Chồng Việt Hương lên tiếng nóng

Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Việt Hương còn lấn sân hoạt động kinh doanh. Mới đây, cô bất ngờ bị réo gọi trên mạng xã hội vì sản xuất mặt hàng mỹ phẩm dưới cái tên "Hương Thị". Netizen còn soi ra Việt Hương đột nhiên ẩn đi một số clip quảng cáo sản phẩm.

Giữa lúc chuyện kinh doanh nhận được sự quan tâm, Hoài Phương - chồng của Việt Hương đã có động thái đáng chú ý. Ông xã Việt Hương bất ngờ chia sẻ lại bài có chứa giấy kiểm định chất lượng sản phẩm của thương hiệu Hương Thị. Điều gây chú ý nhất chính là dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý của Hoài Phương: “Để đây thôi và chẳng cần nói gì ạ.”

Bài đăng nhanh chóng thu hút đông đảo bình luận từ netizen bởi thời gian gần đây, thương hiệu Hương Thị liên tục trở thành tâm điểm bàn tán, kéo theo nhiều thông tin trái chiều. Trong bối cảnh đó, động thái của chồng Việt Hương được xem như lời khẳng định ngầm về chất lượng sản phẩm. Về phía Việt Hương, cô vẫn chưa có phản hồi mới khi sản phẩm đột nhiên bị réo tên.

Vào tháng 4/2025, Việt Hương từng lên tiếng đính chính thông tin bị bắt giữ trên trang cá nhân. Cô bày tỏ sự bức xúc khi hình ảnh tham gia một bộ phim bị đem ra nhằm mục đích câu like, câu view. Việt Hương viết: "Làm cái gì cho xứng là con người. Sao lại câu view câu like, đăng tải, đặt điều, dựng chuyện.

Tất cả phải có thời gian lập vi bằng và chờ pháp luật giải quyết nên mọi người sáng suốt đọc thông tin chính thống giùm em. Nói 1 lần chót. Tấm hình thứ nhất là phim Chạy đi rồi tính. Tấm thứ 2 là phim Hai người cha. Đừng đem hình ảnh của phim ra cắt ghép".

Việt Hương từng bày tỏ sự bức xúc trước thông tin bị công an bắt giữ

Không chỉ gặt hái thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, Việt Hương còn mở rộng sang nhiều mảng kinh doanh như nhà hàng, mỹ phẩm… Hiện gia đình cô sinh sống trong căn biệt thự trị giá khoảng 300 tỷ đồng tại khu nhà giàu. Với khối tài sản đồ sộ, Việt Hương được nhiều người nhận xét là một trong những “phú bà” thực thụ của Vbiz.

Việt Hương từng lên tiếng trước thông tin là đại gia bất động sản, có nhiều đất: "Tôi bắt đầu con đường nghệ thuật khá sớm, năm 15 tuổi bắt đầu đi hát, đến khi 21 tuổi đã tự mua được xe riêng cho mình. 5 năm sau, khi tên tuổi đã được biết đến rộng rãi hơn, tôi bắt đầu để dành tiền làm kinh doanh, đầu tư bất động sản. Nhiều người nhìn cho rằng tôi là đại gia, nhưng tôi nghĩ là mọi người yêu quý mình nên nói vậy thôi, chứ tôi không phải đại gia ngầm đâu. Cũng nhiều người nói vì giàu nên hay từ thiện, nhưng tôi luôn làm việc vì cái tâm, ít tiền cũng có kiểu từ thiện theo kiểu ít tiền".

Việt Hương và chồng đang sống trong căn biệt thự giá khoảng 300 tỷ đồng



