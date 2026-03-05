VIDEO: Quán bún bò có bảng thông báo lạ ở TPHCM

Những ngày qua, quán bún bò 5T tại số 70 Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu (TPHCM) của chị Đỗ Mỹ Linh gây chú ý trên mạng xã hội bởi bảng thông báo lạ.

Quán tặng bún bò miễn phí tô lớn cho người khó khăn tại TPHCM

Bảng thông báo khiến nhiều người ấm lòng

Theo thông báo, quán bún bò miễn phí cho trẻ em từ 0 - 2 tuổi, người khuyết tật (ít hoặc không có khả năng lao động) và cụ già từ 75 tuổi trở lên. Người khuyết tật còn khả năng lao động được giảm 80% giá bán. Shipper được giảm 20% và học sinh, sinh viên được giảm 10%.



Chính sách này áp dụng cho tô bún bò 5T đặc trưng của quán, mỗi khách hàng được giảm tối đa 3 lần/tháng.

Tô bún "0 đồng" là tô bún lớn trị giá 60.000 đồng với đầy đủ nạm bò, chả bò, chả cua, chất lượng hoàn toàn giống với tô bún bán cho khách.

Chính sự tử tế này đã tạo nên một cộng đồng khách hàng trung thành chiếm tới 60%-70%. Anh Nguyễn Thanh Khương, một khách hàng gắn bó từ những ngày đầu, cho biết anh rất ấn tượng với hành động của chủ quán.

"Đây là một hành động rất nhân văn. Tôi thường xuyên mời bạn bè đến đây để vừa thưởng thức bún ngon vừa lan tỏa tinh thần thiện nguyện này" - anh Khương chia sẻ. Theo anh, chính cái tâm của người bán đã khiến lượng khách quen của quán bún bò luôn duy trì.

Dù ngành kinh doanh ăn uống đầy thách thức, chị Linh vẫn kiên định không mở thêm chi nhánh để giữ vững chất lượng và khẳng định sẽ duy trì các chính sách hỗ trợ này khi nào còn khả năng.