Việt Nam có loại quả "mắt rồng", tốt cho tim mạch, kiểm soát huyết áp, chống lại bệnh tật

Là loại trái cây có họ hàng với quả vải, nhãn mọc thành từng chùm trên cây. Quả rất tròn và có kích thước bằng một quả nho lớn. Bên dưới lớp vỏ rám nắng, dai, bạn sẽ tìm thấy phần thịt trắng của quả bao quanh một hạt màu sẫm. Chính vì kết cấu độc đáo này mà người ta còn gọi nhãn là long nhãn, hay mắt rồng. Thịt của quả nhãn giống như quả nho về hương vị và kết cấu, nhưng nhãn có một chút xạ hương trong hương vị.



Có nguồn gốc từ Ấn Độ hoặc Trung Quốc, nhãn rất phổ biến ở Châu Á. Nhãn cũng có sẵn đóng hộp và sấy khô. Y học cổ truyền phương Đông từ lâu đã sử dụng cả quả và hạt nhãn để chữa bệnh và cho sức khỏe nói chung. Nghiên cứu khoa học cho thấy loại quả này có các chất dinh dưỡng có giá trị trong việc duy trì sức khỏe.

Lợi ích sức khỏe của quả nhãn

Quả nhãn tươi có nhiều vitamin C, giống như hầu hết các loại trái cây - đó là lý do tại sao trái cây rất quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Một khẩu phần nhãn cung cấp gần như nhu cầu cho cả ngày. Hình dáng và hương vị độc đáo của nhãn có thể kích thích sự thèm ăn của bạn và khiến bạn ăn nhiều trái cây hơn. Các nhà dinh dưỡng chỉ ra rằng ăn nhiều loại trái cây sẽ mang lại cho bạn nhiều chất dinh dưỡng.

Giàu chất chống oxy hóa

Hàm lượng chất chống oxy hóa mạnh của quả nhãn là một trong những ưu điểm chính của loại quả này. Các gốc tự do, các phân tử nguy hiểm có thể làm tổn thương tế bào và có vai trò trong một số vấn đề sức khỏe, sẽ bị chống lại bởi các chất chống oxy hóa.

Quả nhãn đặc biệt chứa nhiều vitamin C và flavonoid, là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và bảo vệ chống lại stress oxy hóa.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Quả nhãn là một chất tăng cường hệ thống miễn dịch tuyệt vời do nồng độ vitamin C cao. Sản xuất tế bào bạch cầu được tăng lên, hệ thống miễn dịch được tăng cường và sự hấp thụ sắt được hỗ trợ bởi vitamin C. Tiêu thụ quả nhãn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và tránh nhiễm trùng.

Hỗ trợ làn da khỏe mạnh

Sự phong phú của chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất trong quả nhãn làm cho nó trở thành một chất bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chế độ chăm sóc da nào. Chất chống oxy hóa có trong quả nhãn giúp ngăn ngừa tổn thương da do tia UV và các tác nhân gây hại từ môi trường khác. Ngoài ra, sự hiện diện của vitamin C còn thúc đẩy sự phát triển của collagen, mang lại làn da trẻ trung, xinh đẹp.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Quả nhãn cũng có đặc tính tốt cho tim. Đây là sự lựa chọn tốt cho tim do hàm lượng chất béo và cholesterol tối thiểu. Các chất chống oxy hóa trong quả nhãn còn hỗ trợ giảm viêm và tăng cường lưu thông máu, tất cả đều giảm thiểu nguy cơ rối loạn tim mạch như đau tim và đột quỵ.

Kiểm soát huyết áp

Nhãn chứa một lượng kali tốt, giúp kiểm soát huyết áp. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng coi kali là một chất dinh dưỡng được tiêu thụ dưới mức.

Một số nhà khoa học tin rằng sự mất cân bằng này natri và kali là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người bị cao huyết áp. Vì huyết áp tăng là yếu tố nguy cơ gây đột quỵ nên những người có đủ kali trong chế độ ăn uống sẽ giảm nguy cơ đột quỵ.

Lưu ý khi sử dụng nhãn

Mặc dù không có chỉ số đường huyết cho quả nhãn nhưng nó có hàm lượng carbs tương đối cao và ít chất xơ. Điều đó có nghĩa là nó có thể làm tăng lượng đường trong máu. Nhãn có thể không phải là loại trái cây tốt nhất cho người mắc bệnh tiểu đường, mặc dù nó vẫn ổn nếu dùng ở mức độ vừa phải.

Một quy tắc được đề xuất là không ăn một khẩu phần trái cây có nhiều hơn 15g carbohydrate. Chỉ với 10g carbohydrate, một khẩu phần nhãn sẽ tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Những người muốn tránh thực phẩm nhiều đường để kiểm soát cân nặng hoặc vì lý do khác có thể tuân theo quy tắc tương tự.

Nguồn và ảnh: Sportskeeda, WebMD