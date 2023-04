Viêm VA ở trẻ: Cẩn trọng để tránh biến chứng ngưng thở khi ngủ

Thời tiết giao mùa, bệnh nhân viêm VA tăng cao



Theo số liệu thống kê của PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trưởng Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết: Trong 100 trẻ vào viện thì có đến khoảng 70 trẻ có bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, viêm VA, viêm tai giữa, viêm mũi họng cấp… Đây thực sự là một con số đáng báo động! Viêm VA cấp tính là một bệnh khá phổ biến ở trẻ nhỏ, thường xuất hiện do các yếu tố như: môi trường ô nhiễm, thời tiết nóng lạnh thất thường, bụi mịn, khói thuốc… Đặc biệt bệnh hay gặp khi trẻ mới đi học nhà trẻ, mẫu giáo, trẻ mới cai sữa…

VA dễ bị viêm do thường xuyên tiếp xúc với vi khuẩn, virus.

VA là một vùng mô bạch huyết nằm ở trên và sau vòm miệng, nơi các khoang mũi tiếp xúc với hầu họng. VA thường giảm kích thước khi trẻ 7 tuổi và chúng chỉ còn rất nhỏ hoặc không tồn tại khi trẻ bước vào tuổi vị thành niên, khoảng 10 tuổi trở lên. VA giữ chức năng nhận diện vi khuẩn, tạo ra kháng thể để tiêu diệt chúng.

Những biến chứng khó lường khi viêm VA mãn tính



Thông thường viêm VA chia thành 2 dạng: cấp tính và mãn tính. Cấp tính là khi VA xuất tiết hoặc có mủ. Bệnh thường có các biểu hiện như: sốt cao tới 40 - 41 độ C, đau tai, ngạt mũi, chảy mũi, họng sưng đỏ, xét nghiệm máu thấy bạch cầu tăng cao.

Còn tình trạng viêm nhiễm mãn tính khi VA bị viêm nhiễm quá nhiều lần. Khi khối VA càng to càng gây nên tình trạng ngạt mũi, chảy mũi xanh hoặc vàng. Trẻ sẽ thở bằng miệng, nói khóc giọng mũi.

Các biến chứng do viêm VA gây ra có thể kể đến như ngừng thở trong lúc ngủ, khó ngủ, chậm phát triển thể chất, trí tuệ. Viêm xoang, viêm tai giữa cấp gây giảm thính lực, ảnh hưởng tới khả năng ngôn ngữ của trẻ. Nếu để tình trạng viêm VA kéo dài nhiều năm dẫn tới biến dạng mũi, xương hàm kém phát triển, cằm nhô ra.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nạo VA trong trường hợp bệnh nhân không đáp ứng điều trị thông thường.

Bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật nạo VA trong các trường hợp tình trạng viêm VA ở trẻ mắc trên 5 lần/năm, thời gian kéo dài cả tháng. Khi tình trạng viêm VA gây ra các biến chứng như viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm xoang thường xuyên. Hoặc khi kích thước VA phình to gây nghẹt mũi kéo dài, không đáp ứng với điều trị y tế thông thường.



Nạo VA bằng công nghệ Laser Plasma an toàn, nhanh chóng

Với nhiều bậc cha mẹ có con cần phải can thiệp phẫu thuật nạo VA nhưng khi nhắc tới phẫu thuật nạo VA cho trẻ, phụ huynh e ngại. Bởi các bậc phụ huynh sợ con đau đớn, mất nhiều máu, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch, lâu phục hồi và có thể gặp biến chứng.

Tuy nhiên hiện nay, nhờ sự phát triển của công nghệ 4.0, y học hiện đại đã cho ra đời dao Laser Plasma ứng dụng trong phẫu thuật nạo VA. Công nghệ Laser Plasma sử dụng dao mổ phóng ra năng lượng tần số radio với nhiệt độ chỉ từ 70 – 140 độ C, thấp hơn nhiều so với những loại dao thông thường (250 – 350 độ C), hạn chế tối đa nguy cơ gây bỏng rát, tổn thương dây thần kinh, chảy máu trong quá trình phẫu thuật.

Tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn, nạo VA bằng Laser Plasma được thực hiện bởi đội ngũ y bác sĩ với nhiều năm kinh nghiệm, từng công tác tại chuyên khoa Tai Mũi Họng thuộc các hệ thống bệnh viên lớn trên cả nước. Bằng bề dày kinh nghiệm đã thực hiện nhiều ca lâm sàng, phẫu thuật nạo VA tại Bệnh viện Bảo Sơn diễn ra hiệu quả, nhanh chóng, an toàn, ít đau.

Máy nội soi ống cứng giúp bác sĩ chẩn đoán tình trạng bệnh một cách chuẩn xác tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn.

Ngoài ra, chuyên khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Bảo Sơn trang bị hệ thống trang thiết bị hiện đại hỗ trợ quá trình chẩn đoán và điều trị tình trạng viêm VA như: máy nội soi mũi họng, các loại ống soi cứng có optic, camera đưa ra màn hình chính, giúp bác sĩ dễ dàng quan sát và chẩn đoán tình trạng viêm nhiễm của trẻ.



Tại Bệnh viện Bảo Sơn, phẫu thuật nạo VA được thực hiện tại phòng mổ vô khuẩn một chiều có đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại. Toàn bộ dụng cụ được sử dụng để thực hiện phẫu thuật đều được sát trùng theo đúng quy định của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn tối đa cho ca phẫu thuật.

Bệnh viện Bảo Sơn đã thực hiện thành công nhiều ca nạo VA cho trẻ.

Quy trình khám linh hoạt, áp dụng cả BHYT và bảo hiểm bảo lãnh của các đơn vị tư nhân, giúp bệnh nhân tiết kiệm chi phí, thời gian mà vẫn được hưởng sự chăm sóc tốt nhất.



