Sáng 4/8, tờ Sanook đưa tin, nam diễn viên Thái Lan Jorjay Phumhirun (phim Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh 2) vừa đột ngột qua đời, gây ra cú sốc lớn cho làng giải trí xứ chùa vàng. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 20 khi vẫn còn bao hoài bão dang dở chưa thực hiện được.

Tính đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân cái chết của nam nghệ sĩ trẻ vẫn được phía gia đình giấu kín với truyền thông và công chúng.

Jorjay Phumhirun vừa đột ngột qua đời chưa rõ nguyên nhân, khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng đau xót. Ảnh: Sanook

Tin dữ về Jorjay Phumhirun gây ra cú sốc lớn cho công chúng âu cũng là bởi ngay trước khi qua đời, anh vẫn trông khỏe mạnh, vui vẻ và không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Đúng 5 ngày trước khi rời xa nhân thế, Jorjay Phumhirun còn đi du lịch vui vẻ. Trên trang cá nhân vào thời điểm đó, anh chàng cũng chia sẻ tới người hâm mộ những hình ảnh cùng clip từ chuyến đi kèm theo dòng chú thích đầy lạc quan và tích cực.

5 ngày trước khi qua đời, Jorjay Phumhirun đã tận hưởng chuyến du lịch vui vẻ. Có thể nói, anh không hề để lộ ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trước khi mất. Ảnh: Sanook

Tại làng giải trí Tbiz, nam nghệ sĩ gen Z từ lâu đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng nụ cười vạn người mê rất đặc trưng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, khán giả hiện gửi nhiều lời động viên tới những người thân yêu của cố diễn viên, hy vọng họ có thể nguôi ngoai phần nào nỗi mất mát to lớn.

Netizen đau xót bày tỏ: “Cách đây ít ngày còn vừa xem story Instagram của cậu ấy, vậy mà giờ lại nhận được tin dữ này. Yên nghỉ nhé Jorjay”, “Jorjay còn quá trẻ, hơn nữa cậu ấy còn vừa mới đăng bài cách đây ít hôm cơ mà. Đây đúng thật là 1 sự ra đi quá đột ngột, mong Jorjay yên nghỉ”, “Tôi không tin nổi luôn đấy, cậu ấy vẫn còn quá trẻ. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến bạn bè và gia đình của Jorjay” ,...

Cái chết đột ngột của nam diễn viên trẻ đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp và người hâm mộ. Ảnh: Sanook

Jorjay Phumhirun bắt đầu được công chúng chú ý đến sau khi tham gia chương trình thực tế tìm kiếm diễn viên mang tên Boys Vibe The Project. Khi ấy, anh chàng đã xuất sắc vượt qua các thử thách để lọt vào Top 10 gương mặt xuất sắc nhất của chương trình.

Sau đó, nam nghệ sĩ bắt đầu tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình học đường nổi tiếng, trong đó không thể không nhắc tới Love Sick 2024 từng nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả. Thừa thắng xông lên, anh chàng tiếp tục góp mặt trong tác phẩm gây sốt Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh 2 và ngày càng củng cố thêm vị trí của mình ở làng giải trí Thái Lan cạnh tranh khốc liệt. Đáng tiếc, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thuận lợi, Jorjay Phumhirun đã qua đời đột ngột, mãi mãi ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của đời người.