Vợ chồng Beckham ôm nhau nhảy múa giữa lúc bị con cả "block", còn chèn nhạc ẩn ý: "Chúng ta việc gì phải xin lỗi"

Giữa tâm bão mâu thuẫn gia đình chưa hạ nhiệt, David và Victoria Beckham vẫn chia sẻ không khí Giáng sinh ấm áp tại nhà riêng ở Cotswolds. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Brooklyn Beckham cùng lựa chọn bài hát có ca từ "chẳng có gì phải xin lỗi" khiến dân mạng không khỏi đặt dấu hỏi: đây chỉ là trùng hợp hay một thông điệp ngầm gửi tới con trai cả?

Ngày Boxing Day (26/12), David và Victoria Beckham đồng loạt đăng tải loạt khoảnh khắc đón Giáng sinh tại khu điền trang ở Cotswolds. Trong ảnh và video, gia đình Beckham vẫn rộn ràng, quây quần bên Romeo, Cruz, Harper cùng bố mẹ hai bên. Chỉ có một cái tên nổi bật vắng mặt: Brooklyn Beckham.

Đáng chú ý, Victoria chia sẻ đoạn clip hai vợ chồng nhảy múa theo ca khúc Guilty của Barbra Streisand và Barry Gibb. Điều khiến cư dân mạng "đứng hình" chính là câu hát vang lên rõ ràng: "And we've got nothing to be sorry for" (dịch: "Và chúng tôi chẳng có gì phải xin lỗi cả").

Dù phía Beckham không nói thẳng, nhưng trong bối cảnh Brooklyn đã chặn toàn bộ gia đình trên Instagram và công khai khẳng định Nicola Peltz là "tất cả của anh", đoạn nhạc này nhanh chóng bị cho là một lời đáp trả đầy ẩn ý.

Victoria viết kèm chú thích khá nhẹ nhàng: "David và Victoria thể hiện phong cách Barry & Barbra vào ngày Giáng sinh. Gửi nụ hôn từ cả hai chúng tôi". Nhưng với dân mạng, "thông điệp" thì không hề nhẹ.

Theo truyền thông Anh, mâu thuẫn gia đình Beckham được cho là xoay quanh việc Brooklyn muốn bố mẹ xin lỗi Nicola giữa loạt căng thẳng kéo dài: "Không thể gây tổn thương sâu sắc cho hai người rồi mong mọi thứ trở lại bình thường chỉ bằng vài bài đăng trên mạng xã hội. Nếu muốn hòa giải, họ cần xin lỗi, thừa nhận nỗi đau đã gây ra và chứng minh sự thay đổi".

Trong album Giáng sinh, David dành nhiều khoảnh khắc âu yếm cho Harper, ôm con gái út đầy tình cảm. Victoria tạo dáng bên Cruz, trong khi bố mẹ của cô - Jackie và Anthony - cùng mẹ David là Sandra cũng xuất hiện, tạo nên một "Giáng sinh gia đình" đúng nghĩa… trừ Brooklyn.

Trớ trêu thay, chỉ vài giờ trước đó, Brooklyn Beckham lại chia sẻ Giáng sinh của riêng mình ở Mỹ. Con trai cả nhà Beckham đăng clip chơi tennis dưới nắng Los Angeles cùng tay vợt nổi tiếng Reilly Opelka, bên cạnh Bradley - anh trai của Nicola. Brooklyn hiện được cho là không còn liên lạc với gia đình ruột thịt, chọn đón lễ cùng nhà vợ Peltz.

Tuần trước, Cruz Beckham cũng lên tiếng xác nhận Brooklyn đã block toàn bộ gia đình, bao gồm cả bố mẹ và em gái Harper. Điều này càng khiến khoảng cách giữa hai phía trở nên rõ rệt.

Dù vậy, David và Victoria vẫn giữ hình ảnh bình tĩnh, tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc lễ hội bên các con còn lại. Nhưng việc chọn đúng ca khúc với ca từ "không có gì phải xin lỗi" giữa lúc drama leo thang khiến công chúng tin rằng cuộc chiến lạnh trong gia đình Beckham vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Một Giáng sinh rực rỡ ánh đèn, nhưng với nhà Beckham, dường như vẫn còn thiếu đi mảnh ghép mang tên Brooklyn.

Ảnh: IGNV