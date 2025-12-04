1. Love Scout

Love Scout là tác phẩm lãng mạn thuần túy lấy bối cảnh công sở, khai thác tinh tế "phản ứng hóa học" giữa hiệu suất công việc và sự ấm áp trong cuộc sống. Phim xoay quanh Kang Ji Yoon (Han Ji Min), một CEO tài năng và quyết đoán của công ty săn đầu người Peoplez. Cô dồn gần như toàn bộ năng lượng cho sự nghiệp nên đời sống riêng tư khá thiếu thốn. Bên cạnh cô là Yoo Eun Ho (Lee Joon Hyuk), người thư ký gần như hoàn hảo, đồng thời là một ông bố đơn thân một mình nuôi con gái.

Sự bổ sung lẫn nhau trong công việc cùng sự quan tâm, tin tưởng thường nhật đã dần chuyển hóa mối quan hệ cấp trên - cấp dưới của họ thành một sợi dây tình cảm dịu dàng, tự nhiên.

Love Scout có cốt truyện vừa giữ được nhịp độ căng thẳng của môi trường làm việc, vừa lồng ghép ấm áp những chi tiết đời thường của người cha đơn thân, người phụ nữ công sở và các mối quan hệ đồng nghiệp. Tổng thể phim có tiết tấu nhẹ nhàng, tình cảm phát triển tự nhiên, rất phù hợp với khán giả yêu thích đề tài công sở, tình yêu chữa lành.

2. Heavenly Ever After

Heavenly Ever After là một tác phẩm lãng mạn kỳ ảo với bối cảnh độc đáo, đưa khán giả đến tận cổng thiên đường. Cốt truyện xoay quanh Lee Hae Sook (Kim Hye Ja), một người phụ nữ đã ngoài 80 tuổi. Sau khi kết thúc cuộc đời, bà đến thiên đường và quyết định giữ nguyên hình hài tuổi già, trọn vẹn lời thề với người chồng quá cố rằng: "Em bây giờ là đẹp nhất."

Tuy nhiên, điều bất ngờ là người chồng Ko Nak Jun (Son Seok Gu) đang chờ đợi cuộc hội ngộ với vẻ ngoài trẻ trung ở độ tuổi 30. Bên cạnh đó, Som I (Han Ji Min), một cô gái bí ẩn xuất hiện ở thiên đường, mang theo thân phận và ký ức là một ẩn số lớn của bộ phim. Young Ae (Lee Jung Eun) cũng được giới thiệu là chỗ dựa tinh thần của Hae Sook và Nak Jun, với mối liên kết đặc biệt được hé mở tại đây.

Ê-kíp sản xuất đã khéo léo lồng ghép thông điệp sâu sắc về tình mẫu tử, tình bạn, và những mối lương duyên đặc biệt. Màu phim tươi sáng cùng miếng hài duyên dáng khiến chủ đề sinh tử trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu, tôn lên tình cảm sâu đậm, vượt qua nhiều kiếp sống của hai nhân vật chính.

Theo nhận định của Newsen, dàn diễn viên đã thể hiện thành công với nét diễn tự nhiên, sâu sắc. Đặc biệt, Kim Hye Ja khắc họa hình ảnh người phụ nữ vừa mạnh mẽ, sắt đá, nhưng cũng rất mong manh, dễ tổn thương qua từng cử chỉ và ánh mắt.

3. Ngự Trù Của Bạo Chúa

Ngự Trù Của Bạo Chúa không chỉ tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc mà còn gặt hái tiếng vang toàn cầu. Tác phẩm đã trở thành bộ phim của đài tvN đầu tiên lọt vào Top 10 toàn cầu của Netflix (mục TV không nói tiếng Anh) trong hai tuần liên tiếp (từ 15 đến 25/9/2025). Với thành tích ấn tượng này, bộ phim hoàn toàn xứng đáng có một vị trí trong danh sách những tác phẩm lãng mạn, hài hước thành công nhất năm 2025.

Ngự Trù Của Bạo Chúa kể về câu chuyện xuyên không của một nữ đầu bếp hiện đại. Cô bất ngờ quay về triều đại Joseon, gặp gỡ và dùng ẩm thực cùng tình yêu để chữa lành vết thương lòng cho một vị vua cô độc. Bộ phim đan xen những rung động ngọt ngào trong chuyện tình vượt thời gian giữa Ji Young và Heon, cùng với những âm mưu cung đình căng thẳng nhằm tranh giành ngôi báu.

Về mặt tình tiết và diễn biến, Ngự Trù Của Bạo Chúa không được đánh giá là quá đột phá về mặt sáng tạo nội dung so với các bộ phim xuyên không khác. Phim kết hợp yếu tố tình cảm với cung đấu, và kết thúc bằng cuộc hội ngộ an toàn ở thời hiện đại, một cách triển khai đã khá quen thuộc với những tín đồ yêu thích dòng phim cổ trang xuyên không của Hàn Quốc.

