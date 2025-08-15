Sáng 15-8, UBND phường Thuận Hoá, TP Huế đã kiểm tra một quán bún vỉa hè đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hoá, đoạn cạnh cổng Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế, sau khi nhận được phản ánh về nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Quán bún được dân mạng châm biếm là có "xô nước thần kỳ" để rửa bát siêu nhanh.

Phường Thuận Hoá đã kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm quán bún vỉa hè. Ảnh: UBND phường Thuận Hoá

Qua kiểm tra thực tế, UBND phường Thuận Hoá đã ghi nhận nhiều tồn tại ở quán bún vỉa hè này như dụng cụ ăn uống, bảo quản thực phẩm chưa được vệ sinh sạch sẽ; khu vực chế biến, bày bán chưa đảm bảo vệ sinh; dụng cụ chứa đựng thực phẩm còn bẩn; thiết bị, dụng cụ bày bán chưa đạt yêu cầu bảo quản; vẫn còn nguy cơ côn trùng, bụi bẩn xâm nhập.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ quán, nhân viên quán bún có "xô nước thần kỳ" sau phản ánh về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: UBND phường Thuận Hoá.

Đoàn kiểm tra của UBND phường Thuận Hoá đã yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương khắc phục các tồn tại, thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp và xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một chồng tô xếp lên nhau, người phụ nữ chỉ mất vài giây để nhúng qua nước. Vì vậy, nhiều người gọi đùa quán này có "xô nước thần kỳ" để rửa chén, bát. Nguồn: Mạng xã hội

Trước đó, vào ngày 14-8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ở quán bún vỉa hè này rửa bát trong chớp nhoáng khiến người xem lo ngại đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo nội dung clip, một phụ nữ bán hàng cầm một chồng bát (khoảng 3-4 cái xếp chồng lên nhau) đựng đồ ăn thừa của khách rồi đi tới vị trí đặt 3 chiếc xô đựng nước rửa nằm trên vỉa hè.

Sau khi đổ thức ăn thừa vào một chiếc xô màu xanh da trời, quăng nắm đũa vào chiếc xô màu xanh lá, người phụ nữ này nhúng nhanh chồng bát vào một xô màu đỏ đựng nước bên cạnh.

Khi nhúng, chồng bát này không được gỡ ra, động tác nhúng chỉ mất vài giây, sau đó người phụ nữ mang tới khu vực bán bún, lấy giẻ lau qua và đặt lại vị trí bán.

Đoạn clip thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng cách rửa bát như vậy không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người tiêu dùng.