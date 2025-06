Từ ngày 5-6, chuỗi sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Cục Công tác chính trị Bộ Công an tổ chức, bắt đầu diễn ra với các hoạt động trải nghiệm mà người dân có thể tham gia.

VIDEO: Thích thú xem biểu diễn khí công và cảnh khuyển tại đại lộ Lê Lợi.

Người dân xếp hàng chờ nhận sổ tay Dấu ấn vinh quang vào chiều 5-6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sau khi nhận sổ, người dân tham gia các trạm trải nghiệm để thu thập dấu mộc và check in sự kiện để đổi quà tặng và vé fanzone đêm Gala Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam diễn ra vào tối 8-6.

Trải nghiệm lái xe ô tô mô phỏng tại trạm Cảnh sát giao thông

Trải nghiệm làm lính cứu hỏa tại trạm Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Chơi trò chơi liên hoàn tại sự kiện.

Tại sự kiện, ban tổ chức trưng bày khí tài của ngành công an. Hoạt động trải nghiệm và trưng bày khí tài sẽ diễn ra xuyên suốt từ hôm nay (5-6) cho đến khi kết thúc sự kiện (8-6).

Màn biểu khí công đầy ấn tượng do đội Cảnh sát Đặc nhiệm thực hiện.

Màn biểu diễn chó nghiệp vụ đầy chuyên nghiệp do Cảnh sát Cơ động huấn luyện.

Người dân thích thú “nựng” chó nghiệp vụ

Từ 14 giờ - 20 giờ ngày 6 và 7-6 sẽ diễn ra đồng diễn các lực lượng Công an nhân dân; từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút cùng ngày sẽ diễn ra chương trình biểu diễn ca nhạc đường phố, biểu diễn dân vũ.

Đặc biệt, chuỗi sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" sẽ khép lại vào tối 8-6 với một gala âm nhạc nghệ thuật quy mô tầm cỡ, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen, Soobin Hoàng Sơn, Văn Mai Hương, Hòa Minzy, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc.