăn khách nhất lịch sử thời điểm ra mắt. Riêng Kaity Nguyễn cũng trở thành cái tên được săn đón bậc nhất.

Điều đáng nói là nữ diễn viên không bị đóng khung trong thành công đầu tiên. Những năm tiếp theo, cô liên tục chứng minh thực lực qua nhiều dự án lớn như Hồn Papa Da Con Gái, Tiệc Trăng Máu, Gái Già Lắm Chiêu V, Người Vợ Cuối Cùng hay Tử Chiến Trên Không.

Kaity Nguyễn sở hữu kho vai diễn đáng ngưỡng mộ

Kaity Nguyễn dần trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều đạo diễn khi cần một gương mặt nữ trẻ vừa có ngoại hình, vừa có khả năng diễn xuất. Không ít nhà làm phim nhận xét cô là trường hợp hiếm hoi dung hòa được yếu tố ngôi sao và năng lực nghề nghiệp.

Nhờ chuỗi tác phẩm thành công liên tiếp, Kaity được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ trăm tỷ" hay "bảo chứng phòng vé" của điện ảnh Việt.

Không ngoa khi nói Kaity Nguyễn là thế hệ ngọc nữ tiếp theo của màn ảnh Việt

Trong vài năm trở lại đây, Kaity Nguyễn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong một sự kiện, khi được hỏi về lời đồn chuẩn bị lấy chồng hào môn, Kaity Nguyễn không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận:

"Tôi đã 26 tuổi rồi, nếu nói Kaity Nguyễn không có tình yêu thì là nói xạo. Chắc chắn là khi nào có thông tin chính thức, tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ rằng tình yêu là trải nghiệm rất cần thiết cho diễn viên, để mình có chiều sâu hơn trong các vai diễn. Tôi rất may mắn khi những người đồng hành luôn hiểu cho công việc của mình. Vì họ hiểu, cảm thông nên tôi mới cống hiến được 100% cho điện ảnh Việt Nam".

Kaity Nguyễn cho biết khi nào sẵn sàng cho chuyện trăm năm sẽ công khai với khán giả

Ảnh: FBNV