Kim Jong Kook tằn tiện đến mức khăn giấy ướt cũng đem giặt để dùng lại, vợ CEO kém 11 tuổi liệu có chung sống nổi?

Nhắc đến Kim Jong Kook, khán giả không chỉ nhớ đến hình ảnh "người năng lực" trong show truyền hình Running Man , sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ và cuộc sống kín tiếng, mà còn nghĩ ngay đến một "thương hiệu" khác: tiết kiệm đến mức khó tin. Mới đây, nam ca sĩ một lần nữa khiến cư dân mạng dở khóc dở cười khi để lộ thói quen dùng một tờ khăn giấy ướt nhiều lần trong chuyến du lịch Nhật Bản.

Trong video mới được đăng tải trên kênh YouTube Today's Joo Woo Jae , Kim Jong Kook cùng Joo Woo Jae có chuyến vi vu tại Nhật Bản. Ngay từ lúc chưa lên máy bay, Joo Woo Jae đã hài hước cảnh báo cả ê-kíp: "Mọi người nhớ nhé, trong chuyến đi này đừng dùng khăn giấy ướt một cách tùy tiện. Nếu đã dùng thì mang đi giặt, phơi khô rồi hôm sau dùng tiếp". Câu nói khiến cả đoàn bật cười, bởi ai cũng hiểu đây chính là thói quen tiết kiệm nổi tiếng trong showbiz của Kim Jong Kook. Trước đó, nam ca sĩ nhiều lần thừa nhận trên truyền hình rằng anh thường giặt sạch khăn giấy ướt đã dùng rồi tái sử dụng thay vì vứt đi.

Đối diện màn "bóc phốt" từ đàn em, Kim Jong Kook chỉ cười và đáp: "Khi cần thì cứ dùng thôi". Tuy nhiên, anh ngay lập tức hỏi ngược các nhân viên: "Mọi người thật sự chưa từng thử giặt khăn giấy ướt đã dùng rồi sử dụng thêm lần nữa sao?". Câu hỏi của nam ca sĩ lại khiến ai nấy xung quanh đều phì cười, bởi với Kim Jong Kook, chuyện tái sử dụng một tờ khăn giấy ướt dường như là điều hết sức bình thường.

Kim Jong Kook có thói quen giặt khăn giấy ướt đã dùng để sử dụng lại. Ảnh: Nate.

Không chỉ tiết kiệm khăn giấy, Kim Jong Kook còn nổi tiếng là người cực kỳ hạn chế mua sắm. Trong khi Joo Woo Jae tranh thủ săn quần áo tại Nhật Bản, giọng ca Lovable gần như không có chút hứng thú nào. Khi ê-kíp hỏi liệu anh có phải là người rất ít đi shopping hay không, Kim Jong Kook trả lời dứt khoát: "Đúng vậy. Tôi kinh doanh thời trang nên tự làm những bộ quần áo mình muốn mặc. Tôi chẳng có lý do gì để mua thêm. Ngoài tiền ăn ra thì tôi hầu như không có khoản chi tiêu nào khác".

Chia sẻ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Kim Jong Kook là hình mẫu của lối sống tối giản, không thích lãng phí dù sở hữu khối tài sản khổng lồ sau hơn hai thập kỷ hoạt động trong giới giải trí. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng chỉ trích nam diễn viên tằn tiện đến cực đoan, đồng thời thắc mắc liệu người bạn đời của nam ca sĩ có thể thích nghi với phong cách sống "thắt lưng buộc bụng" và tính cách "vắt cổ chày ra nước" của Kim Jong Kook hay không.

Trước đây, trên chương trình Frugal Man, K im Jong Kook từng cho biết anh quyết định chịu đau đớn để nội soi dạ dày và đại tràng, thay vì bỏ 80.000 won (1,4 triệu đồng) gây mê. Không chỉ vậy, Kim Jong Kook còn kể những thói quen chi tiêu khác của anh như hạn chế bật điều hòa khi trời nóng bức để tiết kiệm điện.

Kim Jong Kook tiết kiệm đến mức hiếm khi mua quần áo mới, hạn chế bật điều hòa khi trời nóng bức, chấp nhận nội soi không gây mê để đỡ tốn tiền. Ảnh: X.

Kim Jong Kook sinh năm 1976, là một nghệ sĩ đa tài đa nghệ của xứ sở kim chi, gặt hái thành công trong cả lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh cũng như show truyền hình. Anh là ca sĩ solo nam duy nhất từng giành được cả ba giải Daesang (Giải thưởng lớn) từ ba đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS trong cùng một năm (2005) và có nhiều bản hit đình đám.

Kim Jong Kook nổi tiếng với cơ bắp cuồn cuộn, lối sống lành mạnh, đam mê thể thao và đặc biệt là tính cách "keo kiệt" (được thể hiện hài hước trong Running Man) nhưng thực chất rất ấm áp và quan tâm đến những người xung quanh. Anh được mệnh danh là "Người Năng Lực" và "Kẻ Săn Hổ" nhờ sức mạnh vượt trội trong các chương trình tạp kỹ.

Theo ước tính của các phương tiện truyền thông, giá trị tài sản ròng của Kim Jong Kook vào khoàng 16 triệu USD (416 tỷ đồng), phần lớn thu nhập của anh đến từ những lần xuất hiện trên màn ảnh và các hợp đồng quảng cáo. Bên cạnh đó ngôi sao Running Man còn sở hữu kênh Youtube Gym Jong Kook với hơn 3,01 triệu người đăng ký. Đây là kênh chủ yếu chia sẻ các kiến thức về thể hình và cuộc sống thường ngày của Kim Jong Kook.

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Tháng 9/2025, Kim Jong Kook đã chính thức thoát danh "thánh ế" và trở thành chồng người ta. Đám cưới của anh diễn ra tại khách sạn J tại quận Gangnam, Seoul, chỉ mời chưa đến 100 khách gồm gia đình và những người bạn thân thiết. An ninh được thắt chặt đến mức không có bất kỳ bức ảnh nào lọt ra ngoài.

Danh tính cô dâu cũng là điều vô cùng bí ẩn. Theo tờ Sports Chosun, nửa kia của Kim Jong Kook là người Mỹ gốc Hàn, sinh ra ở Los Angeles (Mỹ), và kém nam nghệ sĩ 11 tuổi. Cô hiện là CEO của 1 công ty mỹ phẩm và có ngoại hình lai xinh đẹp. Truyền thông Hàn Quốc cho biết Kim Jong Kook và bạn gái hẹn hò thời gian khá dài trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, từ tận năm 2020. Để rước nàng về dinh, Kim Jong Kook đã mua căn biệt thự trị giá 6,2 tỷ won (117 tỷ đồng) ở phường Nonhyeon, Seoul (Hàn Quốc) làm nhà tân hôn.

Hôn thê của Kim Jong Kook được tiết lộ kém anh 11 tuổi, là CEO của 1 công ty mỹ phẩm. Ảnh: Nate.

Nguồn: KoreaBoo