4. Head Over Heels

Head Over Heels là bộ phim được chuyển thể từ webtoon cùng tên của tác giả Ahn Su Min, mang đến một câu chuyện tình yêu học đường kết hợp yếu tố kỳ ảo đầy hấp dẫn.

Phim xoay quanh nhân vật Park Seong Ah (Cho Yi Hyun), một nữ sinh trung học bình thường vào ban ngày, nhưng lại là một pháp sư vào ban đêm. Không ai biết về thân phận bí mật này của cô, ngoại trừ người bạn thanh mai trúc mã Pyo Ji Ho (Cha Kang Yoon), người cũng thầm xem cô là mối tình đầu. Dù mệt mỏi, Seong Ah luôn cố gắng cân bằng giữa cuộc sống học đường và công việc nối nghiệp gia đình.

Bước ngoặt xảy ra khi Seong Ah, trong bộ dạng pháp sư, gặp được Bae Gyeon Woo (Choo Young Woo) một chàng trai có vẻ ngoài hoàn toàn là "gu" bạn trai lý tưởng của cô. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cậu ấy tiến về phía cô bằng cách... đi ngược, một dấu hiệu cảnh báo rằng người này sắp qua đời. Ngay lập tức trúng "tiếng sét ái tình" với Gyeon Woo, Seong Ah quyết tâm trở thành "lá bùa sống" để thay đổi vận mệnh đen đủi của anh.

5. The Scandal of Chunhwa

The Scandal of Chunhwa là một bộ phim cổ trang lãng mạn đầy hấp dẫn, lấy bối cảnh vương triều Joseon. Cốt truyện xoay quanh Công chúa Hwa Ri (Go Ara thủ vai), người quyết tâm thoát khỏi những ràng buộc của số phận vương thất và rời cung để theo đuổi tình yêu tự do. Cuộc bỏ trốn định mệnh này đã đưa cô đến với hai chàng trai hoàn toàn đối lập. Đó là Choi Hwan (Jang Ryul thủ vai) với tính cách phóng khoáng, tự do, và Lee Jang Won (Kang Chan Hee thủ vai), người xuất thân danh giá với khí chất đoan chính, mực thước. Ba người nhanh chóng bị cuốn vào một mối tình tay ba phức tạp, bắt nguồn từ sự xuất hiện của một bức xuân họa bí ẩn.

Bộ phim sử dụng tình yêu lãng mạn làm cốt lõi, đồng thời kết hợp khéo léo yếu tố xuân họa (tranh ảnh người lớn thời xưa) để tạo nên một bầu không khí độc đáo. Tác phẩm không chỉ có bối cảnh cổ trang lộng lẫy mà còn mang đến những thử thách và góc nhìn mới mẻ của đề tài người lớn. Sự mâu thuẫn giữa trách nhiệm vương thất và khao khát tình yêu chân thành đã đẩy cốt truyện lên cao trào, khiến The Scandal of Chunhwa trở thành một trong những bộ phim tình cảm được bàn tán sôi nổi nhất.

6. Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt là một thiên tình sử lấy bối cảnh tuyệt đẹp tại đảo Jeju, kể về một mối tình vượt qua thử thách của thời gian và sự xoay vần của bốn mùa. Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1950 đầy biến động. Phim khắc họa hành trình gặp gỡ và thấu hiểu nhau của Ae Sun (IU) và Gwan Sik (Park Bo Gum). Họ cùng nhau trải qua những cay đắng của cuộc đời và đối mặt với thử thách khắc nghiệt của số phận, nhưng luôn dùng tình cảm chân thành để che chở và bảo vệ cho nhau.

Sức hút lớn nhất của tác phẩm này nằm ở sự đan xen hài hòa giữa số phận cá nhân và bối cảnh thời đại. Phong cảnh thiên nhiên Jeju cùng sự luân chuyển của bốn mùa không chỉ phản ánh tâm trạng của nhân vật mà còn tăng thêm chiều sâu cho câu chuyện về tình yêu và tình cảm gia đình.

Với sự thể hiện tinh tế của IU cùng với diễn xuất ấm áp, sâu sắc của Park Bo Gum, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt là một tác phẩm điện ảnh vừa ấm áp, vừa dễ dàng lấy đi nước mắt của khán giả.

7. Love, Take Two

Cốt truyện của Love, Take Two xoay quanh Lee Ji An (Yeom Jung Ah thủ vai), một người mẹ đơn thân 43 tuổi, và cô con gái Lee Hyo Ri (Choi Yoon Ji thủ vai), một sinh viên y khoa 23 tuổi. Đối mặt với những thử thách lớn trong cuộc sống, họ quyết định trở về quê nhà để bắt đầu lại một chương mới.

Tại vùng đất yên bình này, hai mẹ con dần xây dựng mối quan hệ sâu sắc với những người dân địa phương. Nhờ sự hỗ trợ lẫn nhau, họ tìm lại hy vọng sống, khôi phục lòng can đảm để yêu thương và dũng cảm đối diện với tương lai.

