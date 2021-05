[Video] Tri ân những điều dưỡng dũng cảm chiến đấu giữa đại dịch COVID-19

"Cảm ơn người Điều dưỡng - Thank for Nurses"

"Hãy chăm sóc người bệnh tốt nhất có thể, vì rất có thể ngày mai bạn sẽ không gặp lại họ nữa... Chúc bạn nhận được sự chăm sóc tốt nhất lúc bạn cần, tại nơi bạn ở" - nam điều dưỡng Nguyễn Thành Trung, Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ.



Để tưởng nhớ và ghi nhận những đóng góp của "người đàn bà với cây đèn cầy" Florence Nightingale cho ngành điều dưỡng thế giới, Hội đồng Điều dưỡng thế giới đã lấy ngày sinh của bà, tức ngày 12/5 làm Ngày quốc tế Điều dưỡng.

Đây cũng là sự ghi nhận, tôn vinh của xã hội về vai trò của của người điều dưỡng trong chăm sóc con người đặc biệt là chăm sóc người bệnh; giữ vững Ngọn lửa Florence Nightingale rực cháy niềm tin, lòng yêu nghề, tận tâm với người bệnh.

Kỷ niệm ngày 12/5 năm nay cả thế giới đang gồng mình chống lại đại dịch COVID-19, những điều dưỡng thực sự là những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Nhân loại sẽ không bao giờ quên hình ảnh người chiến sĩ áo trắng luôn hi sinh thầm lặng vì sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân. "Cảm ơn người Điều dưỡng - Thank for Nurses".

Điều dưỡng Lưu - người có những phương pháp chăm sóc bệnh nhân sáng tạo.

Theo thống kê, Hội Điều dưỡng Việt Nam hiện có hơn 100.000 hội viên khắp cả nước và chiếm hơn 50% nhân lực của hệ thống y tế trực tiếp chăm sóc phục vụ người bệnh và tham gia phòng chống đại dịch COVID-19.

Đây chính là lực lượng cán bộ chuyên môn cung cấp các dịch vụ chăm sóc trong suốt quá trình người bệnh đến khám và điều trị; là những người trực tiếp nhất với người bệnh, cung cấp dịch vụ chăm sóc liên tục 24 giờ/ngày nên có vai trò rất lớn trong việc bảo đảm và nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện.

Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, các vấn đề về đảm bảo an toàn người bệnh, thái độ, giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế đang được xã hội đặc biệt quan tâm.