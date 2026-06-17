Bé gái đẹp nhất thế giới 18 tuổi vẫn là đại mỹ nhân, nhan sắc kinh diễm thế này không nổi tiếng thì quá phí phạm

Trong các thần tượng nữ gen 5, Ella Gross - thành viên nhóm MEOVV ngay từ khi debut đã là 1 nhan sắc nổi trội. Thời gian này, video trailer concept quảng bá cho màn comeback Bite Now của MEOVV gây chú ý trên mạng xã hội với tâm điểm là Ella, cô gái được cả thế giới biết đến với danh xưng “bé gái đẹp nhất thế giới”.

Trong khung cảnh tuyết trắng phủ kín, Ella xuất hiện với visual siêu thực, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Gương mặt sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét nữ tính mềm mại, đôi mắt sâu thẳm cùng thần thái bí ẩn khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hình tượng ma cà rồng quý tộc trong loạt phim Twilight . Thậm chí, không ít người nhận xét Ella giống hệt Renesmee Cullen - cô con gái nổi tiếng của Bella Swan và Edward Cullen.

Ella đẹp kinh diễm trong video trailer giữa trời tuyết trắng

Nhan sắc kinh diễm của Ella Gross

Tạo hình của Ella được đánh giá không khác gì nhân vật Renesmee Cullen - cô con gái nổi tiếng của Bella Swan và Edward Cullen

Những đoạn video ngắn chỉ vài chục giây nhưng đủ để chứng minh vì sao sau nhiều năm, Ella Gross vẫn là một trong những visual được bàn luận nhiều nhất. Ở tuổi 18, cô không còn là cô bé mẫu nhí với gương mặt bầu bĩnh từng khiến mạng xã hội phát sốt, mà đã trở thành một đại mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp nổi bật khó rời mắt. Vẻ sang trọng của Ella cực kỳ hợp concept hoàng gia, công chúa mà MEOVV xây dựng trong đợt comeback này.

Ella Gross trong concept mới nhất của MEOVV

Ella Gross sinh năm 2008, mang trong mình dòng máu lai Đức, Hàn Quốc và Mỹ. Ngay từ khi mới 2 tuổi, cô đã bắt đầu tham gia hoạt động người mẫu và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang quốc tế. Sở hữu những đường nét hài hòa, đôi mắt to cùng thần thái tự nhiên hiếm thấy ở trẻ nhỏ, Ella sớm thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn công chúng.

Sở hữu những đường nét hài hòa, đôi mắt to cùng thần thái tự nhiên hiếm thấy ở trẻ nhỏ, Ella sớm thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn công chúng

Trong giai đoạn mạng xã hội bùng nổ mạnh mẽ, hình ảnh của Ella được chia sẻ rộng rãi trên khắp các nền tảng. Từ châu Á đến phương Tây, nhiều người đều dành lời khen cho vẻ đẹp được ví như “búp bê sống” của cô bé. Chính từ đây, danh xưng “bé gái đẹp nhất thế giới” xuất hiện và gắn liền với Ella trong suốt tuổi thơ.

Danh tiếng quá lớn khi còn nhỏ vừa là lợi thế nhưng cũng trở thành áp lực vô hình. Trong nhiều năm, công chúng gần như chỉ nhìn nhận Ella qua hình ảnh một mẫu nhí xinh đẹp. Mỗi lần xuất hiện, cô đều bị đặt lên bàn cân với những bức ảnh thời thơ ấu từng gây sốt toàn cầu. Điều đó khiến hành trình trưởng thành của Ella luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Danh xưng “bé gái đẹp nhất thế giới” xuất hiện và gắn liền với Ella trong suốt tuổi thơ

Năm 2018, Ella ký hợp đồng với The Black Label - công ty giải trí do nhà sản xuất Teddy sáng lập. Đây được xem là quyết định quan trọng, đánh dấu việc cô chính thức bước vào con đường đào tạo thần tượng chuyên nghiệp. Nhiều người tò mò liệu cô bé từng nổi tiếng nhờ ngoại hình có thể phát triển thành một nghệ sĩ thực thụ hay không. Dưới sự dẫn dắt của Teddy, người đứng sau thành công của hàng loạt tên tuổi đình đám như BLACKPINK hay 2NE1, Ella bắt đầu hành trình đào tạo kéo dài suốt 6 năm.

