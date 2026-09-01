Việt Nam có gia đình đại gia 4 thế hệ sống chung hòa thuận trong biệt thự 1.000m2 giữa trung tâm Hà Nội, nếp nhà đặc biệt được giữ qua nhiều thế hệ

Có những gia đình, khi con cái trưởng thành, lập gia đình và có những đứa trẻ của riêng mình, cuộc sống dưới một mái nhà dần trở nên chật chội. Người trẻ muốn có không gian riêng, trong khi những người lớn tuổi lại quen với sự quây quần đã kéo dài qua nhiều năm. Nhưng với gia đình ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, câu chuyện ấy từng diễn ra theo một cách khác.

Trong nhiều năm, 4 thế hệ của gia đình ông cùng hiện diện trong một căn biệt thự rộng khoảng 1.000m² giữa trung tâm Hà Nội. Người lớn tuổi có không gian của mình, những người con có gia đình riêng nhưng vẫn sống chung, còn những đứa trẻ lớn lên giữa ông bà, bố mẹ, cô chú và anh chị em. Đó cũng là mái nhà mà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bước vào sau khi kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang vào năm 2022.

Mái nhà có đủ 4 thế hệ

Về làm dâu, Đỗ Mỹ Linh sống cùng nhà chồng và bà nội chồng, thường xuyên tham gia các hoạt động chung cùng đại gia đình. Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng trở nên thân thiết hơn với mẹ chồng là bà Lê Thanh Hòa, anh chồng Đỗ Quang Vinh và các cháu. Dưới mái nhà chung, bốn thế hệ cùng hiện diện, mỗi người một nhịp sống, nhưng vẫn có những khoảng thời gian để quây quần ấm cúng bên nhau.

Bức ảnh tứ đại đồng đường cho chính thiếu gia Đỗ Quang Vinh chia sẻ

Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ rằng gia đình chồng có nếp sống truyền thống và khá đông vui. Khi mới làm dâu, cô cũng phải làm quen với những thói quen sinh hoạt khác trước và nhận được sự chỉ dẫn từ mẹ chồng.

Với một cô gái vừa bước vào cuộc sống hôn nhân, việc sống cùng nhiều thế hệ chắc chắn có không ít điều phải thích nghi. Nhưng theo thời gian, chính không khí đông đúc ấy lại trở thành một phần trong cuộc sống của nàng hậu. Cô từng nói mình thích cảm giác trong nhà lúc nào cũng có người, từ bà, bố mẹ, em chồng đến các cháu.

Đại gia đình nhà ông Đỗ Quang Hiển thường xuyên quây quần ấm áp trong dịp năm mới hay sinh nhật các thành viên.

Những dịp sinh nhật, lễ Tết hay những buổi gia đình tụ họp vì thế thường trở thành thời điểm mọi thế hệ cùng xuất hiện. Một bức ảnh gia đình đôi khi có đủ người lớn tuổi nhất, con cháu và những đứa trẻ – những thành viên thuộc các thế hệ cách nhau hàng chục năm.

Những đứa trẻ lớn lên giữa một đại gia đình

Với những đứa trẻ, lớn lên trong một mái nhà đông người có lẽ lại mang đến một tuổi thơ rất khác. Ở đó, ông bà không chỉ xuất hiện trong những dịp lễ Tết hay sinh nhật, mà có thể trở thành những người đồng hành trong những ngày rất đỗi bình thường.

Ba con của thiếu gia Đỗ Quang Vinh - con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển, từng lớn lên trong vòng tay của ông bà và các thành viên trong đại gia đình. Còn Tuệ An, con gái Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh, cũng có các anh chị em họ ở ngay bên cạnh. Những đứa trẻ vì thế có thêm nhiều người để chơi cùng, để được ông bà chăm sóc và cũng có thêm những ký ức tuổi thơ được tạo nên từ những lần cả nhà quây quần.

Bà Lê Thanh Hòa – vợ ông Đỗ Quang Hiển, cũng thường xuyên dành thời gian cho các cháu. Có khi là đưa các bé đi xem phim, lúc lại cùng đi dạo, vui chơi. Những việc tưởng chừng rất nhỏ ấy lại trở thành những khoảnh khắc gắn kết tự nhiên giữa các thế hệ.

