Victoria đăng hình chúc mừng sinh nhật con trai nhưng mọi sự chú ý lại đổ dồn vào vẻ ngoài điển trai của David Beckham

Ngày 4/3, cậu cả Brooklyn nhà David Beckham đã chính thức bước sang tuổi 21. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Victoria đã đăng tải hình ảnh ông xã David Beckham ôm trong tay Brooklyn khi cậu con trai cả của cặp đôi mới ra đời với lời chúc sinh nhật tuổi 21.

Trên trang cá nhân, Victoria viết: "21 years ago today the most beautiful soul came into the world and changed our lives forever. Sensitive, sweet, kind and funny, you are our everything, I love you so much, Happy Birthday" (tạm dịch: 21 năm trước, một linh hồn tuyệt đẹp đã đến với thế giới này và thay đổi cuộc sống của chúng ta. Nhạy cảm, ngọt ngào, tốt bùng và hài hước, con là tất cả của bố mẹ, mẹ yêu con rất nhiều, sinh nhật vui vẻ).

Tuy nhiên, bên cạnh việc để lại lời chúc mừng sinh nhật tới Brooklyn, cư dân mạng cũng đặc biệt chú ý tới vẻ ngoài điển trai cùng thân hình chuẩn chỉnh với cơ bắp săn chắc của David Beckham vào 21 năm trước. Với hình ảnh 21 năm trước, ông xã Victoria hoàn toàn đã hớp hồn phái đẹp bởi mái tóc vàng lãng tử.

Vào ngày sinh nhật của Brooklyn, Victoria đã ở nhà chuẩn bị và cô em gái Harper tận tay nấu những món anh trai yêu thích. Dưới sàn dinh thự của Becks cũng tràn ngập quà. Một ngày sinh nhật không thể quên với anh chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi.