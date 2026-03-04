2 ngày nay, đoạn camera an ninh ghi lại sự việc xảy ra trong quán phở gà ở Tam Khương (phường Kim Liên, Hà Nội) đang trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn, mạng xã hội. Theo đó, đoạn camera do chính chủ quán phở chia sẻ trên trang cá nhân với mục đích cảnh báo mọi người nên thận trọng ở mọi tình huống nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân.





Theo nội dung clip thì vào khoảng 10h10' sáng 2/3 vừa qua, có hai vị khách nữ đang dùng bữa trong quán. Sau đó, một người đàn ông khoảng 60 tuổi bước vào quán, gọi đồ. Trong quán còn rất nhiều bàn trống, thế nhưng người đàn ông này lại lựa chọn ngồi cùng bàn với hai vị khách nữ.

Người này ngồi gần và bắt đầu có những hành vi đụng chạm, thiếu chuẩn mực với cô gái áo trắng. Vì quá bất ngờ nên cô gái có phần lúng túng, hoảng sợ. Phát hiện thấy tình huống, nữ quán chủ phở lập tức mời người đàn ông ra khỏi quán: "Cháu mời chú đi ra ngoài. Cháu không phục vụ chú nữa".

Cuối clip, nữ chủ quán đã xin lỗi 2 khách nữ vì không phát hiện sự việc sớm hơn. Còn về phía cô gái bị đụng chạm thì tỏ ra hoang mang và cảm ơn hành động quyết liệt của chủ quán. Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận.

Được biết, nữ chủ quán phở trong clip trên là chị Hiền. Thông tin trên Dân Trí, chị Hiền cho hay tối 3/3, gia đình của người đàn ông đã tới quán để gửi lời xin lỗi. Theo chia sẻ của người thân, vị khách nam vốn có vấn đề về sức khoẻ.

Sau khi lắng nghe chia sẻ từ phía gia đình, chị Hiền đã chấp nhận lời xin lỗi đồng thời nhắn nhủ gia đình cần chú ý thêm người nhà.