Trong một gia đình có điều kiện, những hình ảnh như vậy có lẽ cũng là điều khiến cuộc sống phía sau cánh cửa biệt thự trở nên gần gũi hơn. Sau những bữa tiệc, những chuyến đi hay những dịp đặc biệt, điều còn lại vẫn là cảnh ông bà bên cháu, anh chị em ríu rít cùng nhau, những niềm vui rất giản dị của một gia đình nhiều thế hệ.

Những dịp gia đình sum họp vì thế cũng trở thành những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, giàu tình cảm gia đình. Trong một lần cả nhà quây quần nhân ngày 8/3, các cháu nhỏ lần lượt gửi lời chúc tới bà cố, bà nội và những người thân trong đại gia đình. Một khoảnh khắc tưởng như rất giản dị, nhưng lại có đủ các thế hệ cùng hiện diện, từ những người lớn tuổi nhất đến những thành viên nhỏ tuổi nhất.

Đại gia đình trong ngày sinh nhật của 2 bé Minh Đỗ - Linh Đỗ (con Đỗ Quang Vinh - con trai cả của bầu Hiển)

Với những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như vậy, việc có ông bà ở bên, có anh chị em họ cùng chơi và có những buổi cả nhà đông đủ có lẽ đã trở thành một phần tự nhiên của tuổi thơ. Những cuộc gặp gỡ không cần hẹn trước, những lần ông bà đưa cháu đi chơi hay đơn giản là cùng ngồi bên nhau, theo thời gian, đều trở thành những ký ức gắn với mái nhà nhiều thế hệ ấy.

Nếp nhà bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Nhìn vào gia đình bầu Hiển hôm nay, người ta dễ bị thu hút bởi căn biệt thự bề thế giữa trung tâm Hà Nội, những chuyến du lịch cùng nhau hay những bữa tiệc tụ họp đông đủ cả nhà. Nhưng đằng sau sự quây quần ấy dường như là một nếp nhà đã được vun đắp từ những điều rất nhỏ, từ những năm tháng khi cuộc sống của gia đình còn giản dị hơn nhiều.

Năm 2013, khi Đỗ Quang Vinh còn là du học sinh, anh từng kể về một hình ảnh mà mình nhớ mãi về cha. Khi ấy, ông Đỗ Quang Hiển đã bận rộn với công việc, những cuộc gặp gỡ và các buổi tiệc, nhưng sau một ngày dài, ông vẫn cố gắng trở về nhà.

Điều Vinh nhớ nhất không phải một món quà hay chuyến đi nào, mà là câu chuyện về một bát cơm. Anh kể cha mình thường “để dành bụng” để về nhà ăn bát cơm mà bà nội đã để phần.

Một bát cơm nguội đi theo thời gian, nhưng trong ký ức của người con, hình ảnh ấy lại ở lại rất lâu. Nó gợi về một người cha dù bận rộn đến đâu vẫn muốn trở về nhà, nơi luôn có người chờ mình và có một phần cơm được để dành.

Có lẽ những giá trị gia đình cũng được hình thành từ những khoảnh khắc như thế. Để rồi nhiều năm sau, khi các thế hệ cùng sống dưới một mái nhà, việc trở về bên nhau, cùng ăn một bữa cơm hay dành thời gian cho những người thân yêu không còn là điều phải sắp xếp, mà trở thành một thói quen rất tự nhiên.

Với Đỗ Quang Vinh, tiền bạc cũng không phải thước đo duy nhất của hạnh phúc. Anh từng chia sẻ rằng điều quan trọng hơn là cách một người sống và những giá trị mình tạo ra. Có lẽ, đó cũng là điều mà những đứa trẻ trong gia đình đã được nhìn thấy và cảm nhận từ chính những người lớn quanh mình, qua những điều rất đỗi bình thường mỗi ngày.

