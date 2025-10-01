“Hàng hóa để trong nước thì hư hết, nên hôm nay chúng tôi phải lội nước chuyển ra. Cả ngày nay lội ra lội vô mấy chục lần mà vẫn chưa xong. Phải ráng làm cho hết trong tối nay, chứ để qua đêm, nước lên nữa thì coi như bỏ,” một nhóm thanh niên vừa chuyền cam, vừa dặn nhau đừng để tuột tay