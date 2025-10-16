Việt Hương rưng rưng trong buổi công chiếu Cục Vàng Của Ngoại: “Má hứa tặng Băng Di cặp nhẫn cưới siêu to khổng lồ nếu chịu lấy chồng”

Tối 15/10, buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Cục Vàng Của Ngoại diễn ra tại TP.HCM trong không khí náo nhiệt, thu hút sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Không chỉ là dịp ra mắt bộ phim được mong chờ nhất mùa thu 2025, sự kiện còn tràn ngập những khoảnh khắc xúc động, những giọt nước mắt hạnh phúc và cả những lời hứa hẹn “có một không hai” đến từ dàn diễn viên.

Băng Di và Việt Hương

Trong phần giao lưu, Băng Di chia sẻ vai diễn lần này khiến cô “kiệt sức” vì quá nặng về tâm lý. Sau 10 năm làm nghề, nữ diễn viên cho biết đây là lần đầu cô cảm thấy năng lượng bị hút cạn mỗi ngày trên phim trường, đến mức phải ngồi một mình trong quán bar nhỏ để “xả vai” trước khi về nhà.

Giữa không khí xúc động, Băng Di bất ngờ tiết lộ câu chuyện đầy tình cảm với đàn chị Việt Hương:“Má Hương nói, năm sau là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của má, má sẽ tặng cho Di một cặp nhẫn cưới, coi như lấy cái vía hạnh phúc của má. Má còn nói thêm rằng nếu con thích kiểu nhẫn cẩn hột xoàn, má cũng sẽ làm riêng cho con.”

Vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Mỹ Dạ tới chúc mừng Việt Hương và đoàn làm phim

Lời hứa vui nhưng đầy yêu thương của “má” Việt Hương khiến cả rạp bật cười và xúc động – vừa là lời chúc phúc, vừa như một sự động viên cho cô “con gái” sau quãng thời gian dài cống hiến cho nghệ thuật.

Khi những thước phim đầu tiên của Cục Vàng Của Ngoại được chiếu, không khí trong rạp bỗng lặng đi. Nhiều nghệ sĩ, trong đó có Việt Hương và Hồng Đào, không giấu nổi xúc động. Cảnh hai “bà ngoại” ôm nhau trong nước mắt khiến cả khán phòng rưng rưng. Trùng hợp, ngày công chiếu cũng chính là sinh nhật của Việt Hương, và đoàn phim đã âm thầm tổ chức mừng sinh nhật cho nữ nghệ sĩ ngay tại rạp. Trước đó, buổi showcase phim hôm 25/9 lại trùng với sinh nhật của Hồng Đào – một sự “ăn ý” đầy duyên giữa hai người bạn diễn.

Đạo diễn Khương Ngọc

Thảm đỏ tối 15/10 chứng kiến sự xuất hiện của dàn diễn viên chính: NSƯT Hữu Châu, Hồng Đào, Việt Hương, Lê Khánh, Tuấn Khải, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, Panda Hoàng Anh, Thư Đan… cùng hàng loạt khách mời đình đám như Công Ninh, Minh Nhí, Ngân Quỳnh, Mỹ Uyên, Tuyết Thu, Tiến Luật, Hoa hậu Khánh Vân, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát...

Đặc biệt, đạo diễn Khương Ngọc – người “kỹ tính đến mức rong ruổi khắp Sài Gòn” chỉ để tìm đúng ngôi nhà mang hồn phố xưa – tiết lộ: “Khi cạo lớp tường mới, tôi thấy mảng tường cũ hiện ra đúng kiểu nhà Sài Gòn xưa. Lúc đó tôi biết mình ‘bắt được vàng’. Cả khu xóm toàn người lớn tuổi, thân thiện, giúp đoàn quay rất thuận lợi.”

Trên sân khấu giao lưu, Hồng Đào – Việt Hương lại khiến khán giả bật cười vì sự tung hứng hài hước: “Nếu phim Chị Dâu là hai bà nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù, thì trong Cục Vàng Của Ngoại, hai bà lại thương nhau đến mức… như vợ chồng vậy”, Việt Hương dí dỏm nói.

Cục Vàng Của Ngoại là bộ phim tình cảm gia đình, kể về hành trình đầy xúc động của “Ngoại” và “cục vàng” – đứa cháu nhỏ tinh nghịch. Qua đó, phim khắc họa những góc khuất, những yêu thương trong mối quan hệ ba thế hệ bà – mẹ – cháu, nơi những giá trị truyền thống hòa quyện cùng hơi thở hiện đại.

Buổi công chiếu khép lại trong những tràng pháo tay dài, những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười. Với khán giả, Cục Vàng Của Ngoại không chỉ là một bộ phim – mà là lời nhắc dịu dàng để ta trân trọng hơn tình cảm gia đình, nơi bắt đầu của mọi yêu thương.