Biệt thự bề thế của gia đình ông Đỗ Quang Hiển

Không gian lưu giữ những năm tháng gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống là căn biệt thự bề thế giữa trung tâm Hà Nội. Ước tính, căn nhà có mặt tiền hơn 15m, tổng diện tích sử dụng khoảng 1.000m², đủ rộng để nhiều thế hệ cùng sinh hoạt mà mỗi người vẫn có một khoảng riêng. Bên trong là những không gian quen thuộc của một gia đình: phòng khách, bếp và phòng ăn, phòng làm việc, khu vui chơi của trẻ nhỏ, phòng tập, sân vườn và bể bơi.

Một phần không gian sống của đại gia đình được tiết lộ qua bức ảnh của các thành viên.

Nhưng có lẽ, điều khiến căn nhà trở thành một phần đặc biệt trong câu chuyện của gia đình bầu Hiển không nằm ở diện tích. Đó từng là nơi nhiều thế hệ cùng trở về sau những lịch trình riêng, nơi những đứa trẻ lớn lên trong sự hiện diện của ông bà, cha mẹ và các anh chị em họ.

Sau khi kết hôn với Đỗ Vinh Quang vào năm 2022, Đỗ Mỹ Linh cũng bắt đầu những năm tháng sống cùng gia đình chồng tại đây. Từ một cô gái phải làm quen với nếp sinh hoạt của một đại gia đình, cô dần thích nghi với cuộc sống có nhiều thế hệ cùng hiện diện. Cô từng chia sẻ rằng chính mẹ chồng đã hướng dẫn, chỉ bảo để mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn trong cuộc sống gia đình.

Rồi những đứa trẻ lần lượt lớn lên, gia đình cũng có thêm những thành viên nhỏ. Mái nhà vốn đã đông người lại càng thêm nhiều tiếng cười, những buổi đi chơi cùng ông bà, những lần anh chị em họ quây quần và những dịp cả nhà có mặt đông đủ.

Gần 4 năm trôi qua, gia đình nhỏ của Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh cũng bước sang một chặng mới khi hai vợ chồng cùng con gái Tuệ An chuyển sang căn nhà mới vào cuối tháng 4/2026. Ngôi nhà 6 tầng được xây ngay sát nhà bố mẹ, với kiến trúc và vật liệu có nhiều điểm tương đồng với căn nhà chung của gia đình.

Đỗ Mỹ Linh hé lộ không gian trong ngôi nhà mới của 2 vợ chồng.

Cửa nhà Đỗ Mỹ Linh được tạo hình logo lấy từ chữ cái đầu tiên trong tên của cô và ông xã - doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Ảnh: Nana

Hơn một năm dành cho việc thiết kế và xây dựng, căn nhà mới được Đỗ Mỹ Linh chăm chút để trở thành không gian sống phù hợp với gia đình nhỏ. Từ đây, vợ chồng cô có thêm sự riêng tư, có những sinh hoạt của riêng mình và một tổ ấm đúng nghĩa cho những năm tháng tiếp theo. Nhưng khoảng cách giữa hai thế hệ lại gần đến mức gần như không có sự chia cách.

Có thêm một cánh cửa mới, nhưng phía sau cánh cửa ấy vẫn là những người thân quen. Có lẽ, đây mới là chi tiết thú vị nhất trong câu chuyện về mái nhà của gia đình bầu Hiển. Sau những năm tháng cùng sống dưới một mái nhà, sự thay đổi không phải là một cuộc chia xa, mà giống như cách gia đình mở rộng thêm một không gian sống.

Từ một mái nhà có đủ 4 thế hệ đến hai mái nhà nằm sát cạnh nhau, gia đình ấy dường như chỉ thay đổi cách sống, chứ không thay đổi cách ở bên nhau. “Tứ đại đồng đường” có thể từng được tạo nên bởi bốn thế hệ cùng chung một mái nhà. Còn hôm nay, sự gắn kết ấy được tiếp nối theo một cách khác: mỗi gia đình có một không gian riêng, nhưng vẫn đủ gần để ông bà, con cháu có thể bước qua cửa nhà nhau bất cứ lúc nào. Mái nhà vì thế có thể thay đổi. Nhưng khoảng cách giữa những người trong một gia đình thì vẫn được giữ thật gần.

Ảnh: Tổng hợp từ FB các nhân vật