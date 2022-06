Việt Nam có 5 đại học được Times Higher Education xếp hạng Châu Á năm 2022

Ngoài ĐHQGHN, Việt Nam có thêm 4 cơ sở giáo dục đại học khác cũng có mặt là Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Duy Tân. Times Higher Education đã sử dụng bộ tiêu chí gồm 13 chỉ số thuộc 5 nhóm tiêu chí: Giảng dạy (25%), Nghiên cứu (30%), Trích dẫn (30%), Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ (7,5%) và Triển vọng Quốc tế (7,5%).

Trong tổng số 5 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được xếp hạng, ĐHQGHN được đánh giá cao nhất ở nhóm tiêu chí Giảng dạy (môi trường học tập, 22.3 điểm), trong khi đó Trích dẫn là thế mạnh của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường đại học Duy Tân. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh vẫn duy trì thế mạnh của mình ở Thu nhập chuyển giao tri thức và công nghệ qua các năm xếp hạng.

Đại học Quốc Gia Hà Nội đứng đầu Việt Nam ở tiêu chí giảng dạy

Năm 2022, có 616 cơ sở giáo dục thuộc 30 quốc gia/vùng lãnh thổ khu vực Châu Á được THE xếp hạng (tăng 65 cơ sở giáo dục so với năm 2021), trong đó Việt Nam có 5 cơ sở giáo dục của trong bảng xếp hạng này (Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Duy Tân lần đầu được xếp hạng sau khi THE thay đổi cách chuẩn hoá các chỉ số xếp hạng).

Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Singpore có 2 trường tham gia xếp hạng nhưng đều ở vị trí top đầu bảng xếp hạng, Đại học Quốc gia Singpore đứng thứ 3 và Đại học Kỹ thuật Nanyang đứng thứ 5. Thái Lan tiếp tục có 17 trường trong Bảng xếp hạng THE Châu Á 2022; ĐH Mahidol vẫn đứng đầu ở Thái Lan với vị trí 145 ở Châu Á (vị trí 130 năm 2021).

Malaysia cũng có thêm 3 trường đại học được xếp hạng trong năm nay, nâng tổng số lên thành 18 trường đại học, trong đó Đại học Malaya đứng đầu ở Malaysia với thứ hạng 55 ở Châu Á (49 năm 2021). Indonesia có 14 trường được xếp hạng trong năm nay (tăng 5 so với năm 2021). Philippines có 2 trường tham gia xếp hạng, trong đó ĐH Philippines đứng đầu ở Philippines và có vị trí 129 ở Châu Á (so với vị trí 84 năm 2021.

Kết quả xếp hạng năm 2022, top 7 đứng đầu vẫn là Đại học Thanh Hoa (Tsinghua - Trung Quốc), thứ 2 là Đại học Bắc Kinh (Peking - Trung Quốc), thứ 3 là Đại học Quốc gia Singapore, thứ 4 là Đại học Hồng Kông… như kết quả xếp hạng năm 2021. Hai vị trí thứ 8 và thứ 9 là sự thay đổi chỗ của Đại học Quốc gia Seoul (từ top 9 năm 2021 lên top 8 năm 2022) và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (từ top 8 năm 2021 xuống top 9 năm 2022). Đại học Phúc Đán - Trung Quốc tăng hạng từ thứ 11 năm 2021 lên top 10 năm 2022.