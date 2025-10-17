Victoria khổ sở đến mức này khi ở bên David Beckham

Mỗi khi nói đến Victoria Beckham, công chúng thường tỏ vẻ hâm mộ vì cô cưới được danh thủ điển trai nhất nhì làng túc cầu, lại còn được ông xã hỗ trợ tận tình trong sự nghiệp kinh doanh, sẵn sàng “bơm tiền” để cứu giấc mơ cho vợ. Thế nhưng, ít ai biết, thực tế, cựu thành viên Spice Girls từng phải chịu nhiều khổ sở từ lúc yêu đến khi nên vợ nên chồng với David Beckham, thậm chí tới mức từng “thở thôi cũng sai”.

Victoria Beckham sinh ra trong một gia đình giàu có, được cha mẹ trọng điểm bồi dưỡng từ khi còn nhỏ. Dù từng bị miệt thị ngoại hình nhưng sau khi nổi đình nổi đám cùng nhóm nhạc Spice Girls, Victoria đã dần lấy lại được sự tự tin.

Tuy nhiên, sau khi yêu David Beckham, nữ ca sĩ lại trở thành đối tượng bị soi mói đến từng chân tơ kẽ tóc. Bởi lẽ, David Beckham là cầu thủ bóng đá tài năng và điển trai nhất nhì lúc bấy giờ, có sức hút cực khủng. Đến Tổng biên tập tạp chí thời trang Vogue - người vốn nổi tiếng kén chọn như Anna Wintour cũng mong muốn có được những shoot hình của cặp đôi thể thao – giải trí hot nhất lúc bấy giờ: “Nếu có tạp chí của chúng tôi những bức ảnh hẹn hò của họ, doanh thu sẽ tăng lên gấp bội”.

Khi David Beckham càng nổi tiếng, càng được săn đón thì Victoria lại càng bị bắt bẻ đủ điều. Nữ ca sĩ tươi cười thoải mái thì bị chê kém duyên, không cười khi bị trách là “mặt khó đăm đăm”, nói chung là làm gì cũng bị chỉ trích là không xứng với trai đẹp của đội bóng Manchester United . Điều này khiến Victoria “bay” hết cả sự tự tin.

Dù để mặt cười hay mặt lạnh thì Victoria đều bị chê trách.

Không chỉ vậy, việc David – Victoria hẹn hò còn vấp phải sự phản đối, cấm cản của Sir Alex Ferguson – huấn luyện viên tài năng mà David Beckham luôn tôn trọng như thầy như cha. Theo Sir Alex, Victoria chính là nguyên nhân khiến học trò cưng “xa rời với bóng đá” và ông chưa bao giờ nói tiếng “xin chào” với nữ ca sĩ này.

Thậm chí, khi được hỏi: "Nếu có một khẩu súng và một viên đạn, ông sẽ dành nó cho ai? Arsene Wenger – kẻ thù số 1 hay Victoria – người tình của Beckham?”, chiến lược gia lão làng người Scotland đáp lại đầy hóm hỉnh: “Cho tôi thêm 1 viên đạn nữa được không?”. Đây chỉ là một câu chuyện nho nhỏ nhưng đủ thấy được Sir Alex ghét Victoria tới mức nào, đặt cô ngang hàng với kình địch nhiều năm.

Huấn luyện viên đội "Quỷ Đỏ" rất ghét Victoria.

Mỗi khi sự nghiệp túc cầu của David Beckham không thuận buồm xuôi gió, y như rằng Victoria sẽ bị lôi ra chỉ trích. Người ta cho rằng cô đã dùng sự phù phiếm của giới giải trí để mê hoặc chàng cầu thủ tài năng, làm ảnh hưởng xấu đến anh.

Thêm vào đó, việc trở thành một nàng WAGs cũng chẳng phải việc dễ dàng. Victoria thường xuyên phải đi đó đi đây để theo dấu chân chồng, nếm trải sự cô đơn nơi đất khách. Nữ ca sĩ kể lại: “Khi nhóm Spice Girls tan rã, tâm trạng của tôi rất tồi tệ. Phút trước, tôi vẫn còn tỏa sáng trên sân khấu, phút sau lại chỉ có thể được gọi là “vợ của ngôi sao bóng đá". Khi đó tôi sống trong một căn chung cư tại Manchester, chẳng có bạn bè, người thân bên cạnh. Sự thay đổi này khiến tôi rất khó chấp nhận được”.

Beck - Vic từng phải hoãn cưới khi sự nghiệp của David Beckham không thuận lợi. Cặp đôi lo lắng Victoria sẽ bị chĩa mũi dùi dư luận nếu cứ cố về chung nhà vào thời điểm nhạy cảm.

Từng là nữ ca sĩ đình đám của làng nhạc nhưng có 1 quãng thời gian, người ta chỉ nhớ đến Victoria như một nàng WAGs xứ sương mù.

Việc David Beckham lén “ăn nem ăn chả” cũng là cú sốc cực lớn đối với Victoria. Thế nhưng, cô vẫn tuyên bố trước ống kính truyền thông rằng: “Tôi tin tưởng anh ấy” để giữ gìn hình ảnh cho ông xã.

Cũng may là David Beckham đã biết quay đầu và nắm tay bà xã vượt qua giông bão, giữ gìn hạnh phúc cho đến ngày nay. Nhiều người cho rằng, cuộc sống của Victoria bây giờ là thành quả mà nàng WAGs xứ sương mù xứng đáng được hưởng sau bao khổ sở, hi sinh cho chồng và dành tặng cô những lời chúc phúc tốt đẹp.

Nguồn: 163