Việt Hương đáp trả khi bị nói bán mỹ phẩm đểu, gia công: "Em làm sao làm lại chị"

Thời gian qua, các hoạt động kinh doanh của người nổi tiếng liên tục được khán giả theo dõi sát sao. Diễn viên Việt Hương mới đây đột ngột trở thành tâm điểm chú ý khi bị soi ra cô đã xóa đi một số clip quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm Hương Thị do công ty mình sản xuất.

Giữa lúc chuyện kinh doanh được quan tâm, một clip cũ có sự xuất hiện của Việt Hương được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Cụ thể, một netizen để lại bình luận chê sản phẩm mỹ phẩm của cô: "Lùn, già bán mỹ phẩm đểu, gia công". Việt Hương sau đó liền đáp trả ngay trên sóng livestream, cho biết sản phẩm đã bán trên thị trường được 7 năm.

Cô nói: "Lùn mà phụ tùng của Nhật. Lùn mà phụ tùng đầy đủ. Lùn mà không có khùng. Em làm sao làm lại chị. Sản phẩm của chị là 6 năm hơn, 7 năm rồi. Bé không có cửa. Già thì má em cũng già chứ đâu phải mình chị".

Việt Hương phản pháo một netizen chê bai ngoại hình và sản phẩm

Trên sóng livestream, nữ diễn viên khẳng định sản phẩm đã bán trên thị trường được 7 năm

Diễn viên Việt Hương còn flex việc đã tự chủ tài chính, mua nhà cho mẹ từ khi mới 26-27 tuổi. "Chị đã từng trẻ, nổi tiếng năm 26 tuổi. 26 tuổi em đã mua được cho má em cái giường ngủ, chiếu chưa chứ đừng nói cái nhà. 26-27 tuổi chị đã mua nhà, đất cho má chị rồi. Nhớ nhé các bạn, phụ nữ Việt Nam trung bình từ 1m5 - 1m6 thì đừng dùng từ lùn", cô cho hay.

Việt Hương nói thẳng "bé không có cửa" khi bị netizen chê thẳng mặt

Trước loạt thông tin trái chiều liên quan đến sản phẩm Hương Thị, ông xã của Việt Hương đã có phản ứng đáng chú ý trên mạng xã hội. Hoài Phương đăng tải kết quả kiểm nghiệm sản phẩm như một cách phủ nhận những nghi vấn đang lan truyền. Dù vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng, mọi động thái của vợ chồng Việt Hương vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Hoài Phương chia sẻ kết quả kiểm nghiệm sản phẩm giữa lúc sản phẩm Hương Thị bị bàn luận rôm rả

Việt Hương là một trong những nghệ sĩ có cát-xê top đầu trong giới nghệ sĩ hài. Cô từng lên tiếng trước thông tin là đại gia bất động sản, có nhiều đất: "Tôi bắt đầu con đường nghệ thuật khá sớm, năm 15 tuổi bắt đầu đi hát, đến khi 21 tuổi đã tự mua được xe riêng cho mình. 5 năm sau, khi tên tuổi đã được biết đến rộng rãi hơn, tôi bắt đầu để dành tiền làm kinh doanh, đầu tư bất động sản.

Nhiều người nhìn cho rằng tôi là đại gia, nhưng tôi nghĩ là mọi người yêu quý mình nên nói vậy thôi, chứ tôi không phải đại gia ngầm đâu. Cũng nhiều người nói vì giàu nên hay từ thiện, nhưng tôi luôn làm việc vì cái tâm, ít tiền cũng có kiểu từ thiện theo kiểu ít tiền".