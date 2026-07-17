Quỳnh Nga đính chính về thông tin hẹn hò Việt Anh

Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm với Việt Anh, Quỳnh Nga nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Bên cạnh những lời chúc phúc, nữ diễn viên cũng lần đầu lên tiếng làm rõ một tin đồn đã xuất hiện suốt nhiều năm qua, đó là cả hai đã yêu nhau được 7 năm.

Quỳnh Nga cho biết thông tin này hoàn toàn không chính xác. Nữ diễn viên xác nhận cô và Việt Anh mới chính thức hẹn hò được hơn 1 năm, chứ không phải quãng thời gian dài như nhiều người vẫn nghĩ.

Quỳnh Nga cho biết chỉ mới chính thức hẹn hò với Việt Anh hơn 1 năm

Theo nữ diễn viên, cả hai vốn quen biết nhau từ lâu vì cùng hoạt động nghệ thuật, thường xuyên gặp gỡ trong nhóm bạn thân. Tuy nhiên, mối quan hệ chỉ thực sự chuyển sang tình yêu từ hơn một năm trước, sau thời gian Việt Anh đồng hành, hỗ trợ Quỳnh Nga trong quá trình tham gia chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ.

Thời điểm Quỳnh Nga đoạt giải Quán quân trong đêm chung kết của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2024, Việt Anh cũng có mặt. Nam diễn viên chia sẻ hình ảnh bên cô tại sân khấu, còn nhắn gửi: "Cô ấy đã làm được rồi, chúc mừng em Nữ hoàng bước nhảy hoàn vũ 2024". Trong bức hình, cặp đôi đứng sát bên cạnh nhau, Việt Anh còn cầm bó hoa lớn để tặng cho Quỳnh Nga.

Thời điểm mà cả hai trở thành người yêu là lúc Quỳnh Nga tham gia Bước Nhảy Hoàn Vũ vào gần cuối năm 2024

Mọi chuyện bắt đầu từ bộ phim Sinh Tử phát sóng năm 2019. Sau khi hợp tác trong dự án này, Việt Anh và Quỳnh Nga ngày càng xuất hiện bên nhau nhiều hơn. Từ đồng nghiệp trên màn ảnh, cả hai nhanh chóng trở thành cặp bạn thân thường xuyên góp mặt trong các buổi tụ họp cùng hội bạn, tham gia sự kiện và tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Đáng chú ý, trong thời gian dịch bệnh Covid -19, cả hai từng bị soi check in một gian bếp y hệt nhau, rộ nghi vấn sống chung nhà. Chính sự ăn ý cả trong công việc lẫn đời thường khiến nghi vấn "phim giả tình thật" bắt đầu rộ lên. Tuy bị soi nhiều hint là thế nhưng theo chia sẻ mới nhất của Quỳnh Nga, thời gian này cả hai chỉ là đồng nghiệp.

Cho đến cuối tháng 11/2024, Việt Anh và Quỳnh Nga được bắt gặp cùng xuất hiện tại một sân chơi pickleball ở Hà Nội. Sau khi kết thúc buổi chơi cả hai lặng lẽ bước ra xe riêng được đậu ở một khu vực gần đó. Điểm kết thúc của hành trình này là một khu chung cư cao cấp tại Hà Nội. Tại khu vực hầm xe và thang máy lên nhà, cả hai bước xuống và vẫn là người đi trước và đi sau chứ không nắm tay hay có cử chỉ ngọt ngào như các cặp tình nhân.

Và tối 15/7, Việt Anh và Quỳnh Nga cùng đăng tải đoạn video ghi lại chuyến du lịch. Trong clip, cả hai có loạt tương tác "ngọt ê răng", từ nắm tay, ôm nhau cho đến bế bổng nhau giữa nơi đông người. Đính kèm video tình tứ hết nấc, Quỳnh Nga viết dòng trạng thái: "Cứ dỗi mà được đi chơi thì chắc tháng nào cũng nên dỗi cả nhà nhỉ?". Đáp lại, Việt Anh viết status: "Dỗ dành mà cứ như này thì có mệt quá không?". Màn tương tác của cặp diễn viên đình đám như lời công khai chính thức về mối quan hệ.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai hẹn hò bằng video du lịch cực ngọt ngào

Ảnh: FBNV