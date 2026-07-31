Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nhân khiến cả thế giới rơi lệ, đổi đời thành minh tinh Hollywood chỉ nhờ đi dạo phố

Nếu phải nhắc đến một cái tên của điện ảnh Việt xứng danh với 2 chữ "duy nhất", thì đó không ai khác chính là Kiều Chinh. Không chỉ sở hữu nhan sắc vượt thời gian, bà còn là huyền thoại sống để lại những khoảnh khắc hiếm có sau gần 7 thập kỷ cống hiến cho phim ảnh. Giờ đây, Kiều Chinh đánh dấu cột mốc tái xuất màn ảnh rộng trong năm 2026, hứa hẹn bồi đắp thêm di sản của một trong những minh tinh thành công và nổi tiếng nhất Vbiz.

Kiều Chinh - nữ minh tinh đình đám bậc nhất phim Việt. Ảnh: Google

Sinh năm 1937 tại Hà Nội, Kiều Chinh (tên thật Nguyễn Thị Chinh) bước vào con đường nghệ thuật theo cách vô cùng đặc biệt. Khác với nhiều ngôi sao bước chân vào màn ảnh khi còn độc thân, bà bén duyên với điện ảnh khi đã lập gia đình. Khi mới 20 tuổi, Kiều Chinh đã sớm lấy chồng, được gả vào một gia đình có nề nếp, gia giáo nghiêm khắc. Đó là thời điểm mà bà "lọt vào mắt xanh" của nhiều nhà làm phim trong nước lẫn quốc tế. Trong một lần dạo phố, bà được một đạo diễn Hollywood nổi tiếng tiếp cận, mời đóng nữ chính phim điện ảnh. Song, vì đang "làm dâu" nên bà khó lòng rời nhà để lên phim trường.

Mãi sau đó, đạo diễn Lê Dân và nhà sản xuất Bùi Diễm đã phải đến tận nhà, xin phép bố mẹ chồng để mời Kiều Chinh đóng phim Hồi Chuông Thiên Mụ. Cơ duyên này lập tức đưa tên tuổi Kiều Chinh tỏa sáng, trở thành một trong "tứ đại mỹ nhân" của phim Việt lúc bấy giờ.

Kiều Chinh tỏa sáng trong phim Hồi Chuông Thiên Mụ. Ảnh: NSX

Khi đã nổi tiếng và có chỗ đứng riêng, Kiều Chinh có giai đoạn đi định cư tại Canada nhưng phải làm công nhân dọn dẹp tại trại gà để nuôi con, rời xa hào quang phim ảnh. Giữa lúc gian khó ấy, Tippi Hedren - nữ minh tinh đóng chính phim The Birds của đạo diễn lừng danh Alfred Hitchcock đã ra tay giúp đỡ bà. Kiều Chinh cùng Hedren sang Mỹ, được tạo điều kiện để làm lại sự nghiệp từ con số 0 tại thị trường Hollywood.

Tippi Hedren giúp Kiều Chinh khôi phục sự nghiệp quốc tế. Ảnh: FBNV

Bằng nghị lực phi thường, Kiều Chinh dần khẳng định lại vị thế qua hàng loạt vai diễn. Đỉnh cao là vai người mẹ trong kiệt tác The Joy Luck Club. Diễn xuất chạm đến đáy tim người xem của bà đã lấy đi nước mắt của vô số khán giả trên toàn cầu. Cho đến nay, Kiều Chinh vẫn được xem là diễn viên Việt duy nhất nằm trong Top 50 ngôi sao điện ảnh khiến khán giả khóc nhiều nhất lịch sử điện ảnh thế giới, theo trang Entertainment Weekly thống kê.

Ảnh: FBNV

Ở tuổi 89, gia tài nghệ thuật của Kiều Chinh đã vượt mốc 100 tác phẩm điện ảnh và truyền hình quốc tế. Mới đây, nữ minh tinh đã có màn trở lại đầy xúc động với màn ảnh Việt qua dự án điện ảnh Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt (tựa quốc tế: Chrysalis). Tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026 (DANAFF 2026), sự xuất hiện của bà trong tà áo dài truyền thống đã trở thành tâm điểm. Cũng tại sự kiện này, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ phối hợp cùng DANAFF 2026 đã trân trọng trao tặng Kiều Chinh kỷ niệm chương Screen Excellence Merit nhằm tôn vinh gần 70 năm cống hiến không ngừng nghỉ.

Kiều Chinh tại sự kiện DANAFF 2026. Ảnh: FBNV

Kiều Chinh mặc áo dài truyền thống, chụp ảnh cùng nhiều ngôi sao như đạo diễn Charlie Nguyễn, diễn viên Kaity Nguyễn...Ảnh: NSX

Về Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt, đây là dự án kể về trưởng thành của cậu bé tên Daniel qua những năm tháng tuổi thơ tại Việt Nam, cho đến khi trưởng thành và ghi dấu ấn sự nghiệp lừng lẫy. Câu chuyện lấy cảm hứng sâu sắc từ cuộc đời của Daniel K. Winn - họa sĩ, nhà điêu khắc và hiệp sĩ gốc Việt đầu tiên. Sau những suất chiếu đặc biệt, phim nhận về nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn khi có sức lan tỏa rộng lớn thông qua một lát cắt câu chuyện vốn mang tính cá nhân.

Kiều Chinh hứa hẹn tiếp tục lấy nước mắt khán giả trong Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt. Ảnh: NSX

Bên cạnh nội dung giàu tính nhân văn, giới chuyên môn cũng dành sự quan tâm đến cách đạo diễn J. Robert Schulz khai thác sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Mỹ. Trước đó, phim đã đạt được danh hiệu "Creative Vison 2026" (Tầm nhìn Sáng tạo 2026) tại Cannes Prestige Summit 2026, từ đó được khán giả Việt vô cùng mong đợi. Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt chính thức ra rạp vào ngày 11/9/2026.

Thành Vũ