Mỹ nhân Việt trượt casting suốt 10 năm, nhan sắc thế nào mà đồng nghiệp nhìn mặt không muốn nói chuyện?

Sinh năm 1992 tại Hà Nội, Salim (tên thật Hoàng Kim Ngân) là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng nhất miền Bắc, cùng thế hệ với Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn hay Sun HT. Sở hữu gương mặt sắc sảo, vóc dáng thanh mảnh cùng thần thái thời trang nổi bật, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của giới trẻ từ đầu những năm 2010. Tuy nhiên, khác với nhiều người cùng thời lựa chọn ca hát hoặc hoạt động giải trí đa lĩnh vực, Salim lại sớm bộc lộ tham vọng theo đuổi diễn xuất.

Năm 2011, Salim có cơ hội chạm ngõ màn ảnh với một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình Cầu Vồng Tình Yêu của VFC. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong Ma Làng 2, đồng thời tham gia nhiều phim ngắn, sitcom, web drama và MV ca nhạc dành cho giới trẻ. Dù xuất hiện khá đều đặn, những vai diễn này vẫn chưa đủ để giúp Salim khẳng định tên tuổi như một diễn viên chuyên nghiệp.

Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh một hot girl đình đám là hành trình khó khăn đi tìm cơ hội. Trong khoảng gần 10 năm, Salim gần như liên tục tham gia casting các dự án phim lớn nhỏ nhưng phần lớn đều nhận về cái lắc đầu. Có những lần cô chuẩn bị rất kỹ, có những lần chỉ nhận được thông báo không phù hợp hoặc thậm chí không có phản hồi từ đoàn phim. Việc liên tục thất bại khiến nữ diễn viên từng không ít lần nghi ngờ khả năng của bản thân, nhưng chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ diễn xuất.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến vào năm 2021, khi đạo diễn Victor Vũ khởi động dự án điện ảnh Thiên Thần Hộ Mệnh. Salim tiết lộ cô bước vào buổi casting với tâm lý khá thoải mái vì đã quá quen với cảm giác thất bại. Ban đầu, cô thử sức với vai Mai Ly nhưng bản thân cũng nhận thấy mình khó thể hiện được hình ảnh một cô gái mới 18 tuổi. Sau đó, đoàn phim đề nghị cô chuyển sang thử vai Lam Phương - một nữ ca sĩ nổi tiếng, trưởng thành, quyến rũ và có phần bí ẩn. Chính nhân vật này đã trở thành cánh cửa giúp Salim bước vào điện ảnh sau nhiều năm chờ đợi.

Ngoài câu chuyện trượt casting suốt nhiều năm, Salim còn thường xuyên bị hiểu lầm vì vẻ ngoài lạnh lùng. Chính nữ diễn viên thừa nhận gương mặt sắc sảo khiến nhiều người nghĩ cô khó gần. Khi tham gia Thiên Thần Hộ Mệnh, cả Trúc Anh và AMEE đều từng nói rằng ấn tượng đầu tiên khi gặp Salim là "nhìn không muốn nói chuyện" vì trông quá lạnh và có phần xa cách.

Tuy nhiên, suy nghĩ ấy nhanh chóng thay đổi sau thời gian làm việc chung. Trúc Anh sau này tiết lộ gương mặt của Salim đúng là tạo cảm giác khó tiếp cận, nhưng khi thân thiết rồi mới phát hiện đàn chị lại là người rất "khùng", hài hước và thường xuyên bày trò trên phim trường. Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài sắc lạnh và tính cách vui vẻ cũng trở thành điều khiến nhiều đồng nghiệp nhớ về Salim sau quá trình hợp tác.

Sau Thiên Thần Hộ Mệnh, Sali kết hôn với doanh nhân Hải Long rồi sinh con gái đầu lòng - bé Pam. Thay vì tận dụng hiệu ứng từ vai diễn điện ảnh để tiếp tục nhận phim, Salim dành phần lớn thời gian cho gia đình và cuộc sống cá nhân. Từ một hot girl theo đuổi diễn xuất, cô dần trở thành fashionista, nhà sáng tạo nội dung và một trong những "mẹ bỉm" có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Gia đình nhỏ của Salim, Hải Long và bé Pam thường xuyên thu hút hàng triệu lượt xem với những video đời thường, giúp tên tuổi của cô luôn giữ được độ nhận diện dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

Song song với đó, Salim vẫn là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và phong cách sống lựa chọn. Gu ăn mặc hiện đại, hình ảnh sang trọng nhưng gần gũi giúp cô duy trì vị thế của một fashion influencer hàng đầu trong nhiều năm liền.

Tính đến năm 2026, Salim vẫn chưa công bố dự án phim điện ảnh hay truyền hình mới. Đến nay, dù chưa thể trở thành ngôi sao điện ảnh như kỳ vọng ban đầu, Salim vẫn được xem là một trong số ít hot girl đời đầu giữ được sức hút bền bỉ sau hơn 15 năm hoạt động trong làng giải trí.