Bộ phim lấy câu chuyện gia đình ấm áp làm chủ đạo, đi sâu vào khám phá ý nghĩa của tình thân, tình yêu và cuộc đời. Với tiết tấu chậm rãi, cảm xúc chân thật, đây là tác phẩm lý tưởng dành cho khán giả yêu thích thể loại chữa lành. Tình cảm sâu đậm giữa hai mẹ con Ji An và Hyo Ri, cùng sự tương tác chân thành của họ với những người bạn mới, đã thể hiện rõ sự kết nối ý nghĩa giữa con người với nhau.

8. Melo Movie

Melo Movie kể về hành trình của bốn người trẻ trong ngành công nghiệp điện ảnh. Đó là nhà phê bình phim Ko Gyeom (Choi Woo Shik thủ vai), đạo diễn điện ảnh Kim Mu Bee (Park Bo Young thủ vai), nhà soạn nhạc Si Jun (Lee Jun Young thủ vai) và biên kịch Ju Ah (Jeon So Nee thủ vai). Trong hành trình theo đuổi tình yêu và ước mơ, bốn nhân vật này đã truyền cảm hứng, hỗ trợ và chữa lành cho nhau. Qua sự giao thoa giữa tình bạn và tình yêu, họ dần tìm lại sự dũng cảm và niềm ấm áp trong nội tâm.

Lấy bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh, bộ phim khắc họa tinh tế các mối quan hệ tình cảm, sự trưởng thành cá nhân và những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời của nhân vật. Với không khí lãng mạn và đậm chất nghệ thuật, mỗi câu chuyện nhỏ đều chứa đựng sự cảm động chân thành. Sự kết hợp giữa đạo diễn và biên kịch tài năng đã giúp khắc họa thế giới nội tâm của nhân vật vô cùng chi tiết, cho phép khán giả cùng nhân vật trải qua mọi cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố.

9. Dynamite Kiss

Dynamite Kiss với sự tham gia của Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin là bộ phim Hàn Quốc bùng nổ cuối năm 2025. Chỉ sau hai ngày ra mắt, phim đã nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Netflix. Phim kể về Go Da Rim (Ahn Eun Jin), một cô gái độc thân buộc phải giả vờ đã kết hôn và có con để tìm được công việc ổn định tại một công ty sản phẩm trẻ em. Cô trở thành thành viên mới trong nhóm của Kong Ji Hyeok (Jang Ki Yong), một trưởng nhóm điềm tĩnh và tài năng.

Mọi chuyện trở nên hỗn loạn khi Da Rim bất ngờ trao cho Ji Hyeok một nụ hôn chớp nhoáng để che giấu thân phận và hoàn thành nhiệm vụ. Từ khoảnh khắc bất ngờ đó, số phận của cả hai bị cuốn vào một mối tình công sở đầy hiểu lầm, cấm đoán nhưng không kém phần lãng mạn và hài hước. Sự kết hợp diễn xuất giữa Jang Ki Yong lạnh lùng và Ahn Eun Jin hóm hỉnh đang tạo nên một phản ứng hóa học được khán giả vô cùng mong chờ.

10. Way Back Love

Way Back Love dù không sở hữu dàn diễn viên quá nổi tiếng như Gong Myung và Kim Min Ha, đã chinh phục khán giả bằng một cốt truyện hấp dẫn và giàu cảm xúc. Chuyện phim bắt đầu khi Jung Hee Wan (Kim Min Ha) mở cửa và bàng hoàng nhận ra người đứng đối diện mình chính là Kim Ram Woo (Gong Myung) mối tình đầu thuở trung học mà cô chưa từng quên. Điều bất ngờ hơn, anh đến với thân phận là một Thần Chết.

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Seo Eun Chae này là hành trình dòng thời gian chảy ngược, hé lộ những ngày tháng học trò tươi sáng của Hee Wan và Ram Woo. Thuở ấy, Hee Wan hoạt bát, nghịch ngợm, thường xuyên trêu chọc Ram Woo trầm tính. Từ trò đùa tráo bảng tên trong ngày Cá Tháng Tư, cuộc đời của cô nàng hướng ngoại và anh chàng hướng nội đã đan xen, vướng mắc vào nhau.

Khi chuyển cảnh sang hiện tại, bộ phim mang không khí ấm áp, chữa lành. Vượt qua cả thời gian và cái chết, họ lại đứng cạnh nhau. Ram Woo (Thần Chết) giờ đây cố gắng giúp Hee Wan thoát khỏi sự u uất và cảm nhận lại vẻ đẹp của cuộc sống. Với thời lượng ngắn gọn 6 tập, Way Back Love được khen ngợi vì cách kể chuyện cô đọng, giàu chiều sâu nội tâm và mang tính điện ảnh cao.