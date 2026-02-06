Bên cạnh vai trò nghệ sĩ đa năng và doanh nhân thành công, Diệp Lâm Anh (sinh năm 1989) còn được nhiều người biết đến là người cực đảm việc nhà. Từ những màn decor nhà cửa gọn gàng cho đến khoảnh khắc trổ tài chặt gà dứt khoát, mượt mà của chị đẹp Diệp Lâm Anh đều khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Mới đây, mỹ nhân 8X tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ quá trình dọn nhà đón Tết, cụ thể là sắp xếp lại căn bếp với lượng thực phẩm trữ Tết khá lớn. Do mua để dùng dần trong dịp lễ, Diệp Lâm Anh ưu tiên các loại đồ hộp và thực phẩm đóng gói, trong khi đồ tươi sống được cô lựa chọn và mua mới mỗi ngày. Màn dọn tủ đón Tết nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem, viral mạnh mẽ nhờ cách sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và nhìn cực kỳ đã mắt.

Màn sắm Tết và dọn tủ lạnh của Diệp Lâm Anh hút 2 triệu lượt xem trên TikTok

Công đoạn đầu tiên Diệp Lâm Anh thực hiện là bày ra toàn bộ các món đồ và thực phẩm cần tích trữ để dễ phân loại. Sau đó, cô lần lượt chuyển đồ dùng sang các loại hộp bảo quản phù hợp: đồ khô như miến, mì ống được cho vào hộp nhựa với nhiều kích cỡ khác nhau; những món lên men, vị chua như kim chi thì ưu tiên hộp thủy tinh để tiện sử dụng. Riêng các loại hoa quả và rau củ như cà chua, cherry hay ớt chuông đều được rửa sạch, để ráo trước khi cho vào hộp, giúp việc bảo quản gọn gàng và vệ sinh hơn.

Sau khi chuyển toàn bộ thực phẩm từ bao bì đóng sẵn sang các loại hộp bảo quản chuyên dụng, Diệp Lâm Anh mới tiến hành lau dọn tủ lạnh. Cô lau chùi kỹ từng ngăn, từng ngóc ngách trong tủ lạnh, cho thấy sự tỉ mỉ trong cách sắp xếp và bảo quản đồ ăn. Đây cũng là bước quan trọng giúp thực phẩm được giữ sạch sẽ và an toàn hơn trong quá trình sử dụng.

Cuối cùng là công đoạn được nhiều người yêu thích nhất: xếp đồ. Với các loại đồ khô như gia vị, mì tôm, miến hay mì ống, Diệp Lâm Anh sắp xếp gọn gàng trong các ngăn tủ kéo. Phần tủ lạnh được cô ưu tiên cho những thực phẩm cần bảo quản lạnh như đồ ăn đóng hộp, sữa chua hay sữa uống. Mỗi món đồ đều được cô mua với số lượng tương đối nhiều để trữ Tết, kết hợp cùng cách sắp xếp khoa học giúp tổng thể nhìn rất gọn gàng, bắt mắt và ngăn nắp đến từng chi tiết.

TikTok @dieplamanh