Việt Hương, Hùng Thuận cùng dàn nghệ sĩ đau xót đội mưa đến viếng NSƯT Ngọc Trinh

Chiều 1/9, làng nghệ thuật Việt Nam chấn động khi NSƯT Ngọc Trinh (tên thật Phạm Thị Ngọc Trinh) qua đời vào trưa cùng ngày, sau một tuần được gia đình đưa đi cấp cứu.

Tối 1/9, mặc dù đêm muộn và thời tiết không thuận lợi, nhiều nghệ sĩ Vbiz đã có mặt tại nhà riêng để tiễn đưa NSƯT Ngọc Trinh lần cuối. Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương - nhạc sĩ Hoài Phương đã có mặt để gửi lời chia buồn, thắp nén nhang tiễn biệt nữ diễn viên tài hoa, bạc mệnh.

Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đến viếng tại lễ tang của NSƯT Ngọc Trinh.

Ốc Thanh Vân - người em và đồng nghiệp thân thiết nhiều năm – không giấu được nỗi xúc động khi đội mưa đến viếng. Nghệ sĩ Hạnh Thuý cũng có mặt, lặng lẽ chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Vợ chồng diễn viên Hùng Thuận đến từ sớm, thắp nhang trong im lặng, bày tỏ lòng kính trọng với đàn chị trong giây phút tiễn biệt.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy có mặt để chia buồn cùng gia đình.

Vợ chồng nam diễn viên Hùng Thuận đến tiễn biệt đàn chị lần cuối.

Diễn viên Hòa Hiệp đến tiễn biệt đàn chị lần cuối.

Trên mạng xã hội NSƯT Quyền Linh, Cao Minh Đạt, Xuân Lan, Thanh Bình, Mỹ Uyên, Cindy Thái Tài… để lại những bình luận nghẹn ngào, đồng thời chia sẻ lại bài viết kèm lời nhắn gửi đến người chị, người đồng nghiệp thân thiết.

Chia sẻ với tờ Tuổi Trẻ Online, khoảng 10 ngày trước, Ngọc Trinh vẫn rất khỏe mạnh và tham gia các hoạt động nghệ thuật bình thường. Tuy nhiên, chị gặp phải cơn đột quỵ, được gia đình đưa đi cấp cứu, phải hỗ trợ ECMO và rơi vào trạng thái hôn mê.

Dù các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình, tình trạng của chị ngày càng xấu đi. Khi nhận thấy không còn khả năng cứu chữa, gia đình quyết định đưa Ngọc Trinh về nhà và chị qua đời vào trưa 1/9.

Tang lễ của NSƯT Ngọc Trinh được gia đình tổ chức tại nhà riêng.

Nguồn tin cho biết, vì tính cách kín đáo của Ngọc Trinh, gia đình đã tôn trọng mong muốn của chị khi điều trị tại bệnh viện, không thông báo rộng rãi. Do đó, tin chị ra đi đã gây ra cú sốc lớn trong giới nghệ thuật.

NSƯT Ngọc Trinh (Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh 1974) là diễn viên kịch nói, truyền hình, đồng thời là đạo diễn và nhà sản xuất sân khấu. Chị được biết đến qua phim truyền hình Mùi ngò gai và vở kịch Trái tim nhảy múa.

NSƯT Ngọc Trinh là nghệ sĩ tài sắc của điện ảnh nước nhà.

Ngọc Trinh tốt nghiệp Trường Nghệ thuật sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM) và từng công tác tại nhiều sân khấu nổi tiếng như Đoàn kịch trẻ TP.HCM, 135 Hai Bà Trưng, 5B Hồng Vân, Idecaf, Trần Cao Vân. Chị cũng cùng Lê Giang, Huy Cường, Thái Minh Nhiên lập nhóm hài Lê Giang – Ngọc Trinh. Vai chính trong Mùi ngò gai (2006) giúp chị ghi dấu ấn sâu sắc với khán giả.