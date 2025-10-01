Tiểu thương chợ lớn nhất Nghệ An nhặt từng cọng rau trong dòng nước lũ, giữ lấy bữa cơm ngày mai Như Hoàn, 08:30 01/10/2025 Chia sẻ Thích0 Trời vừa dứt mưa, cả khu chợ đầu mối nông sản chợ Vinh vẫn chìm ngập trong dòng nước đục ngầu. Sau bão số 10, trung tâm thương mại và quán cà phê ở Nghệ An kín chỗ vì giới trẻ đổ xô sạc điện thoại Mất điện sau bão, 2 cha con ở Nghệ An tử vong nghi ngạt khí khi chạy máy phát điện trong nhà Một xã ở Nghệ An bị cô lập hoàn toàn, nước lũ cuốn sập 7 căn nhà và 1 cầu Clip: Như HoànNhững con đường vốn đông đúc xe chở rau, củ, quả giờ hóa thành con kênh nhỏ, mênh mông rác và bùn. Đây là chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An, cung cấp nguồn thực phẩm tươi cho cả tỉnh và lan sang Hà Tĩnh.Hơn 600 hộ kinh doanh bỗng chốc rơi vào cảnh trắng tay sau bão số 10Người thì lo mất hàng, người thì lo không có vốn để nhập chuyến tiếp theo, còn những người làm thuê thì thấp thỏm không biết mai có còn việc để đi“Tôi còn nhớ rõ năm 2009, nước đã dâng cao ngập cả vào trong nhà. Vậy mà giờ, sau 15 năm, cảnh tượng ấy lại lặp lại. Bà con chúng tôi lại phải chứng kiến trận ngập sâu đến thế này,” một tiểu thương lớn tuổi chia sẻXung quanh, hàng chục người tất bật trong làn nước lạnh buốtNgười bì bõm lội để gánh từng bao cà chua, người đi nhặt từng cọng rau, người run rẩy kê tạm hàng hóa lên những tấm gỗ, mong tránh được nước dâng thêmNhững bàn tay nhăn nheo lại vì ngâm nước cả ngày, có những tiếng ho khan xen lẫn tiếng gọi nhau í ới trong buổi chiều tà“Hàng hóa để trong nước thì hư hết, nên hôm nay chúng tôi phải lội nước chuyển ra. Cả ngày nay lội ra lội vô mấy chục lần mà vẫn chưa xong. Phải ráng làm cho hết trong tối nay, chứ để qua đêm, nước lên nữa thì coi như bỏ,” một nhóm thanh niên vừa chuyền cam, vừa dặn nhau đừng để tuột tay“Nước ngập khắp nơi, đi lại khó khăn lắm, nguy hiểm cũng nhiều. Nhưng nếu không đi làm thì lấy gì mà ăn, lấy gì lo cho con cái,” một người đàn ông đang gồng mình vận chuyển những thùng hàng nặng trĩu giữa dòng nước lũ vừa nói vừa cắn chặt răngMỗi bước chân trong dòng nước ngập là một lần chao đảo, nhưng bà con vẫn cắn răng gắng gượngGiữa chợ ngập, người ta thấy rõ hơn hết một điều: dù khó khăn đến đâu, bà con vẫn tìm cách bám trụ, bởi đằng sau gánh hàng là bữa cơm của con cái, là cuộc sống ngày maiNhư Hoàn Theo Đời sống Pháp luật Copy link 09/30/2025 20:59 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nghe-an-sau-bao-so-10-loi-giua-dong-nuoc-lu-de-giu-lay-bua-com-ngay-mai-a576472.html Phát hiện người đàn ông tử vong tại tuyến phố ngập nước ở Hà Nội Chia sẻ Thích0 bão số 10 bão bualoi tin nóng mỗi ngày