Năm 2018, Ella ký hợp đồng với The Black Label - công ty giải trí do nhà sản xuất Teddy sáng lập

Tháng 9/2024, Ella chính thức debut trong đội hình MEOVV, nhóm nhạc nữ đầu tiên của The Black Label. Ngay từ khi công bố thành viên đầu tiên, cô đã trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ sở hữu lượng người theo dõi đông đảo từ trước, Ella còn được xem là “át chủ bài” visual của nhóm. MEOVV nhanh chóng được truyền thông và cộng đồng người hâm mộ gọi là tân binh đẹp nhất Kpop. Cả 5 thành viên đều sở hữu ngoại hình nổi bật, không có khoảng trống visual rõ rệt. Trong đó, Ella vẫn là cái tên nổi bật nhất nhờ độ nhận diện tích lũy nhiều năm.

Ella ra mắt dưới trướng The Black Label, là thành viên nhóm MEOVV

Một trong những yếu tố khiến Ella nhận được sự chú ý đặc biệt là mối liên hệ với hệ sinh thái YG. Từ khi còn nhỏ, cô đã nhiều lần xuất hiện cùng các thành viên BLACKPINK, đặc biệt có mối quan hệ thân thiết với Jennie. Những hình ảnh chụp chung từng nhiều lần gây sốt mạng xã hội. Chính vì vậy, Ella thường được gọi bằng những biệt danh như “em gái BLACKPINK” hay “tiểu Jennie”. Không ít khán giả nhận xét cô có thần thái lạnh lùng và sức hút tương đồng với nữ rapper đình đám của BLACKPINK.

Ella tuổi 18 vẫn là đại mỹ nhân

Hiện tại, ở tuổi 18, Ella sở hữu chiều cao khoảng 1m74 cùng vóc dáng cân đối chuẩn người mẫu. Những đường nét lai Á - Âu vốn đã nổi bật từ nhỏ nay càng trở nên sắc sảo hơn. Sống mũi cao, đôi mắt sâu và tỷ lệ gương mặt hài hòa giúp Ella tạo nên diện mạo khác biệt giữa dàn idol Gen Z. Không còn nét đáng yêu trẻ thơ, Ella mang vẻ đẹp trưởng thành, sang trọng và có phần lạnh lùng.

Những hình ảnh mới nhất trong teaser Bite Now tiếp tục chứng minh sức mạnh visual của Ella. Giữa khung cảnh tuyết trắng, cô xuất hiện như một nhân vật bước ra từ thế giới giả tưởng. Gương mặt gần như không có góc chết, ánh mắt sắc lạnh cùng thần thái bí ẩn giúp Ella trở thành tâm điểm trong mọi khung hình.

Gương mặt gần như không có góc chết, ánh mắt sắc lạnh cùng thần thái bí ẩn giúp Ella trở thành tâm điểm trong mọi khung hình

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ danh tiếng cá nhân của Ella vẫn chưa thể chuyển hóa thành sức bật đủ lớn cho MEOVV. Dù xuất phát từ công ty lớn, sở hữu hậu thuẫn truyền thông mạnh mẽ và liên tục được gắn với những danh xưng như “tân binh đẹp nhất Kpop” hay “em gái BLACKPINK”, nhóm vẫn chưa đạt độ phủ sóng như kỳ vọng ban đầu.

So với nhiều nhóm nhạc cùng thời như ILLIT, CORTIS hay thậm chí đàn em cùng công ty ALLDAY PROJECT, MEOVV vẫn bị đánh giá là lép vế hơn về độ nhận diện đại chúng. Trong cộng đồng fan Kpop, nhóm có lượng người theo dõi ổn định, nhưng ở phạm vi khán giả phổ thông, tên tuổi MEOVV vẫn chưa thực sự bùng nổ.

MEOVV và Ella rơi vào tình trạng được biết đến nhiều vì visual hơn là thành tích âm nhạc

Nguyên nhân lớn nhất nằm ở việc nhóm chưa sở hữu một bản hit đủ sức tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Các thành viên được khen ngợi về ngoại hình, thời trang và thần thái, nhưng âm nhạc vẫn chưa tạo ra dấu ấn rõ rệt để giúp công chúng ghi nhớ. Điều này khiến MEOVV và Ella rơi vào tình trạng được biết đến nhiều vì visual hơn là thành tích âm nhạc.

Ella vẫn đang là một trong những mỹ nhân Gen Z nổi bật nhất Kpop hiện nay

Dẫu con đường phía trước còn nhiều thử thách, những hình ảnh mới nhất trong Bite Now cho thấy Ella vẫn đang là một trong những mỹ nhân Gen Z nổi bật nhất Kpop hiện nay. Với nhan sắc được ví như bước ra từ phim điện ảnh cùng sức hút khó phủ nhận trước ống kính, nhiều khán giả cho rằng nếu một visual như Ella vẫn chưa thể bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, đó sẽ là một sự phí phạm đáng tiếc của Kpop.

Ảnh: The Black Label, X