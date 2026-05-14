Việt Nam có 1 mỹ nhân đẹp đến mức hút 13 tỷ view: Nhan sắc 9 thì diễn xuất 10, không thể nào ngừng mê

Không thể phủ nhận trong giới giải trí Việt Nam, Ninh Dương Lan Ngọc là một nghệ sĩ đa tài, dù ngừng đóng phim 4 năm, cô vẫn biết cách làm nóng tên tuổi của mình thông qua các chương trình giải trí, thi đấu âm nhạc.

Trong những năm qua, Ninh Dương Lan Ngọc là thành viên không thể thiếu của các chương trình giải trí như Running Man Vietnam, 7 Nụ Cười Xuân, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng hay Sao Nhập Ngũ... Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên lại khiến khán giả chú ý với tính cách thân thiện, tài năng nổi bật luôn biết cách làm mới mình.

Ninh Dương Lan Ngọc là nữ nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam

Nhờ đó, cái tên Ninh Dương Lan Ngọc trở nên quen thuộc với khán giả và nhận được sự yêu mến của công chúng. Chỉ tính riêng trên MXH Tik Tok, Hashtag #NinhDuongLanNgoc đã đạt hơn 13 tỷ lượt xem. Có thời điểm, chỉ trong 3 tháng, cô đạt hơn 1 tỷ view với hơn 4.600 bài viết từ người hâm mộ. Có thể nói, Ninh Dương Lan Ngọc là một trong số những nghệ sĩ nổi tiếng và được quan tâm nhất tại Việt Nam.

Hơn 13 tỷ lượt xem video của Ninh Dương Lan Ngọc

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc cũng gây chú ý khi trở lại với điện ảnh thông qua dự án Mật Mã Đông Dương. Trước đó, nữ diễn viên thừa nhận từng cảm thấy bản thân có dấu hiệu chững lại nên chủ động giảm bớt dự án để học hỏi, trau dồi thêm. Với cô, đó không phải khoảng thời gian lùi bước mà là "khoảng lặng cần thiết" trước khi trở lại mạnh mẽ hơn. Và Mật Mã Đông Dương chính là dự án khiến Lan Ngọc cảm thấy "đã đến lúc nở hoa" sau 4 năm.

Ninh Dương Lan Ngọc thường được khán giả ca ngợi là "ngọc nữ của màn ảnh Việt Nam". Mỹ nhân sinh năm 1990 sở hữu nhiều vai diễn gây tiếng vang, thành công cả về mặt doanh thu lẫn nghệ thuật. Thậm chí, kỷ lục giải thưởng mà cô đạt được suốt 16 năm qua vẫn chưa có người vượt qua.

Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh khiến khán giả phấn khích

Nữ diễn viên vốn là "ngọc nữ màn ảnh" được đánh giá cao về tài năng

Khi mới 20 tuổi, Ninh Dương Lan Ngọc đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Nương trong bộ phim Cánh Đồng Bất Tận. Vai diễn này đã giúp người đẹp giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam 2010.

Cũng với 1 vai Nương duy nhất, Ninh Dương Lan Ngọc hoàn thành xong cột mốc đáng chú ý nhất trong sự nghiệp với bộ 3 giải thưởng danh giá của điện ảnh Việt gồm Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng và Mai Vàng. Đây là thành tích hiếm gặp, thậm chí là lập kỷ lục kéo dài đến nay, tức 16 năm mà chưa có trường hợp nào tái lập. Việc cùng lúc được cả hội đồng chuyên môn lẫn khán giả đại chúng ghi nhận đã đưa tên tuổi Ninh Dương Lan Ngọc lên một vị thế khác biệt.

Ninh Dương Lan Ngọc từng có nhiều thành tích tốt, đạt nhiều giải thưởng trong quá khứ

Vẻ đẹp của Ninh Dương Lan Ngọc thuộc hàng hiếm ở Vbiz

Ngoài ra, Ninh Dương Lan Ngọc còn được khán giả yêu thích qua các tác phẩm như Vừa Đi Vừa Khóc, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu, Cua Lại Vợ Bầu... Với bộ phim Trúng Số, Lan Ngọc tiếp tục giành thêm một giải Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Nữ diễn viên còn ghi dấu tại đấu trường quốc tế như LHP Quốc tế Busan, Diễn đàn Doanh nhân Trẻ Châu Á - Thái Bình Dương (APEA).

Ngoại hình đẹp, khả năng diễn xuất tốt, tính cách thân thiện vui vẻ, sự nỗ lực hết mình trong sự nghiệp giúp Ninh Dương Lan Ngọc nhận được sự yêu mến của công chúng.

Mỗi lần xuất hiện, mỹ nhân sinh năm 1990 đều khiến khán giả choáng ngợp vì diện mạo trẻ đẹp, thân hình nóng bỏng cùng với đó là khí chất ngôi sao.

Ninh Dương Lan Ngọc dùng diễn xuất để gạt bỏ định kiến "bình hoa di động"

Nữ diễn viên còn được yêu thích khi tham gia show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng

Chiêu Dương